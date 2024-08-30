«Бохум» – «Боруссия» М: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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30 августа 2024, 21:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бохум» – «Боруссия» М, который состоится 31 августа 2024 года

«Бохум»

«Бохум» провел сложный прошлый сезон и был в шаге от вылета в нижний дивизион. Команда героически осталась в Бундеслиге, но первый тур нового сезона коллектив все же проиграл, хотя выглядел неплохо против одной из самых атакующих клубов чемпионата. В домашней игре с нестабильной «Боруссией» М у хозяев будут отличные шансы набрать первые очки в сезоне.

24 августа «Бохум» проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (0:1), а 18 числа в кубке Германии уступил «Ян Регенсбург» (0:1).

«Боруссия» М

«Боруссия» М отлично играл в товарищеских матчах перед сезоном, но в первом туре не выдержал давления «Байера» и на последних минутах пропустил мяч, который привел к поражению. Тем не менее, рано опускать руки и следует бороться в каждой следующей игре, чтобы приблизиться к уровню хотя бы пятилетней давности.

23 августа «Боруссия» М проиграла на своем поле «Байеру» (2:3), а 17 августа в кубке страны оказался сильнее «Эрцгебирге» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 2.65

Ничья – 3.75

Победит «Боруссия» М – 2.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал больше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

«Боруссия» М выиграла восемь из десяти последних встреч

Семь из восьми домашних матчей «Бохума» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» М выиграла четыре из пяти последних встреч с «Бохумом»

Прогноз

Поставить на победу «Бохума», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Предполагаем, что хозяева будут максимально мотивированы и настроены на победу и им немного повезет ее добыть в этой встрече.