Чемпионский замах. Уверенный «Наполи», обескровленный «Милан»

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30 октября 2024, 10:23

Подопечные Антонио Конте очень спокойно обыграли «россонери» в гостях.

Бодрый ритм

Темп, заданный «Наполи», уже сейчас кажется чемпионским. В десяти турах команда Антонио Конте набрала 25 очков и оторвалась от преследующих неаполитанцев бывших клубов этого специалиста – «Интера» и «Ювентуса». Беспроигрышная серия «Наполи» достигла уже десяти матчей, и на этом отрезке клуб одержал девять побед, сыграв вничью лишь с «Ювентусом» на выезде. И только в двух матчах из десятка неаполитанцы пропустили по одному мячу. Если учесть, что «Наполи» лишил себя по итогам прошлого сезона еврокубков, то отвлекаться на другие турниры в отличие от конкурентов ему не придется, и все силы будут брошены на Серию А.

Это уже сейчас закладывает большой потенциал для того, чтобы называть коллектив Антонио Конте претендентом на титул номер один. Уж на фоне «Милана» – так точно. Матч на «Сан-Сиро» показал, что эти команды находятся просто в разных фазах готовности и выстроенности игры. По сути, результат «Наполи» сделал уже в первом тайме, когда забил дважды. Дальше оставалось действовать по счету, и противник ничего не смог этому противопоставить. Впрочем, у «Милана» есть свои оправдания.

Эпидемия

Если посчитать потери, с которыми подошел «Милан» к этой игре, ясности станет больше. Дисквалификации Тео Эрнандеса и Тиджани Рейндерса дополнили травмы Исмаэля Беннасера, Алессандро Флоренци, Тэмми Абрахама, Луки Йовича, Маттео Габбиа. Но даже с учетом этих потерь стартовый состав «россонери» выглядел несколько странным. Например, на скамейке запасных оказались Рафаэл Леау, Фикайо Томори и Кристиан Пулишич.

В итоге Томори вообще на поле не появился, видимо, форма его оставляет желать лучшего. А Леау и Пулишич были брошены в бой для спасения положения в середине второго тайма. Они много брали игру на себя, но не ощущалось какого-то командного взаимодействия. Словно отдельно двух персонажей отправили выручать всех. Против организованного защищавшегося «Наполи» такой подход сработать не смог. И если у позднего выхода Леау пока нет объяснения, то появление Пулишича лишь на 62-й минуте объясняется его состоянием здоровья.

Американец подхватил вирус и не мог полноценно помочь команде. А от него на старте сезона в игре и результатах «Милана» многое зависит. Кристиан в девяти первых турах забил пять мячей и сделал три голевые передачи. Словом, проблемы «россонери» вполне просты и понятны. Другое дело, что и тот состав, который выпустил Паулу Фонсека, мог бы проявить себя поярче и сработать эффективнее. Все-таки Альваро Мората, Саму Чуквуэзе, Рубен Лофтус-Чик и другие – не какие-то дети из академии, чтобы прикрывать показанную беспомощность некими кадровыми проблемами.

«Нулевой сезон»

Но «Милан» отложим в сторону – присмотримся позднее. Гораздо интереснее происходящее с «Наполи» и то, как клуб очень гибко среагировал на запросы Конте. Мы же помним, что рано или поздно работа этого специалиста сворачивалась из-за претензий к боссам клубов, которые не могли удовлетворить трансферные запросы наставника. Так было с «Интером», «Ювентусом», «Челси» и «Тоттенхэмом». Кто-то даже сочувствовал «Наполи», когда тот пригласил Конте на тренерский пост.

