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Оказались никому не нужны. В списке свободных агентов чемпион мира, друг Промеса и звёзды из РПЛ

04 сентября 2024, 12:05
Мемфис Депай
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник
Депай Мемфис
Депай Мемфис
Нападающий
Марсьяль Антони
Марсьяль Антони
Нападающий

Очень известные футболисты.

Пока читаете эти строки, агенты активно ищут неприкаянным мастерам новые клубы. Свободный агент может заключить контракт после завершения трансферного окна. Поэтому для команд топ-5 это последний шанс усилить состав после закрытия периода сделок между клубами. Список настолько длинный, что получается собрать целую команду с запасными.

Вратари

Кейлор Навас, 37 лет

У возрастных знаменитостей большие запросы, им сложно найти новый клубы. Не хотят работать за «копейки», не хотят играть за слабые команды. Также у Наваса нет своей «Пармы», родного клуба в топ-5, чтобы вернуться туда на закате карьеры, как это проделал Буффон. Кейлор прекрасный голкипер, но в его возрасте тяжело рассчитывать на тёплое место в сильной команде. Даже аутсайдерам оказался не нужен.

Резерв: Серхио Рико, 31 год, Лорис Кариус, 31 год, Антон Шунин, 37 лет.

Защитники

Матс Хуммельс, 35 лет

Чемпион мира и финалист ЛЧ рассчитывал раньше выскочить из списка свободных агентов. Но переговоры затянулись. Хуммельс не попал в команду Захаряна. Арсен как раз поменял номер на более статусный, но не сыграет с Матсом. Немца не устроила зарплата в «Реале Сосьедад». Но «Рома» может забрать звезду плей-офф Лиги чемпионов, ведь как раз отдали Смоллинга в Саудовскую Аравию.

Жоэль Матип, 33 года

Странно что победитель АПЛ и Лиги чемпионов не нашёл себе новую команду вовремя. Неужели у Матипа столько проблем со здоровьем, что известный камерунец родом из Бохума не устроил ни один из клубов Бундеслиги? Странно, ведь даже в 33 года центральный защитник может быть важным звеном. Ван Дейку тоже тридцать три. Матип не подходит Слоту, но желаем ему успеха в новой команде.

Георгий Джикия, 30 лет

Был капитаном сборной России, если кто забыл. И капитан «Спартака», теперь тоже бывший. Бабич подходит соотечественнику Станковичу лучше. А Георгий без клуба, хотя представляет дефицитную для РПЛ профессию. Сильных центральных защитников мало, но никто не подписывает Джикию. Неужели Георгий настолько скатился, не играя за «Спартак»? У двух друзей – Джикии и Соболева, неприятный год.

Резерв: Серхио Рамос, 38 лет; Симон Кьер, 35 лет; Сердик Соареш, 33 года; Лайвен Курзава, 32 года; Серж Орье, 31 год; Марио Фернандес, 33 года.

Полузащитники

Деле Алли, 28 лет

Мог пройти путь Беллингема. Попасть в «Реал», стать суперзвездой. Играть за сборную Англии долго и в меру успешно, как Бекхэм в прошлом. Но у Деле есть проблемы с психикой, а также ужасная дисциплина. В детстве его бросила биологическая мать, поскольку страшно пила. Приёмные родители обращались с Алли хорошо, но демоны его одолели. Жаль, по данным это был выдающийся хавбек.

Адриен Рабьо, 29 лет

Чаще всего решение отдать право вести дела родственникам – ошибка для футболиста. Мама Рабьо не умеет работать агентом. Пыталась устроить сына после «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», но тен Хаг против. Адриен не договорился с «Миланом», хотя Ибрагимович и Фонсека были за подписание вице-чемпиона мира. Хавбек сборной Франции в 29 лет стал свободным агентом, но может оказаться в Турции.

Юсуф Языджи, 27 лет

Характер, характер и ещё раз характер. Был скандал, когда в ЦСКА нелепо «пошутили», что в Москве Языджи ждёт много «Наташ». Но Юсуф, который в составе «армейцев» выдал яркий отрезок, часто отвлекается от футбола. В результате игрок сборной Турции ушёл в аренду в «Трабзонспор», а после завершения контракта с «Лиллем» оказался без команды. Говорят, может перейти в «Лацио».

