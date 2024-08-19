Голкиперы – слабейшее игровое звено в АПЛ. Легенды уходят, а новички не становятся вожаками

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Спасти могут только трансферы.

Голкиперы с куражом чаще играют за середняков

В символических сборных АПЛ фигурировали голкиперы «Астон Виллы» и «Эвертона». Хотя клуб из Бирмингема попал в Лигу чемпионов, это не отменяет их статус середняка на протяжении многих сезонов. Эмилиано Мартинес умеет поймать кураж, но опытный чемпион мира точно не великий голкипер. Это приличный вратарь с великими матчами. Пикфорд из «Эвертона» был в двух неудачных для Англии финалах Евро, но его не пригласили в один из грандов.

А ещё один голкипер середняка прошлого сезона оказался лучшим по количеству сейвов. МЮ занял восьмое место в АПЛ , а камерунец Онана потащил 146 ударов. По сухарям первым стал Райя, 16 игр без пропущенных мячей. Но Давид не основной голкипер сборной Испании. Оценка тренера де ла Фуэнте – вратарь «канониров» слабее, чем Симон из «Атлетика» с травмированным запястьем. Райя не изменил «Арсенал», Артета не стал чемпионом Англии.

В АПЛ один голкипер с призом имени Яшина лучшему вратарю года – Алиссон из «Ливерпуля». Но даже бородач Беккер постарел с 2019 года. К бразильцу возникали вопросы у тренерского штаба «Ливерпуля». Поэтому сейчас подписывают Мамардашвили. Грузинского героя Евро-2024 отправят в аренду, а затем Гиорги может заменить Алиссона в основе. Еще один крутой бразилец Эдерсон потратил лето на общение с саудовскими шейхами, думает уехать к Роналду.

Два самых статусных голкипера АПЛ из сборной Бразилии, которая 22 года не выигрывала чемпионат мира. А Пикфорд и Мартинес играют за середняков. Два немолодых вратаря без перспектив роста. Клубы из Манчестера, «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» пока не имеют в основе вратарей, которые будут лучшими в мире через пять лет. Онана тоже не мальчик, не вырастет. Неоднозначная звезда футбола. Может как тащить, так и жестко и нагло «привозить».

Лучшие вратари мира не мечтают играть в Англии

Куртуа уехал из «Челси». И это лучшее решение в его карьере. В Лондоне у него была репутация голкипера, который пропускает мяч между ногами. С «Реалом» несколько раз выиграл Лигу чемпионов. Доннарумма отказывал «Манчестер Юнайтед» и пока не согласился на переход в «Манчестер Сити». Сафонов будет рад, если итальянец заменит Эдерсона, но изначально талант из «Милана» выбрал катарских шейхов из Парижа. А этим летом Лунин не захотел в «Челси».

Правильный выбор голкипера «Реала». В клубе из Лондона такой бардак с кадрами, что нелогично становиться одним из шести вратарей команды, у которой центральные хавбеки просто смотрят, как полузащитник «Манчестер Сити» Ковачевич пешком выходит на ударную позицию и забивает очередной мяч среднему вратарю Санчесу. У Нойера, Буффона и Касильяса никогда не было цели попасть в АПЛ . А Де Хеа пожалел, что остался в МЮ , ведь сорвался переход в «Реал».

Теперь бедняга Давид оказался в «Фиорентине» после длительной паузы без клуба. Проблемы Де Хеа с поиском нового клуба хорошо показывают состояние вратарских дел в АПЛ . Голкипер целого МЮ не нашел себе новый богатый клуб. Не ставим под сомнение статус Алиссона и Эдерсона, они в рейтинге лучших голкиперов в истории АПЛ . Но таланты с будущим не спешат в Англию, так как прекрасно знают, что вратарям там живется очень непросто.

Шмейхель и Чех стали исключениями. Причем датчанин попал в МЮ в зрелом возрасте, а затем поднял свой моральный дух, когда выиграл с Данией Евро-1992. Симен не перерос уровень локальной легенды, не выигрывал в финале Лиги чемпионов, как и Леманн. Джо Харт – ещё один хороший пример. Когда Гвардиола начал строить вечного чемпиона Англии, то ему понадобился вратарь с более высоким уровнем мастерства. Им стал Эдерсон из состава «Бенфики».

У голкиперов АПЛ скромная статистика и нет харизмы

В десятке лучших голкиперов прошлого сезона по проценту отраженных ударов нет ни одного вратаря из высшей английской лиги. И дело не в классе нападающих. Джексон из «Челси», Нуньес из «Ливерпуля» и Холанд из «Манчестер Сити» были в лидерах по промахам из идеальных позиций в прошлом сезоне. Причина в самих вратарях. Допускают мелкие, средние и крупные ошибки на постоянной основе. Цифры отражают состояние линии из АПЛ .

Средний показатель по отраженным ударам в АПЛ за прошлый сезон равен 68.55 %. Невероятно мало. В РПЛ вратари отражают в среднем 71.54 % ударов. А у «Спартака» нет возможности подписать Салиба, и за «Зенит» не играет ван Дейк. Защитники в АПЛ высокого уровня. Гвардиола в «Манчестер Сити» собрал целую коллекцию центральных оборонцев, которых расположил по всей ширине линии. «Арсенал» поступает похожим образом. И это не помогает.

Одна из причин – нет местной вратарской школы. В Ла Лиге, Бундеслиге и Серии А такие академии давно развиты и даже работают на импорт. Англичане не доверяют местным парням в основе клубов из Манчестера и Лондона. С великими голкиперами у англичан примерно такая же ситуация, как и с местными элитными тренерами. Даже сборную Англии недавно поручили скромному ирландцу, а теперь упрямо убеждают Гвардиолу и Клоппа.

У клубов АПЛ много денег, даже у аутсайдеров. Удивляет отсутствие идеальной селекции вратарей. Разовые удачные ставки, как у «Челси» на сенегальца Менди, оказывались краткосрочными. Многие тренеры помешаны на голкиперах, хорошо играющих ногами. Но забывают о важности работы на линии. И о важности солидности. Алиссон изменил «Ливерпуль» самим присутствием, дело не только в ван Дейке. Не хватает масштабных фигур.