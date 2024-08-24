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Станкович: «Горжусь тем, как выступили футболисты „Спартака“»

вчера, 20:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о матче с «Зенитом» в РПЛ (0:0).

Расстроен ли я результатом? В таких матчах зачастую бывает, что эмоции перехлестывают. Бывают дополнительные ошибки. Да, последние 30 минут мы играли в большинстве, имели моменты, но не смогли их реализовать. Нужно отдать должное Латышонку. Горжусь тем, как выступили футболисты «Спартака».

Мы с большим уважением относимся к каждой команде. Была прекрасная атмосфера, стадион, инфраструктура.

Можно ли сказать, что «Спартак» хорошо прошел старт чемпионата? Мы можем положительно оценить [старт сезона], но впереди еще долгий путь.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 08:18
Если вы хотите сказать, что Семак излишне скромничает, а Станкович излишне восхищается, то да, согласен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:17
Статистика
0 голов в 3-х матчах....(Оренбург,Ахмат,Зенит)...
Обыграны 10-я...14-я...и 16-я команды чемпа....

А шороху...и как он говорит и "гордости" как будто выиграл в равных составах...или обыграл пару команд из первой пятёрки....

Да уважаемый Федун после такого конфуза в большинстве попрощался бы с ним без сожаления....а эти сейчас сидят с Аморалом небось себе премии делят...)))
Да Абаскаль тоже в Питере по нулям сыграл....но без затрат миллионистых....и не в большинстве.....
suiw
suiw
сегодня в 02:56, ред.
Для стороннего болельщика игра была малоинтересной. Почти без моментов. Дальние удары особой угрозы не представляли. Латышонок красиво падал, не более того
1580556558
1580556558 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:47
и что Зенит умеет в автобус играть
ABir
ABir
сегодня в 00:13
Атмосферу перед матчем Зениту действительно удалось организовать.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:50
Никакой разницы)...по мне так две неадекватные оценки ситуации...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:46
Привет, Володя!!!
Ты писал на другой странице, что ничего особенного Латышенок не сделал- отбивал то, что и должен был отбивать вратарь. Полностью согласен, ничего, сверх неберещегося в ударах по воротам Зенита не было. А прыжки вратаря, как любил говорить незабвенный В.Н.Маслаченко (Светлая ему Память) для "Комсомольской правды". Много в его игре на публику и мало простоты, хотя, присутствует надежность, надо признать. Просто во время игры, кажется, что вратарь вытворяет, нечно особенное, но при повторе видно, что не всё так страшно... Но надо признать, что вратарь, он- талантливый, безусловно, но посмотрим- насколько, он стабильный...
cska1948
cska1948
вчера в 22:27
Несмотря на то, что Зенит более получаса играл в меньшинстве, но НЕ проиграл Семак: «Такой результат нас радовать не может»
Несмотря на то, что СпаМ более получаса играл в большинстве, но НЕ выиграл Станкович:" Горжусь тем, как выступили футболисты «Спартака»."
Как говориться: почувствуйте разницу...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:21
Откровенно говоря, не понимаю, чем Станкович гордится. Если, чисто по игре Спартака, то да, в ней, гораздо больше тренерского, за несколько туров, чем в игре Семака- за несколько лет в Зените... Но это всё лирика. Мне не нравится прессинг Спартака и вертикальный футбол, после котрого, команда, 2-й тайм играет на пределе. Мы такой футбол уже проходили в Динамо, пару лет назад- с могильщиком Герты, и ни к чему хорошему это не привело...

Много суеты в игре Спартака, а нападение, в лице Угальдо не впечатлило по игре в Питере, точно. Я уже писал, что после удаления, напрашивалась замена Жозе- крепкого столба, но Угальде растворился- это не его игра. Почему Станкович этого не понял, не знаю. Если со стороны и не придераться, то, ничего, игра смотрится, симпатичная, атакующая, но в ней много недочетов. Вобщем, посмотрим, игра строится, команда в процессе обновления. Удачи Спартаку!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Какодемон (раскрыть)
вчера в 22:18
А игр то смотрел, или по комментариям судишь?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:17
Семак может гордиться тем, что Зенит знатно отскочил, а у него хватило наглости сказать, что Зенит имел преимущество. Серёга фантазер, однако. С такой игрой его не только Спартак возить будет, но и еще 2-3 команды РПЛ.У меня остался к нему один вопрос. " Серега , сам уйдешь в случае провала празднования юбилея, или виновных найдешь"?
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Какодемон (раскрыть)
вчера в 22:01
Зато Семак прямо гений тренерской мысли
Какодемон
Какодемон
вчера в 21:52
и все равно Станкович скорее представляется каким-то физруком с двумя классами тренерского образования. ну не видно в игре команды его тренерской мысли
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:46
Семак сто пудов больше гордится подопечными Станковича...
Теперь он знает что и в меньшинстве им проиграть невозможно...
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 21:40
Главное теперь не об...аться с командами типа Пари НН и т.д.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:29
А я выражу робкую надежду, что наконец то Спартак нашел хорошего тренера. И это радует
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:07
фк СПАРТАК г Москва играл на победу, но ничья на везде с фк Зенит - заслуживает похвалы.
lotsman
lotsman
вчера в 21:05
Сыграли хорошо, как Спартак. Давно я не видел спартаковской игры. Сегодня была такая игра.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:57
Спартак сегодня действительно был хорош. Это надо признать...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:56
Потеря двух очков, соперник уровня Ахмата был
Futurista
Futurista
вчера в 20:55
Гордиться особо нечем...голов нет...
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