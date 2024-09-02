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Крах «Локомотива» и судейский ляп в игре «Спартака». В седьмом туре РПЛ ошибался не только Лантратов

02 сентября 2024, 17:26
Галактионов
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Карраскаль Хорхе
Карраскаль Хорхе
Полузащитник
Лантратов Илья
Лантратов Илья
Вратарь

У «Динамо» тоже плохая неделя.

Вратарь

Илья Лантратов («Локомотив»)

Кошмарное выступление одного из лучших голкиперов РПЛ последних лет. Лантратов сначала выпустил мяч из рук, упав на землю. Так «Краснодар» забил первый гол. Затем Илья не смог принять мяч, ударил Кордобу по ноге – заработал пенальти, реализованный Сперцяном. Лантратов своими ошибками помог «Зениту» вернуться на первую строчку в РПЛ.

Защитники

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Против «Краснодара» сыграл нелепо. Не смог остановить Са в дебюте встречи после ошибки Лантратова. Располагался неправильно, постоянно давая Кордобе пространство и моменты. Ничего не смог поделать, когда Са к своему голу добавил результативный прострел на Кордобу. Огромный центральный защитник «Локомотива» Ньямси огорчает ошибками.

Фабиан Бальбуэна («Динамо»)

Как только голкиперу Лунёву не помогает Майсторович – начинаются проблемы. Бальбуэна сыграл не лучше, чем коллега Фернандес, но у него статус ветерана и вожака. Опытный парагваец упускал игроков «Оренбурга». «Динамо» повезло, что не пропустили третий мяч, ведь в таком случае проиграли бы. Фабиан отметился желтой карточкой и преступной медлительностью.

Кирилл Боженов («Пари НН»)

Тренерский штаб клуба из Нижнего Новгорода убрал центрального защитника в перерыве. Именно Кирилл замешкался в борьбе с футболистами «Зенита» и подарил сопернику первую голевую атаку. Молодой аргентинец Гонду забил первый мяч в РПЛ. Боженов предопределил исход поединка, хотя ещё два мяча забили уже без него на поле. Все защитники «Пари НН» сыграл плохо.

Полузащитники

Даниэль Фернандес («Химки»)

Испанец не сумел остановить левого латераля ЦСКА Кругового и проигрывал инсайду Файзуллаеву. «Армейцы» допустили немало атак «Химок», но сами легко разбирались у чужих ворот. Правый латераль подмосковного клуба был зрителем в поединке, где его напарники увидели два безответных мяча в ворота Обухова. Дани не помог ни в атаке, ни в обороне, показал плохой футбол.

Роман Зобнин («Спартак»)

Опытный капитан «красно-белых» едва не подставил свою команду в поединке против «Рубина». В московском матче Роман сначала прописал локтем Чумичу в верховой борьбе – заслуженная желтая карточка, а потом уложил соперника на землю, сорвав контратаку казанцев. Удаление могло привести к победе «Рубина», но Зобнину повезло, что «Спартак» заработал пенальти.

Дилан Мертенс («Факел»)

Не будем ругать 19-летнего Щетинина, хотя Михаил плохо сыграл до замены в перерыве. Его напарник в центре голландец Мертенс опытнее, но тоже провел ужасный матч. «Ростов» легко создавал моменты, а Дилан запомнился только игрой рукой в штрафной – подарил Осипенко пенальти. Мертенс стал участником тройной замены «Факела» в перерыве, Дилан огорчил тренера.

Луис Чавес («Динамо»)

Личка прошелся по своим игрокам после матча, раскритиковал за отношение к игре против «Оренбурга». Полностью согласны. Тренер тоже виноват. Ошибались не только защитники «Динамо». Хавбек Чавес совсем не помогал Лаксальту в опорной зоне. «Оренбург» слишком легко готовил свои атаки. Луис неплохо играл в пас, но в обороне мексиканец огорчил тренера.

Томас Галдамес («Крылья Советов»)

В прошлом туре у чилийца дубль, а теперь левый защитник самарцев совершил детскую ошибку. Дал себя обыграть на фланге, упустил соперника, который сделал голевой пас. «Динамо» из Махачкалы хватило одного гола для победы, ведь голкипер Волк обошел все опасные флажки. Техничный Галдамес должен усвоить, что в РПЛ нельзя играть неаккуратно – обязательно накажут.

Нападающие

Дмитрий Цыпченко («Крылья Советов»)

Осинькина расстроила игра Шитова и Цыпченко в атаке против скромного соперника, тренер снял двух форвардов в перерыве. «Динамо» из Махачкалы допустило только три удара в створ голкипера Волка за весь матч. В Самаре ждут новичка из «Зенита», ведь с нынешним составом форвардов легко вылететь из РПЛ. У Цыпченко нет голов после 7 туров в новом сезоне.

