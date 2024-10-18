Проблемный гранд среди фаворитов Лиги 1. Делают ставку на тренера-открытие АПЛ и скандальных звёзд

На подходе ещё одно усиление.
Предыдущий сезон – настоящий ад
Сразу нужно отметить – в Марселе особая атмосфера. У клуба самая свирепая и самая требовательная фан-база. С Игорем Тудором коллектив взял бронзу чемпионата Франции и попал в квалификацию Лиги чемпионов. Пришлось расстаться с командой по личным причинам, но со сменщиком, испанцем Марселино, не пошло.
К концу сентября «провансальцы» с двумя победами в пяти турах шли на окраине первой пятёрки, лидеры фанатских объединений клуба потребовали встречи с руководством. Разговор продлился 45 минут, боссам выдвинули ряд обвинений и в конце концов перешли на угрозы. На следующий день президент «Марселя» Пабло Лонгория, спортивный директор Хавьер Рибальта, финансовый директор Стефан Тиссье и гендир Педро Ириондо временно отказались продолжать работать. А Марселино, насмотревшись на это, сообщил игрокам о своём уходе.
За последний год в клубе четыре раза сменялся тренер, Роберто Де Дзерби – пятый. Причём не справлялись даже психологически крепкие специалисты – тот же Гаттузо. Шторм продолжался весь сезон, в Лиге Европы добрались до полуфинала – но в чемпионате финишировали восьмыми.
В выборе Де Дзерби были сомнения
Дело и в опыте, и в стилистических особенностях. 45-летний менеджер порядком поездил по Европе – начинал в родной Италии, потом отправился в Украину, оттуда получил предложение от «Брайтона». И с «чайками» добился громкого успеха – клуб со скромными возможностями пробился в Лигу Европы и до последнего сохранял конкурентоспособность, несмотря на напряжённый график. Даже при этом были сомнения, готов ли тренер столкнуться с болельщиками «Марселя». Давление здесь в разы больше, чем в любом клубе, где ранее работал Роберто.
Плюс приход Де Дзерби наслоился на масштабное обновление в составе, что ударило по сыгранности. Костяк южан ощутимо изменился – при этом от команды требовали агрессивной атакующей игры. Учитывая, что в прошлом сезоне «Марсель» и так болтался вдали от топ-3, очередной год с такими результатами руководству бы не простили. Но рискнули, сделали ставку на молодого специалиста – и ведь не прогадали.
Главный бомбардир – игрок, которого отстраняли от футбола
Летом клуб устроил масштабную, а главное – амбициозную закупку. Пришло много молодых перспективных исполнителей: Элье Ваи, Исмаэль Коне, Джонатан Роу, Лилиан Брассье – все они уже достаточно активно задействуются в матчах. Плюс взяли опытного Пьера-Эмиля Хёйбьерга.
Но, судя по всему, вырисовывается новый вектор работы на трансферном рынке – «провансальцы» подписали сразу двух скандально известных игроков: Адриена Рабьо и Мэйсона Гринвуда. Первый стал известен благодаря маме-агенту. Она всегда активно участвовала в переговорах с клубами сына. Сначала шантажировала «Пари Сен-Жермен», из-за чего Адриена даже сослали в дубль. Дошло до перехода в «Ювентус» – но и туринцы, судя по всему, не захотели иметь дел с матерью футболиста. Просто отпустили свободным агентом. Был вариант уйти в «Барселону» – но там с деньгами точно не всё в порядке. Тем более удивительно, как на него вышел не самый богатый «Марсель».
На пару с ним пришёл Гринвуд – футболист, который вылетел из футбола на год с небольшим из-за скандала с обвинением в изнасиловании своей девушки. При этом вингер не растерял уровень, что доказал в «Хетафе» — «Марсель» заплатил за футболиста 26 млн евро и прописал 50 % от суммы последующей перепродажи. В итоге вингер забил пять мячей в первых семи играх Лиги 1 – это лучший бомбардир «Марселя» в текущем сезоне.
На радаре – ещё одно скандальное подписание
Логика подписаний ясна. «Провансальцы» хотели активно провести трансферное окно, чтобы сразу вклиниться в борьбу за медали, из которой ранее выпали. Плюс тренер с несколько другим стилем требует изменений. При таких амбициях хочешь-не хочешь – а надо экономить. Со скандальными же футболистами не хотят иметь дела более статусные команды – поэтому и ценник на них ниже. У того же МЮ по Гринвуду больше не было устраивающих клуб предложений. Поэтому «Марселю» было проще договориться. С Рабьо логика не так ясна – выгода нивелируется огромными запросами матери-агента. С другой стороны, это футболист сборной Франции, который ещё не потерял в атлетизме и объёме. Лишним точно не будет – добавит напора в движении.
Помимо них южане планируют ещё одно подобное подписание – уже на зиму. Речь о Поле Погба, у которого вот-вот закончится дисквалификация. «Ювентус» разочаровался в истории воссоединения с французом. Он должен был интегрироваться в команду Аллегри в 2022 году – вместо этого пропустил большую часть сезона с травмой. А потом всплыло и нарушение антидопинговых правил. Последовала дисквалификация на четыре года, которую теперь скостили до 18 месяцев. Она истечёт предстоящей весной. Только вот «Ювентус» возглавляет уже Мотта – и ему Поль не так нужен. Плюс у француза неоправданно высокая зарплата.
Есть вариант перебраться в МЛС – но хочется и в Европе поиграть. Плюс есть спортивный голод и огромная мотивация. «Марсель» обсуждает с хавбеком возможность перехода, параллельно туринцы рассматривают вариант с расторжением контракта по обоюдному согласию. Так будет лучше для всех.
Особенно для «Марселя». Команда вернулась в топ-3. В семи турах проиграли лишь раз, от ПСЖ отстают на три очка. И готовы бороться за место в ЛЧ. После провального сезона с обновлённым составом и новым тренером – эта команда голодна как никогда. И подписание Погба в эту историю отлично бы вписалось.
этот клуб тренировали великие тренера, такие как Марио Зателли, Франц Беккенбауэр или Марсело Бьелса
за Олимпика выступало много топовых футболистов, Папен, Веа, Дешам, Рибери, Блан, Дюгарри, Кантона и мн.др.
бесспорно, Олимпик Марсель гранд французского футбола
этот клуб тренировали великие тренера, такие как Марио Зателли, Франц Беккенбауэр или Марсело Бьелса
за Олимпика выступало много топовых футболистов, Папен, Веа, Дешам, Рибери, Блан, Дюгарри, Кантона и мн.др.
бесспорно, Олимпик Марсель гранд французского футбола