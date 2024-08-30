«Бохум» – «Боруссия» М: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бохум» – «Боруссия» М, который состоится 31 августа 2024 года
«Бохум»
«Бохум» провел сложный прошлый сезон и был в шаге от вылета в нижний дивизион. Команда героически осталась в Бундеслиге, но первый тур нового сезона коллектив все же проиграл, хотя выглядел неплохо против одной из самых атакующих клубов чемпионата. В домашней игре с нестабильной «Боруссией» М у хозяев будут отличные шансы набрать первые очки в сезоне.
24 августа «Бохум» проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (0:1), а 18 числа в кубке Германии уступил «Ян Регенсбург» (0:1).
«Боруссия» М
«Боруссия» М отлично играл в товарищеских матчах перед сезоном, но в первом туре не выдержал давления «Байера» и на последних минутах пропустил мяч, который привел к поражению. Тем не менее, рано опускать руки и следует бороться в каждой следующей игре, чтобы приблизиться к уровню хотя бы пятилетней давности.
23 августа «Боруссия» М проиграла на своем поле «Байеру» (2:3), а 17 августа в кубке страны оказался сильнее «Эрцгебирге» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бохум» – 2.65
- Ничья – 3.75
- Победит «Боруссия» М – 2.55
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.35
Статистика
- «Боруссия» М выиграла восемь из десяти последних встреч
- Семь из восьми домашних матчей «Бохума» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Боруссия» М выиграла четыре из пяти последних встреч с «Бохумом»
Прогноз
Поставить на победу «Бохума», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Предполагаем, что хозяева будут максимально мотивированы и настроены на победу и им немного повезет ее добыть в этой встрече.