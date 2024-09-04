Оказались никому не нужны. В списке свободных агентов чемпион мира, друг Промеса и звёзды из РПЛ

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04 сентября 2024, 12:05

Очень известные футболисты.

Пока читаете эти строки, агенты активно ищут неприкаянным мастерам новые клубы. Свободный агент может заключить контракт после завершения трансферного окна. Поэтому для команд топ-5 это последний шанс усилить состав после закрытия периода сделок между клубами. Список настолько длинный, что получается собрать целую команду с запасными.

Вратари

Кейлор Навас, 37 лет

У возрастных знаменитостей большие запросы, им сложно найти новый клубы. Не хотят работать за «копейки», не хотят играть за слабые команды. Также у Наваса нет своей «Пармы», родного клуба в топ-5, чтобы вернуться туда на закате карьеры, как это проделал Буффон. Кейлор прекрасный голкипер, но в его возрасте тяжело рассчитывать на тёплое место в сильной команде. Даже аутсайдерам оказался не нужен.

Резерв: Серхио Рико, 31 год, Лорис Кариус, 31 год, Антон Шунин, 37 лет.

Защитники

Матс Хуммельс, 35 лет

Чемпион мира и финалист ЛЧ рассчитывал раньше выскочить из списка свободных агентов. Но переговоры затянулись. Хуммельс не попал в команду Захаряна. Арсен как раз поменял номер на более статусный, но не сыграет с Матсом. Немца не устроила зарплата в «Реале Сосьедад». Но «Рома» может забрать звезду плей-офф Лиги чемпионов, ведь как раз отдали Смоллинга в Саудовскую Аравию.

Жоэль Матип, 33 года

Странно что победитель АПЛ и Лиги чемпионов не нашёл себе новую команду вовремя. Неужели у Матипа столько проблем со здоровьем, что известный камерунец родом из Бохума не устроил ни один из клубов Бундеслиги? Странно, ведь даже в 33 года центральный защитник может быть важным звеном. Ван Дейку тоже тридцать три. Матип не подходит Слоту, но желаем ему успеха в новой команде.

Георгий Джикия, 30 лет

Был капитаном сборной России, если кто забыл. И капитан «Спартака», теперь тоже бывший. Бабич подходит соотечественнику Станковичу лучше. А Георгий без клуба, хотя представляет дефицитную для РПЛ профессию. Сильных центральных защитников мало, но никто не подписывает Джикию. Неужели Георгий настолько скатился, не играя за «Спартак»? У двух друзей – Джикии и Соболева, неприятный год.

Резерв: Серхио Рамос, 38 лет; Симон Кьер, 35 лет; Сердик Соареш, 33 года; Лайвен Курзава, 32 года; Серж Орье, 31 год; Марио Фернандес, 33 года.

Полузащитники

Деле Алли, 28 лет

Мог пройти путь Беллингема. Попасть в «Реал», стать суперзвездой. Играть за сборную Англии долго и в меру успешно, как Бекхэм в прошлом. Но у Деле есть проблемы с психикой, а также ужасная дисциплина. В детстве его бросила биологическая мать, поскольку страшно пила. Приёмные родители обращались с Алли хорошо, но демоны его одолели. Жаль, по данным это был выдающийся хавбек.

Адриен Рабьо, 29 лет

Чаще всего решение отдать право вести дела родственникам – ошибка для футболиста. Мама Рабьо не умеет работать агентом. Пыталась устроить сына после «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», но тен Хаг против. Адриен не договорился с «Миланом», хотя Ибрагимович и Фонсека были за подписание вице-чемпиона мира. Хавбек сборной Франции в 29 лет стал свободным агентом, но может оказаться в Турции.

Юсуф Языджи, 27 лет

Характер, характер и ещё раз характер. Был скандал, когда в ЦСКА нелепо «пошутили», что в Москве Языджи ждёт много «Наташ». Но Юсуф, который в составе «армейцев» выдал яркий отрезок, часто отвлекается от футбола. В результате игрок сборной Турции ушёл в аренду в «Трабзонспор», а после завершения контракта с «Лиллем» оказался без команды. Говорят, может перейти в «Лацио».

Андре Гомеш, 31 год

Жертва агента Мендеша, которого Андре бросил из-за неудач. Жорже испортил карьеру многим футболистам. У португальского посредника 30-летний Канселу не нашёл себе место в основе одного из фаворитов Лиги чемпионов, отправился в Саудовскую Аравию. Гомеш чуть старше и тоже мается, хотя раньше в него верили в «Барселоне» и «Эвертоне». Но после травм с Андре боятся связываться.

Резерв: Миралем Пьянич, 34 года; Виктор Мозес, 33 года; Алекс Бека Бека, 23 года; Икер Муньяин, 31 год; Антон Миранчук, 28 лет; Рафинья, 31 год; Гжегож Крыховяк, 34 года; Дэви Классен, 31 год.

Нападающие

Мемфис Депай, 30 лет

Хороший форвард, играл в основе сборной Нидерландов на Евро-2024. Но у Депая сложный характер. Друг Промеса порой ведёт себя так, словно он гангстер или репер из неблагополучного района одного из огромных городов США . С ним часто отказываются работать. Аппетиты бывшего игрока МЮ , «Барселоны» и «Атлетико» большие, а возраст не детский. Депай может докатиться до «Райо Вальекано».

Виссам Бен Йеддер, 34 года

Бывший лидер «Монако», игрок сборной Франции. Никуда не зовут, ведь с братом ждут суда. Обвиняют в серии изнасилований. Журналисты узнали, что футболист передал 19-летней жертве 1.6 миллионов евро за молчание и отказ от заявления в полицию. Во втором случае попытка насилия, жертве 20 лет, идёт суд. Безнаказанность развращает. В 34 года Бен Йеддер может угодить в тюрьму.

Антони Марсьяль, 28 лет

Приезжал с лейблом «новый Анри», ушёл из МЮ свободным агентом в 28 лет. С радостью бы убрали из заявки раньше, но никто не подписывал Марсьяля. Француз может перейти в «Лилль», ему нравится такой вариант. Но это не развитие карьеры после неудач в МЮ и «Севилье». Антони не смог реализовать колоссальный потенциал на левом фланге атаки. А в центре плох, ведь это не его позиция.

Резерв: Артём Дзюба, 36 лет, Эрик-Максим Чупо-Мотинг, 35 лет; Иван Перишич, 35 лет; Мариано Диас, 31 год.