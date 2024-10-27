Подросток с брекетами затмил Мбаппе и Винисиуса. «Барселона» разбила двух грандов за неделю

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27 октября 2024, 12:56

Смелая тактика плюс талант – рецепт успеха.

Флик создает здоровый коллектив

По поведению Анчелотти понятно, что у «Реала» не всё в порядке. Имитируют полный контроль, как привыкли. Но Карло ходил жаловаться на бурную радость скамейки «Барселоны» после четвертого гола в ворота «Реала». При этом за последний год не сумел поставить на место провокатора Винисиуса, хотя привлекали Переса, психолога и проводили много бесед с будущим обладателем «Золотого мяча».

У «Реала», где есть недовольные своим местом в составе, а также ущемленные появлением Мбаппе эгоисты – плеймейкер Беллингем и вингер Родриго, появились проблемы с дисциплиной. Игровые порядки тоже хромают без молодых Крооса и Модрича в центре поля. А также без органичной линии обороны, где Менди и Васкес зевают на флангах, а Рюдигер в центре не получил молодого напарника мечты.

В противовес «Реалу» развивается «Барселона». Там впервые за очень много лет пропала нервозность. Достаточно посмотреть на Левандовского сейчас и год назад, когда ему не подходили идеи Хави в атаке. Луис Энрике прав, каталонцы мучились, а не играли. А сейчас наводнение молодыми игроками приводит к бурному проявлению эмоций. После матча в раздевалке был филиал бразильского карнавала.

Но как можно не радоваться победе в Эль Класико после трех поражений? Особенно с запоминающимся счетом в гостях. Всё могло сложиться иначе, ведь напротив был грозный «Реал», победитель Лиги чемпионов. Атаковал будущий обладатель «Золотого мяча» Винисиус. Жил в офсайдах один из двух самых ценных футболистов мира Мбаппе. Потерялся Беллингем. Но говорить нужно об их сопернике.

Молодежь выручает «Барселону»

В ближайшее время в ленте новостей увидите много информации из Каталонии, что «Барселона» рассматривает продажу Ямаля. Причина банальная – неприличные долги клуба. Но такому исходу будут противиться до последнего шанса спасти для «Барселоны» самого талантливого воспитанника клуба со времен Месси. Семнадцатилетний парень стал самым юным автором гола в ворота «Реала» в Эль Класико.

Но все помнят, что Ямаль побил рекорд Фати, чья карьера пошла на спад после травм и ошибок в подготовке. Ансу в заявке и может подсказать Ламину, чего нельзя делать в большом футболе. Если травмы и богатство не испортят вингера сборной Испании, то родится новая суперзвезда футбола. Кроме Ямаля, появилась ещё порция крутых ребят из школы «Барселоны», которые влияют на зрелищность игры команды.

Очень жаль 17-летнего хавбека Марка Берналя. Талант получил жесткую травму, выбыл до августа следующего года. Но прекрасно играет 21-летний Марк Касадо, центральный хавбек шикарно отбирает мяч, помогает Педри в центральной зоне. Ошибки у «Барселоны» имеются, ведь линия обороны высоко, играют смело. Но зашкаливает футбольный интеллект Фирмина, Ольмо и Гави – выпускников крутой школы клуба.

Бальде слева тоже не лишний, хотя обычно ярче выступает покупной модник Кунде. Француз подходит для рискованной игры в защите. Посмотрим на юного центрального защитника Кубарси в связке с Араухо в будущем, когда уругваец наберет форму. Но даже с Мартинесом в центре защиты и без Щесного в воротах «Барселона» добилась заметных успехов. Отрыв от «Реала» в Ла Лиге составляет шесть пунктов.

Также не выключаем из формулы успеха Левандовского. Поляк у знакомого тренера Флика набрал роскошную форму. В 36 лет у нападающего 17 голов и 2 ассиста в 14 играх Лиги чемпионов и Примеры. Но даже если более опытные Щесны, Араухо, Ольмо и Де Йонг в ближайшие месяцы окажутся в твердой основе «Барселоны», важными останутся молодые ребята с Ямалем, который светит брекетами в клубных цветах.

Самое интересное случится весной

Опытные фанаты сборной Германии и «Баварии» настаивают, что нельзя оценивать Флика после старта. У наставника есть мастерство, чтобы организовать процессы в командах, где не хватало приправ, чтобы футбольное блюдо было съедобным. Но дальше будет сложнее. Без основного голкипера тер Штегена немецкий наставник высоко поднял линию обороны «Барселоны». Результат – 12 офсайдов «Реала».

Но ловушка, которая сработала против Компани и Анчелотти на одной неделе, может подставить в будущих матчах плей-офф Лиги чемпионов. Уже не сработала с «Монако» в Лиге чемпионов. В коллективах, где важнейшую роль играют молодые футболисты, перепады настроения случаются чаще. Даже «Реал» стал хорошим примером, ведь ушли многие ветераны, а Мбаппе и Винисиусу не хватает лидерских качеств.

Дело не в мастерстве, вчера сыграли две близкие по классу команды. «Реал» поименно мог бы переиграть «Барселону» при сравнении. Хотя заслужено нахваливаем атаку с Рафиньей, Ямалем и Левандовским, у «Барселоны» Флика остаются проблемы. Как и у всех команд мира. Но «Барселона» поднимается в лифте на самые высокие этажи по качеству футбола, накидав восемь мячей в ворота полуфиналистов ЛЧ .

А «Реал» в соседнем лифте спускается ниже. Проблемы Анчелотти читались. Карло без воодушевления принял приезд Мбаппе. Килиан не является центральным нападающим. Не смотрит на бокового судью, когда стартует с линии офсайда. Спаллетти рассказал, что случайно узнал об этой фишке великих форвардов после того, как много лет работал главным тренером в футболе. Стервятник всегда смотрит по сторонам.

Логичный прием. Боковой арбитр старается держаться на линии с последним защитником в линии обороны, чтобы не прозевать офсайда. Иногда судья делает несколько шагов вперед, чтобы не проиграть в рывке. Мбаппе, поскольку это игрок левого фланга, реже смотрит на арбитра на дальней бровке. А Бензема и Роналду, игравшие в центре атаки «Реала», смотрели. У них были голы, а Килиан с офсайдами.

Левандовски всё четко видит. А Рафинья может отскочить от Васкеса на пару метров, но легко выигрывает у того забег. Бразилец по уровню формы – один из лучших игроков сезона. Но даже прелестной «Барселоне» не нужно забывать, что на дворе конец октября. Оценивать проект Флика будут в апреле и мае, ведь задача команды – выиграть Лигу чемпионов, чтобы спонсоры спасли «Барселону» от банкротства.