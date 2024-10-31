«Ростов» Карпина и «Спартак» Станковича почти не побеждают. Худшие сильные команды в РПЛ

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вчера, 16:43

В ближайших турах устроят только победы.

«Спартак» – 6-е место, четыре неудачи в шести турах

У «Краснодара» Мусаева шесть побед в шести последних матчах чемпионата, а у Станковича всего два успеха на таком отрезке. Причем важен контекст. Против «Пари НН» фаворит не показал грамотный футбол. Забили после жесткой ошибки голкипера Медведева, который неудачно выбил мяч. Затем отличились после рикошета, который позволил Николсону пробить в защитника, но отпраздновать гол. Три очка также добыли против «Ростова», но команда Карпина тоже в этом списке. «Спартак» отстает от «Краснодара» на 11 пунктов. Вряд ли Станкович будет бороться за чемпионство с такими скромными результатами. Впереди у «Спартака» выездное дерби с ЦСКА , сложное испытание для команды, ловкий и тактически неприятный соперник. А после паузы на матчи сборных Станкович встретит «Локомотив» и «Краснодар». Вряд ли неудач у Деяна станет намного меньше. Кубковые сражения против «Ростова» тоже не помогут легко собрать серию побед во всех турнирах. А именно она нужна, чтобы подняться к вершине. Календарь у «красно-белых» сложный, не покажут концентрации и характера – провалят сезон ещё до зимы. От команды ждали большего.

«Рубин» – 7-е место, пять неудач в семи турах

Тренер Рахимов не слышал от руководства казанцев о задаче стать чемпионом. Такую цель для «Спартака» всем озвучил спортивный директор москвичей Аморим. Но даже отсутствие трофейного давления не помогает «Рубину» собраться. Как и «Спартак», команда с Даку может выдать яркий поединок. Или хотя бы отрезок матча. Как и «красно-белые», у «Рубина» есть победы в свежих турах РПЛ . Но «Оренбург» и «Ахмат» замыкают таблицу, а именно этих соперников обыграл Рахимов. А вот против «Динамо» получили разгром 0:4, хотя в старые времена Бердыев прекрасно умел играть с московским клубом. «Рубин» давно не претендует на высокие места. Скачок результатов со Слуцким завершился в итоге вылетом из РПЛ . Теперь «Рубин» – середняк, но с бюджетом и любопытными игроками. Неправильно, что 22-летний хорват Ходжа, хитрый албанский форвард Даку, толковый латераль Кабутов и армянский опорник Иву с конца августа обыграли в чемпионате только аутсайдеров. Причем «Ахмат» и «Оренбург» помогли «Рубину» победить. Даже после этих поединков к подопечным Рахимова копились вопросы. «Рубин» играет с жесткими перепадами в качестве футбола.

«Ростов» – 9-е место, семь осечек в восьми турах

Когда главный тренер начинает рассуждать об уходе, то это всегда плохой знак. Карпин разрывается между желанием сидеть на диване в окружении маленьких дочерей и молодой жены и работой на сборную России и «Ростов». Приносит ли ему тренерская карьера удовольствие? Судя по поражению от «Ахмата», в составе которого один из голов на счету Уткина, отданного ростовчанами в аренду – не приносит. Карпин выступил на подкасте у Смолова, когда зажег факел недовольства у Черданцева и других комментаторов федерального уровня. Критиковать других Валерий Георгиевич всегда любил. Но как тренер деградирует, что сказывается на «Ростове». Понятно, что руководство клуба допустило ошибку, когда загнули ценники за Осипенко, Глебова, Роналдо и Мохеби. Лидеры команды могут потерять в цене, утратить трансферную привлекательность после нового плохого сезона в «Ростове». Карпин выиграл один матч из последних восьми, но разгром «Факела» не оправдывает пять поражений. Если раньше пытались защититься именами соперников, ведь уступали «Локомотиву» и «Краснодару», то проигрыш от «Ахмата» ничем не объяснить. Уступили последней команде РПЛ , которая одержала первую победу в чемпионате. С такой игрой сам «Ростов» скоро окажется в зоне вылета. Карпин предупреждал, что так будет.

«Крылья Советов» – 10-е место, шесть неудач в семи турах

У Осинькина осенью всего одна победа. Хотя наставника защитил капитан команды Солдатенков – позвонил губернатору и свернул приезд в Самару молодого тренера Игнашевича, «Крылья Советов» не ответили на достойный мужской поступок лидера раздевалки красивым футболом в следующих турах. Тренер-ветеран не может заставить своих подопечных вернуться в прошлое, когда даже постоянные кадровые потери не мешали показать максимум в текущем составе. Из «Зенита» вернули форварда Сергеева. На поле важный для команды бразильский хавбек Костанса. Дерзкий чилиец Галдамес старается показать себя на фланге. Евгеньев и Бейл – два опытных футболиста, игравших на краях поля. Наконец, есть также Гарре, аргентинец оправился от травмы. Но не сработала попытка огорчить лидера РПЛ «Краснодар». Хотя сократили отрыв по голам в концовке, проиграли после двух ошибок в защите. Герой сезона Кордоба забил Ломаеву дальним ударом, перебросил мяч через голкипера по высокой дуге. «Крылья Советов» по составу сильнее, чем «Акрон», «Динамо» Махачкала или «Пари НН». Но они соседствуют с этими клубами в таблице. А если «Ахмат» в ближайших турах собрался побеждать вместе с «Химками», то команда Осинькина рискует оказаться в зоне вылета. И тогда снова заговорят о смене наставника на Игнашевича?

«Ахмат» – 15-е место, двенадцать неудач в тринадцати турах