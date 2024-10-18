Проблемный гранд среди фаворитов Лиги 1. Делают ставку на тренера-открытие АПЛ и скандальных звёзд

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вчера, 12:57

На подходе ещё одно усиление.

Предыдущий сезон – настоящий ад

Сразу нужно отметить – в Марселе особая атмосфера. У клуба самая свирепая и самая требовательная фан-база. С Игорем Тудором коллектив взял бронзу чемпионата Франции и попал в квалификацию Лиги чемпионов. Пришлось расстаться с командой по личным причинам, но со сменщиком, испанцем Марселино, не пошло.

К концу сентября «провансальцы» с двумя победами в пяти турах шли на окраине первой пятёрки, лидеры фанатских объединений клуба потребовали встречи с руководством. Разговор продлился 45 минут, боссам выдвинули ряд обвинений и в конце концов перешли на угрозы. На следующий день президент «Марселя» Пабло Лонгория, спортивный директор Хавьер Рибальта, финансовый директор Стефан Тиссье и гендир Педро Ириондо временно отказались продолжать работать. А Марселино, насмотревшись на это, сообщил игрокам о своём уходе.

За последний год в клубе четыре раза сменялся тренер, Роберто Де Дзерби – пятый. Причём не справлялись даже психологически крепкие специалисты – тот же Гаттузо. Шторм продолжался весь сезон, в Лиге Европы добрались до полуфинала – но в чемпионате финишировали восьмыми.

В выборе Де Дзерби были сомнения

Дело и в опыте, и в стилистических особенностях. 45-летний менеджер порядком поездил по Европе – начинал в родной Италии, потом отправился в Украину, оттуда получил предложение от «Брайтона». И с «чайками» добился громкого успеха – клуб со скромными возможностями пробился в Лигу Европы и до последнего сохранял конкурентоспособность, несмотря на напряжённый график. Даже при этом были сомнения, готов ли тренер столкнуться с болельщиками «Марселя». Давление здесь в разы больше, чем в любом клубе, где ранее работал Роберто.

Плюс приход Де Дзерби наслоился на масштабное обновление в составе, что ударило по сыгранности. Костяк южан ощутимо изменился – при этом от команды требовали агрессивной атакующей игры. Учитывая, что в прошлом сезоне «Марсель» и так болтался вдали от топ-3, очередной год с такими результатами руководству бы не простили. Но рискнули, сделали ставку на молодого специалиста – и ведь не прогадали.

Главный бомбардир – игрок, которого отстраняли от футбола

Летом клуб устроил масштабную, а главное – амбициозную закупку. Пришло много молодых перспективных исполнителей: Элье Ваи, Исмаэль Коне, Джонатан Роу, Лилиан Брассье – все они уже достаточно активно задействуются в матчах. Плюс взяли опытного Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

Но, судя по всему, вырисовывается новый вектор работы на трансферном рынке – «провансальцы» подписали сразу двух скандально известных игроков: Адриена Рабьо и Мэйсона Гринвуда. Первый стал известен благодаря маме-агенту. Она всегда активно участвовала в переговорах с клубами сына. Сначала шантажировала «Пари Сен-Жермен», из-за чего Адриена даже сослали в дубль. Дошло до перехода в «Ювентус» – но и туринцы, судя по всему, не захотели иметь дел с матерью футболиста. Просто отпустили свободным агентом. Был вариант уйти в «Барселону» – но там с деньгами точно не всё в порядке. Тем более удивительно, как на него вышел не самый богатый «Марсель».

На пару с ним пришёл Гринвуд – футболист, который вылетел из футбола на год с небольшим из-за скандала с обвинением в изнасиловании своей девушки. При этом вингер не растерял уровень, что доказал в «Хетафе» — «Марсель» заплатил за футболиста 26 млн евро и прописал 50 % от суммы последующей перепродажи. В итоге вингер забил пять мячей в первых семи играх Лиги 1 – это лучший бомбардир «Марселя» в текущем сезоне.

На радаре – ещё одно скандальное подписание

Логика подписаний ясна. «Провансальцы» хотели активно провести трансферное окно, чтобы сразу вклиниться в борьбу за медали, из которой ранее выпали. Плюс тренер с несколько другим стилем требует изменений. При таких амбициях хочешь-не хочешь – а надо экономить. Со скандальными же футболистами не хотят иметь дела более статусные команды – поэтому и ценник на них ниже. У того же МЮ по Гринвуду больше не было устраивающих клуб предложений. Поэтому «Марселю» было проще договориться. С Рабьо логика не так ясна – выгода нивелируется огромными запросами матери-агента. С другой стороны, это футболист сборной Франции, который ещё не потерял в атлетизме и объёме. Лишним точно не будет – добавит напора в движении.

Помимо них южане планируют ещё одно подобное подписание – уже на зиму. Речь о Поле Погба, у которого вот-вот закончится дисквалификация. «Ювентус» разочаровался в истории воссоединения с французом. Он должен был интегрироваться в команду Аллегри в 2022 году – вместо этого пропустил большую часть сезона с травмой. А потом всплыло и нарушение антидопинговых правил. Последовала дисквалификация на четыре года, которую теперь скостили до 18 месяцев. Она истечёт предстоящей весной. Только вот «Ювентус» возглавляет уже Мотта – и ему Поль не так нужен. Плюс у француза неоправданно высокая зарплата.

Есть вариант перебраться в МЛС – но хочется и в Европе поиграть. Плюс есть спортивный голод и огромная мотивация. «Марсель» обсуждает с хавбеком возможность перехода, параллельно туринцы рассматривают вариант с расторжением контракта по обоюдному согласию. Так будет лучше для всех.