"Брейдаблик” — "Дрита”: прогноз и ставки на спорт от БК Pinnacle (25.07.2024)

"Брейдаблик”
На данный момент футбольный клуб занимает 156-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Дритой”. 18-го июля команда обыграла "Тиквес” с разницей в два мяча (3:1).
21-го числа поединок против "КР Рейкьявик” закончился победой "Брейдаблика” с результатом 4:2.
"Дрита”
"Интеллигенция” на данный момент занимает 183-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с ее участием. 29-го июня команда уступила четыре мяча "Шкендии 79” (4:0).
11-го июля встречи с "Ардой” закончилась вничью (1:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Брейдаблика” — 1.70
· Ничья — 3.62
· Победа "Дриты” — 4.99
· Победа "Брейдаблика” с форой -1.5 — 2.89
· ТБ 3.5 — 3.74
· ТМ 3.5 — 1.21
Статистика
· У исландской команды два триумфа среди последних пяти игр.
· "Дрита” не выиграла ни одного раза.
· Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
У исландского футбольного клуба серия более удачная чем у будущего соперника.
Рекомендуемой позицией для ставки в БК Pinnacle является победа "Брейдаблика” с коэффициентом 1.70.