Андре Гомеш, 31 год

Жертва агента Мендеша, которого Андре бросил из-за неудач. Жорже испортил карьеру многим футболистам. У португальского посредника 30-летний Канселу не нашёл себе место в основе одного из фаворитов Лиги чемпионов, отправился в Саудовскую Аравию. Гомеш чуть старше и тоже мается, хотя раньше в него верили в «Барселоне» и «Эвертоне». Но после травм с Андре боятся связываться.

Резерв: Миралем Пьянич, 34 года; Виктор Мозес, 33 года; Алекс Бека Бека, 23 года; Икер Муньяин, 31 год; Антон Миранчук, 28 лет; Рафинья, 31 год; Гжегож Крыховяк, 34 года; Дэви Классен, 31 год.

Нападающие

Мемфис Депай, 30 лет

Хороший форвард, играл в основе сборной Нидерландов на Евро-2024. Но у Депая сложный характер. Друг Промеса порой ведёт себя так, словно он гангстер или репер из неблагополучного района одного из огромных городов США. С ним часто отказываются работать. Аппетиты бывшего игрока МЮ, «Барселоны» и «Атлетико» большие, а возраст не детский. Депай может докатиться до «Райо Вальекано».

Виссам Бен Йеддер, 34 года

Бывший лидер «Монако», игрок сборной Франции. Никуда не зовут, ведь с братом ждут суда. Обвиняют в серии изнасилований. Журналисты узнали, что футболист передал 19-летней жертве 1.6 миллионов евро за молчание и отказ от заявления в полицию. Во втором случае попытка насилия, жертве 20 лет, идёт суд. Безнаказанность развращает. В 34 года Бен Йеддер может угодить в тюрьму.

Антони Марсьяль, 28 лет

Приезжал с лейблом «новый Анри», ушёл из МЮ свободным агентом в 28 лет. С радостью бы убрали из заявки раньше, но никто не подписывал Марсьяля. Француз может перейти в «Лилль», ему нравится такой вариант. Но это не развитие карьеры после неудач в МЮ и «Севилье». Антони не смог реализовать колоссальный потенциал на левом фланге атаки. А в центре плох, ведь это не его позиция.

Резерв: Артём Дзюба, 36 лет, Эрик-Максим Чупо-Мотинг, 35 лет; Иван Перишич, 35 лет; Мариано Диас, 31 год.

Много свободных агентов, связанных с РПЛ. Джикия, Фернандес, Миранчук и Дзюба наигрались в сборной. Шунин – легенда «Динамо». Бека Бека пришёл в «Локомотив» за 6 миллионов евро, ушёл за двенадцать в «Ниццу». А теперь в 23 года без клуба, ведь у него есть психические проблемы после расставания с девушкой. Мозес, Языджи и Крыховяк тоже выступали в РПЛ, а теперь их никто не подписал. Понятно, что финансовые запросы и возраст влияют во многих случаях. Но есть также откровенно несчастные ребята до 30 лет. В футболе надо правильно выбирать себе клубы и помнить о важности дисциплины. Марсьяль, Алли и Рабьо ошибались на этом пути. Иногда доходит до абсурда, как у Антона Миранчука, который не может найти себе новый клуб.

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Все комментарии
yonder
yonder
05 сентября в 00:12
Вопросы денежных ожиданий и претензий - основное препятствие. Особенно у игроков, которым "не повезло" в карьере: были периоды ничем неоправданно высоких зарплат и суммарных доходов. Не хотят снижения оплат.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
04 сентября в 19:12
Эх кейлора Наваса бы в рубин! А то вратарская позиция хромает
n8zz5tbjtv98
n8zz5tbjtv98
04 сентября в 19:11
Джикия!!!! Как же без него!? Популярный и известный защитник!!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
04 сентября в 14:08
Их всех в одну команду если собрать, могут в любой лиге ТОП-5 оказаться в середине таблицы. Уж очень много громких имён.
sihafazatron
sihafazatron ответ Grizly88 (раскрыть)
04 сентября в 12:42
А в резерве порноактер Рукаку))))
Grizly88
Grizly88
04 сентября в 12:07
Никому не известный и Джикия тут
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