«Барселона» разгромила «Реал». Ставка Флика сыграла

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27 октября 2024, 01:09

Такого разгрома мадридцы давно не видели.

Едва не попались

Перед матчем с «Реалом», да и по ходу всего стартового отрезка сезона под руководством Ханса-Дитера Флика только ленивый не говорил о том, что «Барселона» использует очень рискованную тактику с крайне высокой линией обороны. По сути, четверка каталонских защитников, встречая выход противника с его территории, располагается чуть ли не на центральной линии поля. И даже когда соперник развивает свои атаки, эта линия держится очень высоко.

Такой подход дает некоторые преимущества, позволяя держать атакующих оппонентов в определенных границах, а также уплотнять зону прессинга. Но этот подход чреват и большими проблемами. Ведь стоит кому-то из обороняющихся проморгать момент, ошибиться на несколько сантиметров, и вы дарите противнику выход один на один. Казалось, что никто лучше «Реала» с Винисиусом и Килианом Мбаппе на острие не сможет протестировать эту тактику Флика. А кто-то предполагал, что каталонцы даже откажутся от подобных авантюр с мадридцами. Но уже первые минуты показали, что это не так – «Барселона» осталась верна своей тактике. И едва не поплатилась.

Пусть вас не смущает счет. «Реал» в первом тайме имел возможность пустить эту историю по совершенно другому сценарию. Уже на второй минуте Мбаппе вырвался один на один, попытался перехитрить Иньяки Пенью, но пробил мимо ближней штанги. (Потом там обнаружили офсайд). Через 20 минут такой же трюк повторил Винисиус. Оба эпизода должны были заканчиваться голевыми ударами.

А на 30-й минуте уже полилась аналитика о том, что «Барселона» попалась-таки на своих офсайдных ловушках. Это Мбаппе вырвался один на один и перебросил красиво голкипера. Но включился ВАР и выявил у Килиана офсайд на треть корпуса. Гол отменили – празднование перечеркнули. Пришла мысль, что «Барселона» с ее новой тактикой может стать одним из главных бенефициаров от ВАР. Впрочем, современные проблемы требуют современных решений. Так Флик решил и стал использовать это преимущество технологий.

В целом же от первого тайма можно было ждать побольше ярких эпизодов. И несмотря на визуальное преимущество «Реала» по острым эпизодам, статистика гласила, что «Барселона» нанесла шесть ударов по воротам с двумя попаданиями в створ, а «Реал» — лишь один. Сложно из головы вычеркнуть очень опасные моменты, которые аннулировала статистика из-за офсайдов. Но такова реальность. Конечно, ничто в первом тайме даже не намекало на то, как все закончится в итоге.

Показали, как надо

Во втором тайме «Барселона» показала, что «Реалу» стоило бы тоже потренировать ровную офсайдную линию. Ровно тем оружием, которым пробовали соперники поймать каталонцев, те подловили «сливочных». Очень иронично. Юный Марк Касадо на чутье выдал проникающий пас опытному Роберту Левандовскому, который на опыте выдержал грамотно линию и умчался один на один, не стал сближаться с Андреем Луниным и пробил низом точно в угол. Похоже все выглядело на эпизод с отмененным голом Мбаппе. Только на этот раз офсайда не было. Ферлан Менди «сломал» линию обороны «Реала» и оставил Левандовского в правильной позиции. Вот такие нюансы и решают исход встречи. 20 сантиметров в первом тайме, 20 сантиметров – во втором.

Тут еще важно, что «Барселона» психологически сразу поймала очень верную волну. Опять сработал опыт Левандовского и талант его молодых подручных. Не прошло и трех минут, как Алекс Бальде выдал вполне себе дежурную, но очень точную подачу слева, а Роберт выгадал шикарную позицию между центральными защитниками, завис в воздухе и образцово пробил головой в дальний угол. Более идеального гола со второго этажа и момента для второго забитого мяча невозможно было придумать.

Буквально на отрезке в десять минут «Реал» показал все свои слабости, если они есть у такой команды. В данном матче. После пары пропущенных мячей спасать Мадрид вышел Лука Модрич — 39-летний хорват, ставший самым возрастным игроком в истории Эль Класико. Конечно, он феноменален. Но можно было поймать себя на мысли, что с точки зрения замен у Карло Анчелотти нет варианта для маневра. «Реал» славится тем, что умеет подстраиваться, гибко реагировать на ситуацию на поле. Однако это не подразумевает как будто перестановок кадровых. А тут они напрашивались. Но все идеи Анчелотти запер в том, чтобы выводить Мбаппе один на один на грани офсайда. И это не работало. А других ходов и не было.

Нельзя сказать, что это обреченная тактика, и мудрый Карло однозначно ошибся. Нет. Он просто слишком полагался на мастерство Килиана. Его сложно осуждать, ведь мы говорим об одном из лучших футболистов современности. Но в итоге имеем у него два не реализованных выхода один на один и восемь попаданий в офсайд – рекордный показатель. То есть, по сути, идея Анчелотти работала. Реализация – нет. В том месте, где Левандовски выдержал линию, Мбаппе этого не сделал. Вот и вся разница. Она опять в мельчайших деталях.

При таком счете «Реалу» уже не было смысла озираться на ворота – нужно было как-то спасать положение. Анчелотти снял обоих опорников, поскольку других идей отреагировать кадрово не мог предложить физически. «Барселоне» же оставалось пользоваться этим и хладнокровно наказывать оппонента за раскрытие зон. Так созрели еще два гола каталонцев – в исполнении Ламина Ямаля, который стал самым молодым автором гола в истории Эль Класико, а также Рафиньи, который своей потрясающей формой на старте сезона заслуживает всех почестей и голов, что добился. По системе «гол+пас» он в этом сезоне уже набрал 17 очков – и это в 14 матчах.

Однозначно можно сказать, что эту игру стоит называть идеальной в исполнении «Барселоны». Во всех аспектах и во всех линиях она отработала оптимальным образом. Но при всем огромном значении Эль Класико в турнирном выражении это всего лишь одна игра, за которую дают все те же три очка. Отрыв «Барселоны» в Ла Лиге вырос до шести баллов. Однако впереди большая часть сезона. И такие идеальные игры выдавать получится явно не в каждом туре. Но эффект произведен невероятный. Пусть разгромный счет и не означает, что все не могло пойти иначе, воспользуйся «Реал» своими шансами до перерыва.

Цифры

Исход еще впечатляет и некоторыми цифрами. Например, самый возрастной участник Эль Класико в лице Модрича или самый молодой автор гола в лице Ямаля. Но главный цифровой исход, пожалуй, это прерванная беспроигрышная серия «Реала» в Ла Лиге. Она длилась 42 матча. Это феноменальный результат. До рекорда оставалась одна игра. И по иронии судьбы этот рекорд принадлежит как раз «Барселоне», которая в 2017-2018 годах не проигрывала 43 встречи подряд. Очень символично, что именно каталонцы не дали продлиться серии.

Также стоит отметить, что для «Барселоны» победа стала первой за последние пять матчей с «Реалом». Перед этим четырежды каталонцы уступили. А для «Реала» поражение стало вторым в сезоне (еще был проигрыш «Лиллю» в Лиге чемпионов). За весь прошлый сезон мадридцы тоже проиграли дважды.

Если говорить о счете, то проигрыш «Реала» 0:4 от «Барселоны» стал крупнейшим за девять матчей между этими командами. В последний раз такое случалось в 2022 году – с тем же счетом и на том же стадионе.