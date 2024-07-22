"Брейдаблик” — "Дрита”: прогноз и ставки на спорт от БК Pinnacle (25.07.2024)

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сегодня, 19:58

"Брейдаблик”

На данный момент футбольный клуб занимает 156-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Дритой”. 18-го июля команда обыграла "Тиквес” с разницей в два мяча (3:1).

21-го числа поединок против "КР Рейкьявик” закончился победой "Брейдаблика” с результатом 4:2.

"Дрита”

"Интеллигенция” на данный момент занимает 183-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с ее участием. 29-го июня команда уступила четыре мяча "Шкендии 79” (4:0).

11-го июля встречи с "Ардой” закончилась вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Брейдаблика” — 1.70

· Ничья — 3.62

· Победа "Дриты” — 4.99

· Победа "Брейдаблика” с форой -1.5 — 2.89

· ТБ 3.5 — 3.74

· ТМ 3.5 — 1.21

Статистика

· У исландской команды два триумфа среди последних пяти игр.

· "Дрита” не выиграла ни одного раза.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

У исландского футбольного клуба серия более удачная чем у будущего соперника.

Рекомендуемой позицией для ставки в БК Pinnacle является победа "Брейдаблика” с коэффициентом 1.70.