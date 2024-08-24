Станкович: «Горжусь тем, как выступили футболисты „Спартака“»

Главный тренер «Спартака» высказался о матче с «Зенитом» в РПЛ (0:0).

Расстроен ли я результатом? В таких матчах зачастую бывает, что эмоции перехлестывают. Бывают дополнительные ошибки. Да, последние 30 минут мы играли в большинстве, имели моменты, но не смогли их реализовать. Нужно отдать должное Латышонку. Горжусь тем, как выступили футболисты «Спартака».

Мы с большим уважением относимся к каждой команде. Была прекрасная атмосфера, стадион, инфраструктура.

Можно ли сказать, что «Спартак» хорошо прошел старт чемпионата? Мы можем положительно оценить [старт сезона], но впереди еще долгий путь.