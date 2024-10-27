Новый клуб Романцева озадачил «Спартак». Но нижегородцы сами спасли москвичей от неудачи

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27 октября 2024, 19:15

Фаворит победил с большим трудом.

Выручили ошибка голкипера и рикошет

Счет в пользу команды Станковича, но голы получились трагикомичными для хозяев матча. Голкипер «Пари НН» Медведев неудачно сыграл ногой, выбил мяч прямо на вингера «Спартака» Бонгонду. Затем полевые футболисты новой команды Ганчаренко по очереди упускали возможность заблокировать движение соперника. Тео пробил, Медведев не исправил свою ошибку. Бонгонда забил первый мяч в сезоне РПЛ .

Слабая реализация моментов со стороны Тео была одной из причин, почему подумывали найти ему замену. Видать, Бонгонда услышал шепот звезд, отреагировал стараниями. Но если суммировать все моменты «Спартака» у ворот «Пари НН», то не получится калейдоскоп прекрасных шансов. Победный гол случился после ошибки Медведева, а второй мяч резервный форвард Николсон забил в самой концовке.

Снова «Пари НН» не повезло, ведь защитник Гоцук заблокировал запоздалый удар. Но мяч коварно перелетел голкипера после рикошета. Матч, который легко мог завершиться 0:0, как игра «Факела» и ЦСКА , тоже включал удаление. Карапузов, вышедший на замену, жестко ударил Барко по ноге. Фол на оранжевую карточку. Но поскольку хавбек поднял ногу над землей и ударил аргентинца сзади, то увидел красный цвет.

Серьезное нарушение правил подвело черту под не самым ярким матчем. К «Спартаку» копятся серьезные претензии. Команда тяжелая. Хотели набрать три очка после разгрома от «Краснодара». Сумели это сделать, но не показали футбол, который отличает в этом чемпионате лидеров сезона. Станковичу пришлось перекреститься. Повезло, что после этого грянул гром у ворот «Пари НН», соперник сам вручил фавориту очки.

«Спартак» подводит низкая скорость игры

По составу москвичи и нижегородцы в разных весовых категориях. То есть по уму должна быть уверенная победа гостей с запасом. Но длительные отрезки матча были посвящены неплохим попыткам «Пари НН» соответствовать сопернику. В обороне «Спартак» отыграл надежно, допустили один удар в створ ворот Максименко. А разговор о промежуточных фазах игры не вызовет радости.

Аналитикам из штаба Станковича матч точно не понравился. Контроль мяча не был продуктивным. Выход в атаку медленный. Не лучший матч у Бабича, когда говорим о разрезающих первых передачах. Соперник не мешал катать мяч, но у «Спартака» плохо сработали латерали. У Денисова и Рябчука на двоих один пас под удар за весь поединок. Пруцев отыграл не лучше, тоже одна передача.

У хавбека Мартинса была роль ложного форварда. Но из Кристофера не получился второй Кай Хаверц. Полузащитник отметился симуляцией при контакте с вратарём Медведевым, получил за картинное падение без удара от соперника желтую карточку. У Маркиньоса мало что получалось слева. Эктов, арендованный в «Пари НН» из состава «Краснодара», неплохо закрыл проходы чужого левого вингера.

Футбол у «Спартака» близко не чемпионский, а на дворе 13-й тур из тридцати, то есть треть чемпионата. Когда отставание от лидера по потерянным очкам составляет целых 11 пунктов, то сложно думать о трофее. Особенно если у многих конкурентов футбол живее. «Спартак» слишком часто играет как середняк, который копирует фаворитов. Лидеры работают совсем на другой скорости.

Хотя на фоне бедных и несчастных в РПЛ у «Спартака» сильный состав, если смотреть на игроков глазами скаутов топ-5, то даже не за кого зацепиться. У Барко есть проблемы за пределами поля. Если бы он пахал, как МакАллистер, то давно играл бы в Серии А как минимум. Угальде нестабилен, это все аналитики западных клубов сразу увидят. Защитник Бабич играл в топ-5, но пошел на понижение в итоге.

Станкович признает слабости подопечных

До завершения трансферного периода «Спартак» отчаянно искал сильного левого вингера. Хотели заполучить турка Актюркоглу, который оказался в итоге в «Бенфике». За новый клуб забивает в Лиге чемпионов. Также Станковичу очевидно, что Умяров и Пруцев, как и Зобнин с Мартинсом, плохие чистые опорные хавбеки. «Пари НН» слабо атаковал, но в центральных матчах давление всех оппонентов сильнее.

И тогда не справляются. У «Спартака» нет ни одной полевой линии, к которой не появились критические вопросы после сыгранных поединков. Видели ошибки Денисова и Рябчука без мяча. Бывший хавбек Литвинов тоже не всегда соответствует классу напарника Бабича. В опорной зоне нет волнореза, хотя Станкович пытался найти человека с пасом. Но вертикальные передачи в Нижнем Новгороде не срабатывали.

До поединка в «Спартаке» не забыли отметить Романцева. Легендарный наставник сейчас работает клубным советником в «Пари НН», в шарфе которого провел матч на трибуне. И аутсайдер создал фавориту достаточно проблем, чтобы без тотального везения «Спартак» снова потерял очки. У «красно-белых» даже был переход на три центральных защитника, поскольку Станкович не доверяет своей команде.

Против «Краснодара» эксперимент с тройкой в обороне провалился. В игре с «Пари НН» в концовке серб снова попробовал насытить защиту, чтобы не пропустить ответный гол до мяча Николсона. В этот раз сработало. Но если «Спартак» будет так играть против ЦСКА в чемпионате и с раненым «Ростовом» в Кубке, то поплатится. Команда ведь без стабильных лидеров – Барко и Угальде не светят ярко, как летом.

Москвичи также без отточенных стандартов. «Спартак» забил всего 4 гола после таких положений, как и футболисты «Пари НН», которые владеют мячом намного реже. В десяти последних турах у Станковича лишь четыре победы. Ужасный результат для клуба, который за три трансферных окна потратил целых 65 млн евро. Полтора сезона закупок – 6.8 миллиарда рублей на новых игроков. А где сильный футбол?