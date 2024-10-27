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Судья не решился удалить героя центрального матча РПЛ. «Локомотив» достойно дрался с «Зенитом»

27 октября 2024, 22:25
Батраков

Результат игры в пользу «Краснодара».

Мостовой снова выручил команду Семака

Вингер Мостовой снова помог «Зениту». Если на старте сезона героями были Глушенков и Вендел, то сегодня идеальную контратаку завершил вингер Мостовой, у которого раньше были конфликты с Семаком из-за малого количества игрового времени. Андрей научился сражаться с легионерами за место в основе. Тикнизян неудачно навесил мяч в чужую штрафную, последовал ответ «Зенита». Клаудиньо оказался автором передачи, а Мостовой опередил в забеге защитников и Батракова.

Именно юный плеймейкер «Локомотива» не успел за Мостовым. Быстрый гол на старте второго тайма подарил «Зениту» комфортный перевес в домашнем поединке. Чего у команды Семака не отнять, так это везучести. Уже не важно, что было в первом тайме, если одной контратаки хватает, чтобы Лантратов пропустил, хотя до этого у Ильи не было невероятного количества сложных задач. А поскольку структурно «Зенит» выстроен грамотно – крепкие «4-3-3», то начали защищать счет.

Играли с переходом Барриоса в линию защиты и высоким выходом латералей вперед. Против «Локомотива» команда Семака контролировала мяч чаще. Мантуан и Дуглас ходили вперед флангами, а Клаудиньо и Вендел умело прятались между линиями. Высокий прессинг чемпионы уже привычно не применяли, выманивали «Локомотив» на себя, чтобы организовать еще несколько атак на пространстве. Кассьерра, Гонду и Мостовой не были невероятно заметными и успешными в атаке.

Но разговор начали с гола Мостового, переломного момента в поединке, который иначе мог завершиться даже нулевой ничьей. Заставили «Локомотив» рисковать и раскрываться. У Галактионова нашелся человек, который ответил на мяч Мостового. Юный Батраков воспользовался передачей свежего Пиняева, которого выпустили на замену. А дальше случился самый спорный момент в поединке. Батраков сбил соперника, но судья Карасёв простил юного супергероя нового сезона.

Галактионов уравнял команды за счёт тактики

«Зенит» сильнее, что было очевидно до старта сезона. И эта оценка не изменилась сейчас. Но номинальная мощь не значит, что одна команда обязательно обыграет другую. «Локомотив» Галактионова в прошлом сезоне получил полезный опыт побед над Семаком. «Зенит» сегодня выпустил привычное сочетание футболистов, а вот соперник использовал несколько фишек для получения маневренного состава. На флангах вместо Самошникова и Пиняева сыграли Севикян и Тикнизян.

Плеймейкер Батраков работал ближе к форварду Воробьёву. Именно эта парочка организовала важный момент в первом тайме. Алексей сбросил мяч на Дмитрия, но нападающий «Локомотива» не сумел попасть в створ ворот, пробил намного выше. Но если суммировать свободные перемещения Севикяна между линиями, активную позицию Тикнизяна по всему флангу, а также подстраховку от Монтеса в защите, то можно похвалить Галактионова за тактическую подготовку к «Зениту».

Однако соперник оказался слишком опытным и хитрым, чтобы проиграть молодому «Локомотиву». Сегодня не лучший поединок провел Баринов. Капитан не смог вместе с Карпукасом съесть Вендела и Клаудиньо на длительном отрезке матча, чтобы москвичи чаще владели мячом и активнее давили, создавая моменты у ворот Латышонка. Защитники «Зенита» сегодня неплохо располагались, поэтому Евгений вступал в игру намного реже, чем в среднем по ходу текущего чемпионата.

Многие соперники наносили больше ударов по воротам чемпионов, чем сегодня «Локомотив». Москвичи организовали всего четыре атаки с ударами в створ ворот. Батраков сегодня реализовал свой единственный меткий выстрел. Так что не только «Зениту» повезло с удачной контратакой с голом Мостового, но и «Локомотиву» в ответ улыбнулась удача. Батраков пробил хитро и необычно. А чуть позже его не удалили, один из лучших российских игроков здесь и сейчас избежал наказания.

«Зенит» не сумел защитить минимальную победу

Семаку аукнулись поединки против «Спартака» и «Динамо», когда заслужили другие результаты и по одному пропущенному мячу. Хотя некоторые соперники проигрывают Семаку до выхода на поле, получая по 4-5 голов, находятся оппоненты, против которых максимум «Зенита» это один забитый мяч. С такими командами чемпионы тоже умеют сыграть на победу. Тренер петербуржцев в этом сезоне чаще тренировал работу с низкой линией обороны. Удобно для контратак, эффективно в обороне.

