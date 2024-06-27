Аргентина — Перу: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.06.2024)

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вчера, 20:44

Аргентина

"Бело-голубые” на данный момент занимают первое место в международном футбольном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти последние игры с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи. 21-го числа национальная команда обыграла Канаду с разницей в два мяча.

Встреча, которая состоялась 26-го июня закончилась в пользу аргентинской сборной.

Перу

"Бело-красные” стоят на 31-м месте в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последнюю пару матчей с их участием. 22-го июня перуанцы сыграли с чилийской национальной командой вничью.

26-го числа "Инки” уступили Канаде один мяч (0:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победа Аргентины — 1.52

· Ничья — 4.19

· Победа Перу — 7.36

· Победа Аргентины с форой -1.5 — 2.57

· ТБ 3.5 — 3.75

· ТМ 3.5 — 1.21

Статистика

· У Аргентины за последние 10 игр девять побед и одно поражение.

· У Перу за последние пять игр два триумфа.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу Аргентины.

Прогноз

Аргентина в последнее время показывает отличную серию игр. Приоритетной позицией для ставки является победа "Бело-голубых” с коэффициентом 1.52 в БК Pinnacle.