Станкович: «Горжусь тем, как выступили футболисты „Спартака“»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о матче с «Зенитом» в РПЛ (0:0).
Расстроен ли я результатом? В таких матчах зачастую бывает, что эмоции перехлестывают. Бывают дополнительные ошибки. Да, последние 30 минут мы играли в большинстве, имели моменты, но не смогли их реализовать. Нужно отдать должное Латышонку. Горжусь тем, как выступили футболисты «Спартака».
Мы с большим уважением относимся к каждой команде. Была прекрасная атмосфера, стадион, инфраструктура.
Можно ли сказать, что «Спартак» хорошо прошел старт чемпионата? Мы можем положительно оценить [старт сезона], но впереди еще долгий путь.
Много суеты в игре Спартака, а нападение, в лице Угальдо не впечатлило по игре в Питере, точно. Я уже писал, что после удаления, напрашивалась замена Жозе- крепкого столба, но Угальде растворился- это не его игра. Почему Станкович этого не понял, не знаю. Если со стороны и не придераться, то, ничего, игра смотрится, симпатичная, атакующая, но в ней много недочетов. Вобщем, посмотрим, игра строится, команда в процессе обновления. Удачи Спартаку!!!!!!!
Много суеты в игре Спартака, а нападение, в лице Угальдо не впечатлило по игре в Питере, точно. Я уже писал, что после удаления, напрашивалась замена Жозе- крепкого столба, но Угальде растворился- это не его игра. Почему Станкович этого не понял, не знаю. Если со стороны и не придераться, то, ничего, игра смотрится, симпатичная, атакующая, но в ней много недочетов. Вобщем, посмотрим, игра строится, команда в процессе обновления. Удачи Спартаку!!!!!!!