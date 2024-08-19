Мбаппе провалил дебют за «Реал» в Ла Лиге. Потеряли очки против слабого соперника

1724058700

сегодня, 12:11

Килиан виноват в пропущенном мяче.

Мбаппе был активным и не продуктивным

У Килиана четыре удара без голов против 15-й команды прошлого сезона. А ведь «Мальорка» проиграла шесть из семи последних поединков «Реалу» в Ла Лиге. Иногда у этого соперника случаются удачные домашние поединки против чемпионов. Но Анчелотти точно не рассчитывал начать в лиге с потери очков. А телевизионщики поставили специальную камеру, которая следила за всеми действиями Мбаппе.

Один из фанатов переключил на неё на 53-й минуте матча, чтобы увидеть ошибку Мбаппе. «Реал» вёл 1:0. «Мальорка» подала угловой, Беллингем и Мбаппе странно сыграли против оппонента. Килиан накрывал и отпустил Мурики, а Джуд оказался у косовара за спиной. Из-за ошибки Мбаппе «Мальорка» сравняла счёт. Красноречиво, что из 4 ударов Килиан выжал 0.24 xG. Для сравнения, у Мурики этот показатель 0.7.

Кто тут форвард, которому заплатили 115 миллиона евро «подъёмных», выдав самую большую зарплату в «Реале» со времён Роналду? Ничьей против «Мальорки» у «сливочных» не было четырнадцать лет. Глупый результат против соперника, которого несколько раз громили с разницей в пять мячей. Островитяне не мешали нападающим «Мадрида» атаковать, но по сумме ударов и ударам в створ равенство – счёт 5:5.

Мбаппе неуютно в центре атаки. Нет прыгучести, чтобы превратиться в Роналду, короля воздушных дуэлей. Француз не любит прикрывать мяч корпусом без пространства для разворота и рывка. Килиан так и не стал единственным центральным нападающим сборной Франции. Дешам тестировал на тренировках такую схему и пришёл к выводу, что Мбаппе важна работа на левом фланге. А у «Реала» там Винисиус.

Килиан бил во вратаря, его подвела реализация. Но также важно, что «Реал» оттеснили на неудобные позиции. А вот у «Мальорки» на 87-й минуте был убойный момент. Не попали в угол, но оборона «Реала» запаниковала. Пока будут искать правильную роль для Мбаппе, перенасыщая состав атакующими футболистами, у Куртуа сердце екнёт много, много раз. Анчелотти не улучшил оборону «сливочных».

В «Реале» недооценивают ключевого игрока

Анчелотти знает, что в Англии готовы выкупить Родриго. Бразильцу предлагают игру на левом фланге, где правша сможет чаще смещаться в центр для ударов. В «Реале» слева есть Винисиус. И это естественная позиция Мбаппе. Родриго загнан на правый край. Но без Крооса в середине поля «Реалу» нужен баланс в игре. Поэтому в отдельных матчах на правом фланге появится универсальный хавбек Вальверде.

Тренер «Реала» специально назвал Родриго лучшим в составе «Реала» в финале Суперкубка УЕФА , чтобы выделить человека, который может стать жертвой бухгалтерии Переса. Бразильца не хотят терять. Родриго часто заявлял, что счастлив в Мадриде. Но если в «Ливерпуле» или в «Манчестер Сити» готовы предложить ему иной статус, то зачем Родриго быть недооценённым парнем за спиной у звёзд?

Чтобы взломать оборону «Мальорки», Анчелотти предложил знакомый фокус. Винисиус и Родриго играли на одном фланге. Фишка сработала на тринадцатой минуте поединка. Но представьте, что Винисиус не смог отбросить мяч Родриго. Представьте, что бразилец не прошёл защитник и не сумел пробить в дальний угол. Что создал «Реал» после этого? Мбаппе пробил в ближний угол, вратарь взял мяч.

Хотя новая атака «Мадрида» суетливая, меняются позициями, каждый техничный, у них могут возникнуть проблемы с ударами с идеальных позиций. Издали каждый пробьёт, но вероятность гола в таком случае ниже. А вот для работы во вратарской после потери Бензема по-прежнему нет человека. Вспомните, как ветеран Хоселу спас в плей-офф Лиги чемпионов против «Баварии». Без его дубля вылетали.

Анчелотти расстроился из-за потери Крооса

Карло не шутил, когда сказал немцу, что если Тони передумает завершать карьеру, то может вернуться в «Реал». Кроос был метрономом команды с большими проблемами при работе без мяча. Без него видны грехи обороны. Карвахаль уже ветеран. Может собраться на парочку матчей сборной Испании, но его в «Реале» подменял форвард Васкес. Уставший Дани совершает ошибки. А Менди слева не уровня основы «Реала».

Тёзка бегемота Рюдигер тоже умеет зевнуть в защите. Даже в классе Тчуамени сомневались. Француз не настолько умный разрушитель, как был молодой Каземиро. А теперь из-за появления Мбаппе у «Реала» меняется схема, оголяются тылы. Недавно Винисиус и Родриго были ложными форвардами. Это позволяло расположить ромбом четвёрку хавбеков. Теперь Беллингем должен чаще работать без мяча.

Джуд не всегда хорош в черновой работе. А тонкому Камавинге не всегда найдётся место в основе, хотя именно травмированный сейчас француз лучше других протаскивает мячи между линиями. Именно поэтому Анчелотти ставил Эдуардо на левый фланг обороны. Без Тони Крооса ломается структура игры, которая позволяла «Реалу» выдерживать колоссальное давление мощнейших соперников в Европе.

В Ла Лиге «Мадрид» за последних три сезона допустил 35 осечек в 114 матчах. Чтобы было понятнее – «Реал» теряет очки почти в каждом третьем поединке испанского чемпионата. Для команды ничья против «Мальорки» не трагедия. Но вот если Мбаппе начнёт сезон без результативных действий, Родриго задумается об уходе туда, где будут уважать сильнее, а в центре поля не появится баланс – начнутся проблемы.

«Реалу» подарили титул три года назад, конкуренты сыграли ужасно. Анчелотти выиграл весной, ведь «Жирона» не выдержала марафон. «Барселона» и «Атлетико» точно не заслужили чемпионство. Но сколько ещё «Реалу» будет позволено так часто терять очки без последствий? Ситуация ведь изменилась. Все ждут рекордную игру Мбаппе и его новой команды. Если голов не будет, то возникнут внутренние конфликты.