Роналду упустил восемь трофеев в Саудовской Аравии. Не забил решающий пенальти

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30 октября 2024, 17:57

Промахнулся на 96-й минуте в плей-офф.

Проиграли в плей-офф середняку сезона

«Аль-Таавун» на девятой строчке в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с Роналду на третьем месте, отстают от клуба Малкома и Неймара «Аль-Хиляля» на шесть пунктов. Но шейхи также разыгрывают Кубок короля. В 1/8 финала Роналду встретил скромного соперника, но подвел команду. Впервые в Саудовской Аравии португалец не сумел реализовать пенальти. Промахнулся на 96-й минуте матча, пробил на силу, мяч полетел в фанатов за трибунами.

«Аль-Наср» уступил 0:1, вылетел из Кубка короля. Назначение Пиоли тренером не помогло. Чемпион Италии с «Миланом» очутился в клубе, где общий уровень команды заметно ниже. Поэтому даже наличие ветерана Роналду и других знаменитых игроков не помогло превратить «Аль-Наср» в банду, которая может показать добротный футбол на длительном отрезке. Они пользуются тотальной слабостью соперников, но упускают победы чаще, чем конкуренты.

В чемпионате команда Роналду пока не проигрывала, но есть три мировые. Поскольку у «Аль-Хиляля» бешеные результаты – бывший вингер «Зенита» Малком и сербский центральный нападающий Митрович в ударе, то догнать их сложно. Клуб португальского тренера Жезуша лидирует в чемпионате с восемью победами в восьми турах, забили 23 гола, пропустили лишь шесть раз. А Роналду мог пройти «Аль-Таавун» в Кубке короля, но потерял шансы на трофей.

«Аль-Иттихад», где выступают голкипер Райкович, полузащитник Канте и нападающие Диаби с Бензема, выбился на второе место. У команды, где в аренде выступает универсал из «Локомотива» Митай, а также есть бразильский опорник Фабиньо и его коллега из Португалии Данилу, улучшения в игре. Пока «Аль-Наср» менял тренера, «Аль-Иттихад» Лорана Блана может составить конкуренцию «Аль-Хилялю», лишая команду Роналду надежд на чемпионство.

«Аль-Наср» начал отставать от конкурентов

Звезды европейских клубов собрались и начали показывать сносный футбол. Игры чемпионата Саудовской Аравии по-прежнему бессмысленно смотреть на постоянной основе. Но «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» держат в уме старую добрую коррупцию. Если боссы УЕФА договорятся с шейхами, то на следующий сезон клубы из Саудовской Аравии пригласят в Лигу чемпионов. Даже в топ-5 на многое готовы ради денег, вроде игры чемпионата Испании в США .

Президент УЕФА Чеферин уходит в 2027-м. А это значит, что у него развязаны руки, можно пошалить и подсунуть европейцам в турнир команды с огромным количеством знаменитых футболистов. «Аль-Хиляль», кроме Неймара, Малкома и Митровича, может похвастаться вратарем Буну, призером последнего чемпионата мира из Марокко. Также в заявке Канселу, бывший латераль «Манчестер Сити», «Баварии» и «Барселоны». Хавбек Рубен Невеш тоже в составе.

«Аль-Наср» начал отставать, хотя пригласили известного голкипера Бенту, бразильца с итальянским паспортом. В защите есть Ляпорт и Симакан, но не всегда играют удачно. Особенно в поединках на вылет и международных турнирах, где клубы из Саудовской Аравии не являются записными фаворитами. Роналду может положиться на хорвата Брозовича в центре полузащиты. Но Марцело не выступает на уровне Бускетса, который подстраховал Месси в «Интере».

В Майами играет лидер своей конференции в МЛС , будущий участник скандального Клубного ЧМ . «Аль-Наср» не сумели протащить на турнир, хотя Инфантино мечтал увидеть Роналду в США следующим летом. Но клуб Криштиану слабее, чем «Аль-Хиляль», именно они будут одним из четырех клубов из Азии на ЧМ . Даже в собственном чемпионате команда Роналду не фаворит. Криштиану точно высказывал шейхам претензии, что его отправили не в «Аль-Хиляль».

У Роналду один трофей в Саудовской Аравии

Вылет из Кубка короля означает, что Криштиану остается без ценных трофеев. У него есть победа в клубном Кубке арабских чемпионов. Но это нерегулярный турнир, который нельзя сравнивать с официальными соревнованиями в Саудовской Аравии и Азии. Хотя Роналду в «Аль-Насре» не первый год, у него восемь поражений в чемпионатах страны, Кубках короля, Суперкубке страны и Азиатской Лиге чемпионов. Проигрывает всюду и часто.

На кону было 9 трофеев, взял один. Предсказуемое развитие событий. Шейхи создали лигу, где планировали накачать деньгами парочку клубов, за которыми стоят конкретные шейхи из королевской семьи. Но поскольку наследный принц не разбирался в футболе, хотя любит спорт, то руководство «Аль-Хиляля» вышло вперед. А Роналду отправили страдать с «Аль-Насром». Все знают, как звезда реагирует на малейшие поражения и неудачи.

С новым клубом нет громких побед. Будем считать это испытанием психики? В Лиге чемпионов Азии «Аль-Наср» на четвертом месте в группе из 12 команд. В плей-офф попадет восемь клубов, так что будет новое испытание в турнире, который Роналду вряд ли выиграет. А когда Криштиану помог «Аль-Насру» оказаться в финале Кубка короля, то проиграли в серии пенальти «Аль-Хилялю». Судьи порой тоже вмешивались и мешали жить.

Лишь персональная статистика неплохая. У легенды 9 голов и 3 ассиста в 12 матчах сезона. У Роналду есть мечта добраться до тысячного гола в профессиональной карьере, перешел границу в 900 голов. Но Мане и Талиска слишком слабые ассистенты, чтобы Роналду забивал чаще. Бывшую звезду «Ливерпуля» ранило время в Мюнхене, а Талиска не стал звездой «Бенфики», через Китай попал в Саудовскую Аравию. Собрались ради денег.

Местные саудовские футболисты не могут показать ничего внятного, ведь у них огромные зарплаты при полном отсутствии серьезного международного опыта и класса. Даже если сборная Саудовской Аравии выдаст пару приличных матчей, то надолго их не хватает. Уволили Манчини, пригласили тренером знакомого Ренара. Но «Аль-Насру» Роналду с наставником не повезло. Пиоли приехал строго ради 8 миллионов евро зарплаты.