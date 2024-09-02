Крах «Локомотива» и судейский ляп в игре «Спартака». В седьмом туре РПЛ ошибался не только Лантратов

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02 сентября 2024, 17:26

У «Динамо» тоже плохая неделя.

Вратарь

Илья Лантратов («Локомотив»)

Кошмарное выступление одного из лучших голкиперов РПЛ последних лет. Лантратов сначала выпустил мяч из рук, упав на землю. Так «Краснодар» забил первый гол. Затем Илья не смог принять мяч, ударил Кордобу по ноге – заработал пенальти, реализованный Сперцяном. Лантратов своими ошибками помог «Зениту» вернуться на первую строчку в РПЛ .

Защитники

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Против «Краснодара» сыграл нелепо. Не смог остановить Са в дебюте встречи после ошибки Лантратова. Располагался неправильно, постоянно давая Кордобе пространство и моменты. Ничего не смог поделать, когда Са к своему голу добавил результативный прострел на Кордобу. Огромный центральный защитник «Локомотива» Ньямси огорчает ошибками.

Фабиан Бальбуэна («Динамо»)

Как только голкиперу Лунёву не помогает Майсторович – начинаются проблемы. Бальбуэна сыграл не лучше, чем коллега Фернандес, но у него статус ветерана и вожака. Опытный парагваец упускал игроков «Оренбурга». «Динамо» повезло, что не пропустили третий мяч, ведь в таком случае проиграли бы. Фабиан отметился желтой карточкой и преступной медлительностью.

Кирилл Боженов («Пари НН»)

Тренерский штаб клуба из Нижнего Новгорода убрал центрального защитника в перерыве. Именно Кирилл замешкался в борьбе с футболистами «Зенита» и подарил сопернику первую голевую атаку. Молодой аргентинец Гонду забил первый мяч в РПЛ . Боженов предопределил исход поединка, хотя ещё два мяча забили уже без него на поле. Все защитники «Пари НН» сыграл плохо.

Полузащитники

Даниэль Фернандес («Химки»)

Испанец не сумел остановить левого латераля ЦСКА Кругового и проигрывал инсайду Файзуллаеву. «Армейцы» допустили немало атак «Химок», но сами легко разбирались у чужих ворот. Правый латераль подмосковного клуба был зрителем в поединке, где его напарники увидели два безответных мяча в ворота Обухова. Дани не помог ни в атаке, ни в обороне, показал плохой футбол.

Роман Зобнин («Спартак»)

Опытный капитан «красно-белых» едва не подставил свою команду в поединке против «Рубина». В московском матче Роман сначала прописал локтем Чумичу в верховой борьбе – заслуженная желтая карточка, а потом уложил соперника на землю, сорвав контратаку казанцев. Удаление могло привести к победе «Рубина», но Зобнину повезло, что «Спартак» заработал пенальти.

Дилан Мертенс («Факел»)

Не будем ругать 19-летнего Щетинина, хотя Михаил плохо сыграл до замены в перерыве. Его напарник в центре голландец Мертенс опытнее, но тоже провел ужасный матч. «Ростов» легко создавал моменты, а Дилан запомнился только игрой рукой в штрафной – подарил Осипенко пенальти. Мертенс стал участником тройной замены «Факела» в перерыве, Дилан огорчил тренера.

Луис Чавес («Динамо»)

Личка прошелся по своим игрокам после матча, раскритиковал за отношение к игре против «Оренбурга». Полностью согласны. Тренер тоже виноват. Ошибались не только защитники «Динамо». Хавбек Чавес совсем не помогал Лаксальту в опорной зоне. «Оренбург» слишком легко готовил свои атаки. Луис неплохо играл в пас, но в обороне мексиканец огорчил тренера.

Томас Галдамес («Крылья Советов»)

В прошлом туре у чилийца дубль, а теперь левый защитник самарцев совершил детскую ошибку. Дал себя обыграть на фланге, упустил соперника, который сделал голевой пас. «Динамо» из Махачкалы хватило одного гола для победы, ведь голкипер Волк обошел все опасные флажки. Техничный Галдамес должен усвоить, что в РПЛ нельзя играть неаккуратно – обязательно накажут.

Нападающие

Дмитрий Цыпченко («Крылья Советов»)

Осинькина расстроила игра Шитова и Цыпченко в атаке против скромного соперника, тренер снял двух форвардов в перерыве. «Динамо» из Махачкалы допустило только три удара в створ голкипера Волка за весь матч. В Самаре ждут новичка из «Зенита», ведь с нынешним составом форвардов легко вылететь из РПЛ . У Цыпченко нет голов после 7 туров в новом сезоне.

Хорхе Карраскаль («Динамо»)

Техничный Карраскаль легко может поучаствовать в атаке с ударом. Особенно против слабого в защите «Оренбурга». Но Хорхе не забил, не создал гол, заметен только прической. А без мяча Карраскаль играет так, что «Динамо» обычно в меньшинстве. Личка расстроен, ведь и Гладышев тренера не порадовал. Жаль, что юный Окишор подхватил вирус и не сыграл в Оренбурге.

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив»)

Угадали накануне, что «Локомотиву» будет сложно удержаться на первом месте. Но стоило хотя бы повоевать за престижную строчку. Не получилось. «Краснодар» вошел в режим убийцы надежд московских клубов, одержал третью победу над столичной командой в новом сезоне РПЛ . Галактионов проиграл с крупным счетом всего второй матч в «Локомотиве». Голкипер Лантратов подвел, но главный тренер неправильно подобрал ключи к схемам «Краснодара» Мусаева.

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