Хорхе Карраскаль («Динамо»)

Техничный Карраскаль легко может поучаствовать в атаке с ударом. Особенно против слабого в защите «Оренбурга». Но Хорхе не забил, не создал гол, заметен только прической. А без мяча Карраскаль играет так, что «Динамо» обычно в меньшинстве. Личка расстроен, ведь и Гладышев тренера не порадовал. Жаль, что юный Окишор подхватил вирус и не сыграл в Оренбурге.

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив»)

Угадали накануне, что «Локомотиву» будет сложно удержаться на первом месте. Но стоило хотя бы повоевать за престижную строчку. Не получилось. «Краснодар» вошел в режим убийцы надежд московских клубов, одержал третью победу над столичной командой в новом сезоне РПЛ. Галактионов проиграл с крупным счетом всего второй матч в «Локомотиве». Голкипер Лантратов подвел, но главный тренер неправильно подобрал ключи к схемам «Краснодара» Мусаева.

Судейский ляп тура. Карасёв и пенальти в ворота «Спартака»

В дебюте игры «Спартака» и «Рубина» Зотов бежал к линии ворот. Вингер Медина не успевал к мячу, упал вместе с соперником, сбив оппонента ногой. Хитрый Хесус всё обставил как борьбу, но Карасёв явно ошибся. Стоило смотреть повтор и ставить пенальти в ворота «Спартака». В итоге фаворит получил геройскую победу в меньшинстве и продолжили уникальную для 21-го века «сухую» серию. Но начали с неоднозначного действия арбитра. Судьи злят отказом смотреть повторы, хотя в ЭСК РФС недавно признали несколько аналогичных грубых ляпов.

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Balbes77773
Balbes77773 ответ exm7em9j498a (раскрыть)
03 сентября в 21:52
Абсолютно,бро!Там,либо потеря совести,как ты говоришь,либо проблема со зрением)
Олег Борткевич
Олег Борткевич
03 сентября в 15:55
Наличие Галактионова в этом списке - явная ее справедливость. Локо играл очень прилично, гол забили очень красивый(вне игры на мой взгляд сомнительное), вратарь пару пенок неожиданно допустил, Краснодар несомненно был хорош... Да и кто мог надеяться, что с таким молодым и не самым дорогим составом команда будет лидировать в чемпионате?
Аксинья
Аксинья
03 сентября в 13:34
Карась уже вторую игру подряд мутит воду с пенальти - пора его уже за жабры брать и на сковородку))
tigrok
tigrok
02 сентября в 20:28
А кто определил, что Медина нарушил правила? Что-то нигде информации об этом не было. Видел я стоп-кадр момента Зотова с Мединой. Там видно, что Зотов выставляет ногу чуть в сторону под траекторию движения Медины. Подстава под пенальти. Лучше бы автор обратил внимание, что у Рубина 26 нарушений правил и две ЖК, а у Спартака 8 нарушений и 4 ЖК. Причём у Рубина половина нарушений откровенно грубые на срыв атак Спартака.
25процентный клоун
25процентный клоун
02 сентября в 19:16
Про Медину и Зотова посмеялся, смешно
exm7em9j498a
exm7em9j498a
02 сентября в 18:55, ред.
Главный герой тура лучший судья лиги Карасев, потерявший совесть или набравший денег, пока не понятно.
Ев17
Ев17
02 сентября в 18:40
Бальбуэна с Карраскалем и Чавесом в придачу просто топят Динамо, на месяца два-три их в запас
Ев17
Ев17
02 сентября в 18:39, ред.
а карась уже не судит, отбывает номер, то динамо не даст пенку пробить, то тут чудит - ему похер, поругают на эск и тут же на новые косяки выпускают
Максим Горелов
Максим Горелов
02 сентября в 17:59
А где Игнатов? У человека безлимитный абонемент вообще-то!
Futurista
Futurista
02 сентября в 17:48, ред.
Да не было там никакого нарушения)...а если бы и было, то говорить о том что этот эпизод в самом начале матча повлиял на всю игру это совсем не разбираться в футболе...
Bad Listener
Bad Listener
02 сентября в 17:35, ред.
До фола на Зотове Бонгонда упал в штрафной площади Рубина не без контакта с противником и судья тоже никак не отреагировал. Не говорю что моменты равноценные, да и Бонгонда падает от любого дуновения ветра и этим слегка раздражает меня как болельщика, но Карасёв мог вполне для себя решить быть последовательным и не ставить пенальти и в ворота Спартака. А раз ВАР не вмешался значит очевидного пенальти они не там не там не увидели.
Гость
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