Удаление Моуриньо, осечка тен Хага. МЮ съездил к своему бывшему тренеру

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25 октября 2024, 10:18

Получилось яркое представление.

Когда попадаешь на матчи чемпионата Турции или Лиги Европы с участием «Фенербахче» под руководством Жозе Моуриньо, понимаешь, что португалец слишком рано покинул топ-пять европейских чемпионатов. Он, конечно, не отправился куда-то на Ближний Восток или в США , что было бы еще большей потерей для тех, кто предпочитает более массовый футбол, но все же и турецкий чемпионат у многих не входит в фокус внимания. И кто-то узнает вообще, что Моуриньо работает в «Фенербахче», только наткнувшись на игры Лиги Европы.

Кажется, сам португалец в какой-то степени это осознает. Потому что старается привлекать к себе еще больше внимания в таких поединках. А уж игра против «Манчестер Юнайтед» обязана была стать матчем-демонстрацией для Особенного. Отчасти это получилось. Потому что скучали по Моуриньо и режиссеры трансляции, и, видимо, судьи, как показало развитие событий.

Театр от Особенного

Практически на все события в матче, даже самые незначительные, Моуриньо реагировал крайне бурно и даже нарочито демонстративно. Возможно, мы все просто отвыкли от поведения португальца, но казалось, что он выкрутил все свои театральные и эмоциональные данные на 146 процентов.

При желании можно сделать отдельную нарезку эмоциональных реакций Моуриньо. С другой стороны, надо допускать, что они могут быть вполне искренними, поскольку португалец должен быть крайне мотивирован на игру против «Манчестер Юнайтед», пусть и желает этому клубу всего наилучшего, по словам самого Моуриньо. Он наверняка хотел там добиться большего, и в таких условиях любой на его месте жаждал бы продемонстрировать свою силу. Отсюда и эмоции. Чего стоит только его артистический этюд в конце первого тайма, когда Андре Онана дважды в одном эпизоде шикарно спас МЮ от гола в исполнении Юссефа Эн-Несери. Ну, актер! Скучали!

Правда, главный судья встречи Клеман Тюрпен, видимо, был раздражен излишне эмоциональным поведением Моуриньо, потому что на исходе часа игры португалец увидел перед собой красную карточку. Поводом стала бурная реакция тренера на эпизод в штрафной МЮ . Там Райт Осауи-Самуэль упал после столкновения с Мануэлем Угарте. Действительно, полузащитник «Юнайтед» ударил оппонента по ноге в своих владениях. Однако перед этим игрок «Фенербахче» расстался с мячом и сделал передачу в сторону от ворот. Наверное, поэтому Тюрпен не стал назначать пенальти. Да и ВАР же есть. Повторы показали, что Осауи-Самуэль «дорисовывал». Так что ВАР не отреагировал на эпизод.

Чего не скажешь о Моуриньо, который буквально взорвался на бровке. Но даже такой взрыв вряд ли тянул на прямую красную карточку сразу, которую показал тренеру Тюрпен. Может быть, португалец еще что-то нецензурное сказал? Этого мы не узнаем. Так или иначе, тренер «Фенербахче» вынужден был покинуть скамейку. Впрочем, Моуриньо не был бы собой, если бы не нашел выход. Он просто поднялся на трибуну за скамейкой, откуда вполне мог контактировать с тренерским штабом. И продолжил оставаться на виду. Особенный есть Особенный. Не меньше феерии Моуриньо выдал и в интервью после матча:

Я не хочу говорить о своем удалении. После матча судья сказал мне нечто невероятное. Он заявил, будто видел, что происходило в штрафной, а также мое поведение на боковой линии. Я поздравляю его. Потому что он просто невероятен. Во время матча на скорости 100 миль в час он одним глазом следит за тем, был ли пенальти, а другим – за моим поведением на скамейке запасных. Вот почему он один из лучших судей в мире. Что касается результата, то это МЮ набрал очко, а не мы. В Англии люди будут говорить о двух-трех игроках «Юнайтед», которые пропустили матч. Но вы не знаете, сколько у нас футболистов не сыграло. У нас тоже были травмы. И нам пришлось решать безумную головоломку. Мы при этом провели выдающийся матч. Я не могу требовать большего от своих ребят. Онана совершил два фантастических сэйва и спас «Манчестер». Моему вратарю не пришлось совершать сэйвов, а Андре сделал два за десять секунд. Да, это не 20, но они были важны. Английские СМИ скажут, что МЮ сыграл неважно, но справедливее будет сказать, что это мы провели выдающийся матч и были лучше соперника.

Эксперимент тен Хага

А СМИ уже говорят. Про очередной неоднозначный матч для Эрика тен Хага. И про потери, конечно, тоже. Их стало еще больше, к слову. В конце игры травму получил Антони. Он вышел на 73-й минуте вместо Маркуса Рэшфорда, а уже на 89-й был заменен на Амада Диалло. Причем поле Антони покинул на носилках и в слезах. Так что все может быть очень серьезно.

Между тем тен Хаг продолжил поиски «волшебного сочетания», которое могло бы привести его команду к победам. Этот матч среди прочих пропускал Бруну Фернандеш. Решение о компенсации его отсутствия тренер нашел, как показалось, нестандартное. Он не просто выпустил в опорную зону Кристиана Эриксена и Угарте, а еще и на роль «десятки» назначил крайнего защитника Нуссаира Мазрауи.

И, надо отметить, что марокканец сыграл весьма достойно. Именно он начал голевую комбинацию своей команды в первом тайме, когда отдал передачу на Джошуа Зиркзее, а тот выдал голевой пас на Эриксена. Так что эксперимент получился не самым плохим. Да и тен Хаг признался, что это именно он в свое время превратил в «Аяксе» Мазрауи из «десятки» в крайнего защитника. А тут, получается, вернул марокканца к истокам.

Нахваливал тренер и игру Угарте, который действительно был заметен и успевал вроде всюду. Хотя в эпизоде с пропущенным ответным голом в начале второго тайма за Эн-Несери не уследил в том числе и он. Да и местами жестковато уругваец действовал против игроков «Фенербахче». Мог и доиграться.