«Зенит» пропустил меньше мячей, чем заслужил, исходя из общего качества моментов соперников. Для петербуржцев перевес в один гол в домашней игре – удобный счет. «Локомотив» начал уставать, молодые игроки завелись и искали конфликты на поле. Хотя помощник Семака бразилец Оливейра подсказывал бразильцам «Зенита», что надо активизироваться, они даже пешком могут откатать мяч полчаса. А если соперник допускает ошибки, то можно забить второй гол и поставить точку в игре.

Оборона «Локомотива» пропускала в РПЛ намного чаще, чем защита «Зенита», которую подстраховал новый голкипер. Но сегодня Галактионов вовремя сделал серию замен, а после гола Батракова ни у одной из команд не хватило сил на стройную концовку с большим количеством атак и моментов. Согласились на ничью в пользу «Краснодара», у которого завтра выездной поединок против «Крыльев Советов». «Локомотив» не отпустил «Зенит». Если Батраков не получил сложную травму, то будут довольны.

Представители «Зенита» могут злиться на арбитра Карасёва. Но удаление в конце матча не является гарантией победы, это ведь не пенальти на последних секундах игры. Когда суммируем всю работу чемпионов, то они показали добротную игру без сверхъестественных комбинаций и волны, которой можно было смести с поля крепкий «Локомотив». Так что ничья отражает происходящее на поле, если сделать поправку, что мячом намного чаще владели хозяева. Что ж, Семак снова не обыграл Галактионова.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
29 октября в 17:37
карась вообще стал судья в себе, по своим правилам судит, что одних,что других, а всё безнаказанность
nikolah
nikolah ответ Rivera_11 (раскрыть)
28 октября в 16:53, ред.
Могу тоже про Воробьева сказать, который чисто в ногу играл на первой же минуте на жк, эпизодов много, одно можно сказать точно, карась провалил матч целиком и полностью, но говорить о том что он помогал Зениту- глупо
nikolah
nikolah ответ archkillx (комментарий удален) (раскрыть)
28 октября в 16:51
Чистая жёлтая,господин новорег, научитесь глазами смотреть футбол, а не другим местом)
Rivera_11
Rivera_11 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
28 октября в 13:55
И в эпизоде с первой жк Батракову, карточки заслуживала только бразильская ..., которая держала игрока ЛОКО, потом бадаться начала.
Rivera_11
Rivera_11 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
28 октября в 13:52
Колумбийский крысёныш на 55 минуте въезжает двумя ногами шипами в ноги Батракову, это опять 1000000% жк. Где она???
viv
viv
28 октября в 13:26
Повезло ещё Семаку, Локомотив упустил несколько раз возможность вырвать победу.
Rivera_11
Rivera_11 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
28 октября в 13:24
38 минута матча, Мостовой бьёт по лицу Ненахова, 1000000% жк. Что ты в одну то сторону тут пишешь?
NYJ
NYJ ответ Ев17 (раскрыть)
28 октября в 12:12
Верно, нг это другое!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Александр Апалько (раскрыть)
28 октября в 11:25
Мантуан сыграл в мяч. Батраков подставил ногу под бьющего по воротам игрока, причем с сильным замахом.
Батраков же наоборот, ранее сыграл непосредственно в ногу Мантуана, сбив его сзади - это желтая карточка 1000%. Ну судья, почему-то, решил её не давать. Железно - ошибка судьи, не удалившего игрока за вторую желтую.
Александр Апалько
Александр Апалько
28 октября в 11:13
А разве не красная должна была быть в конце матча Мантуану за фол на Батракове
Ев17
Ев17
28 октября в 06:52, ред.
"Представители «Зенита» могут злиться на арбитра Карасёва" - за то, что Мостовому за локти, бьющие по зубам, ему пару карточек не дали ? Или за то, что Ненахова руками чуть ли не в ворота закинули (причём в чужие)
112910415
112910415
28 октября в 04:28
Галактионов грамотно подошел к вопросу
nubom
nubom
28 октября в 00:24
В России три беды: дураки, дороги и судьи...
bpbw7f5u4zpw
bpbw7f5u4zpw
28 октября в 00:10
    sihafazatron
    sihafazatron
    27 октября в 22:36
    Да драка получилась что надо)) А Краснодар наблюдал за всем этим)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    27 октября в 22:33
    Какая наивность автора ...."Андрей научился сражаться с легионерами за место в основе. "
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1392083/zenit-lokomotiv 27.10.2024
    Мостовой играет в основе исключительно из-за паспорта.
    Поправится Глушенков, перестанет считаться легионером Сантос и Мостовой прочно осядет на лавку Зенита.
    Гость
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