Аргентина — Перу: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.06.2024)

Аргентина
"Бело-голубые” на данный момент занимают первое место в международном футбольном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти последние игры с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи. 21-го числа национальная команда обыграла Канаду с разницей в два мяча.
Встреча, которая состоялась 26-го июня закончилась в пользу аргентинской сборной.
Перу
"Бело-красные” стоят на 31-м месте в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 22-го июня перуанцы сыграли с чилийской национальной командой вничью.
26-го числа "Инки” уступили Канаде один мяч (0:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победа Аргентины — 1.52
· Ничья — 4.19
· Победа Перу — 7.36
· Победа Аргентины с форой -1.5 — 2.57
· ТБ 3.5 — 3.75
· ТМ 3.5 — 1.21
Статистика
· У Аргентины за последние 10 игр девять побед и одно поражение.
· У Перу за последние пять игр два триумфа.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу Аргентины.
Прогноз
Аргентина в последнее время показывает отличную серию игр. Приоритетной позицией для ставки является победа "Бело-голубых” с коэффициентом 1.52 в БК Pinnacle.