И уже первый тур показал, что сочувствующие могут оказаться правыми. Тогда, напомним, неаполитанцы проиграли со счетом 0:3 «Вероне». Дело было 18 августа, и после матча Конте выдал свое классическое красноречие:

Мы растаяли как снег на солнце. Нам нужно извиниться перед болельщиками, которые так страстно нас поддерживают. Я беру на себя всю ответственность. Наш второй тайм был неприемлемым. Игра показала, что нам нужно работать над всеми ее аспектами. Я приехал в «Наполи» с большим энтузиазмом и желанием работать. Если в моих силах помочь клубу, я это сделаю. Но я ожидал лучшего положения, искал больше позитива. Мы должны разобраться, что можем сделать сейчас, а чего – нет. Понятно, что все сразу не получится. Нужно двигаться постепенно. Но я смотрю на другие клубы, и там вижу консолидированное движение на трансферном рынке. Не скажу, что у меня сейчас с клубом «нулевой год», но похоже на то. Меня это не пугает, но мы должны четко понимать, где находимся, чтобы знать, куда движемся. Не знаю, сколько времени потребуется, чтобы «Наполи» снова стал конкурентоспособным. Не могу сказать, займет это полгода, год или два года.

Интересно, что заняло это всего пару месяцев. И на укол, который прозвучал в этом интервью, «Наполи» отреагировал чутко – в руководстве вполне точно поняли посыл. Кстати, любопытно, какие клубы Конте имел в виду, говоря, что они двигаются на рынке консолидированно? Уж не «Ювентус» и «Интер» ли, к которым имел такие же претензии? Но это отступление.

Основной проблемой «Наполи» в летний трансферный период был Виктор Осимхен. Его нужно было продать – это все понимали. Но за 75 миллионов долларов покупать нигерийца никто не хотел. До последнего велись поиски, а когда в клубе поняли, что так дальше продолжаться не может, Осимхена отдали в аренду «Галатасараю», надеясь, что форвард там себя проявит и заставит нарисоваться каких-то покупателей в январе.

Поражение от «Вероны» и слова Конте возымели эффект. Потому что концовку заявочного периода «Наполи» провел ударно. Во-первых, по запросу Антонио выписали из «Челси» и депрессии Ромелу Лукаку, с которым Конте в «Интере» брал чемпионство. Во-вторых, взяли из «Бенфики» Давида Нереса. В-третьих, укрепили центр поля шотландцами Скоттом МакТоминэем и Билли Гилмором. Все четыре сделки уместились в десять последних дней трансферного окна, а пару британцев вообще взяли в заключительный день.

Обычно такие покупки в последний момент кажутся судорожными и непродуманными – дескать, суматошно затыкали дыру. Но тут все получилось очень к месту.

Нерес через несколько минут после дебютного выхода на замену в матче с «Болоньей» (3:0) отдал голевую передачу. Лукаку забил на 92-й минуте уже в следующем поединке с «Пармой» (2:1). Он же отличился быстрым голом и в последнем матче с «Миланом». Гилмор раскачался и пробился в стартовый состав, продемонстрировав все свои лучшие качества в центре поля. Но, пожалуй, больше всех впечатлил МакТоминэй.

Во многом благодаря ему «Наполи» перестроился со схемы с тремя защитниками на 4-3-3, где Скотту отводилась важная роль в центре. И он оправдывает переход. МакТоминэй в каждом матче заметен и в обороне, и в атаке. Он забил трижды в пяти первых своих матчах. В «Манчестер Юнайтед» многие и так жалели об уходе шотландца, а теперь это чувство наверняка усилилось многократно.

Матч с «Миланом» показал, что и Лукаку, и Гилмор, и МакТоминэй превосходно дополнили структуру игры «Наполи» и даже определяют ее во многом. При этом Конте удалось лихо их встроить в конструкцию, где не просто не потерялись, а засияли с новой силой Хвича Кварацхелия и Франк Замбо Ангисса. Последний выжигает все в центре вместе с Гилмором и МакТоминэем, а Хвича снова феерит в атаке. Столь быстрого перехода от «нулевого сезона» к замаху на чемпионский, пожалуй, давно не приходилось видеть.