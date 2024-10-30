Роналду упустил восемь трофеев в Саудовской Аравии. Не забил решающий пенальти

Промахнулся на 96-й минуте в плей-офф.
Проиграли в плей-офф середняку сезона
«Аль-Таавун» на девятой строчке в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с Роналду на третьем месте, отстают от клуба Малкома и Неймара «Аль-Хиляля» на шесть пунктов. Но шейхи также разыгрывают Кубок короля. В 1/8 финала Роналду встретил скромного соперника, но подвел команду. Впервые в Саудовской Аравии португалец не сумел реализовать пенальти. Промахнулся на 96-й минуте матча, пробил на силу, мяч полетел в фанатов за трибунами.
«Аль-Наср» уступил 0:1, вылетел из Кубка короля. Назначение Пиоли тренером не помогло. Чемпион Италии с «Миланом» очутился в клубе, где общий уровень команды заметно ниже. Поэтому даже наличие ветерана Роналду и других знаменитых игроков не помогло превратить «Аль-Наср» в банду, которая может показать добротный футбол на длительном отрезке. Они пользуются тотальной слабостью соперников, но упускают победы чаще, чем конкуренты.
В чемпионате команда Роналду пока не проигрывала, но есть три мировые. Поскольку у «Аль-Хиляля» бешеные результаты – бывший вингер «Зенита» Малком и сербский центральный нападающий Митрович в ударе, то догнать их сложно. Клуб португальского тренера Жезуша лидирует в чемпионате с восемью победами в восьми турах, забили 23 гола, пропустили лишь шесть раз. А Роналду мог пройти «Аль-Таавун» в Кубке короля, но потерял шансы на трофей.
«Аль-Иттихад», где выступают голкипер Райкович, полузащитник Канте и нападающие Диаби с Бензема, выбился на второе место. У команды, где в аренде выступает универсал из «Локомотива» Митай, а также есть бразильский опорник Фабиньо и его коллега из Португалии Данилу, улучшения в игре. Пока «Аль-Наср» менял тренера, «Аль-Иттихад» Лорана Блана может составить конкуренцию «Аль-Хилялю», лишая команду Роналду надежд на чемпионство.
«Аль-Наср» начал отставать от конкурентов
Звезды европейских клубов собрались и начали показывать сносный футбол. Игры чемпионата Саудовской Аравии по-прежнему бессмысленно смотреть на постоянной основе. Но «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» держат в уме старую добрую коррупцию. Если боссы УЕФА договорятся с шейхами, то на следующий сезон клубы из Саудовской Аравии пригласят в Лигу чемпионов. Даже в топ-5 на многое готовы ради денег, вроде игры чемпионата Испании в США.
Президент УЕФА Чеферин уходит в 2027-м. А это значит, что у него развязаны руки, можно пошалить и подсунуть европейцам в турнир команды с огромным количеством знаменитых футболистов. «Аль-Хиляль», кроме Неймара, Малкома и Митровича, может похвастаться вратарем Буну, призером последнего чемпионата мира из Марокко. Также в заявке Канселу, бывший латераль «Манчестер Сити», «Баварии» и «Барселоны». Хавбек Рубен Невеш тоже в составе.
«Аль-Наср» начал отставать, хотя пригласили известного голкипера Бенту, бразильца с итальянским паспортом. В защите есть Ляпорт и Симакан, но не всегда играют удачно. Особенно в поединках на вылет и международных турнирах, где клубы из Саудовской Аравии не являются записными фаворитами. Роналду может положиться на хорвата Брозовича в центре полузащиты. Но Марцело не выступает на уровне Бускетса, который подстраховал Месси в «Интере».
В Майами играет лидер своей конференции в МЛС, будущий участник скандального Клубного ЧМ. «Аль-Наср» не сумели протащить на турнир, хотя Инфантино мечтал увидеть Роналду в США следующим летом. Но клуб Криштиану слабее, чем «Аль-Хиляль», именно они будут одним из четырех клубов из Азии на ЧМ. Даже в собственном чемпионате команда Роналду не фаворит. Криштиану точно высказывал шейхам претензии, что его отправили не в «Аль-Хиляль».
У Роналду один трофей в Саудовской Аравии
Вылет из Кубка короля означает, что Криштиану остается без ценных трофеев. У него есть победа в клубном Кубке арабских чемпионов. Но это нерегулярный турнир, который нельзя сравнивать с официальными соревнованиями в Саудовской Аравии и Азии. Хотя Роналду в «Аль-Насре» не первый год, у него восемь поражений в чемпионатах страны, Кубках короля, Суперкубке страны и Азиатской Лиге чемпионов. Проигрывает всюду и часто.
На кону было 9 трофеев, взял один. Предсказуемое развитие событий. Шейхи создали лигу, где планировали накачать деньгами парочку клубов, за которыми стоят конкретные шейхи из королевской семьи. Но поскольку наследный принц не разбирался в футболе, хотя любит спорт, то руководство «Аль-Хиляля» вышло вперед. А Роналду отправили страдать с «Аль-Насром». Все знают, как звезда реагирует на малейшие поражения и неудачи.
С новым клубом нет громких побед. Будем считать это испытанием психики? В Лиге чемпионов Азии «Аль-Наср» на четвертом месте в группе из 12 команд. В плей-офф попадет восемь клубов, так что будет новое испытание в турнире, который Роналду вряд ли выиграет. А когда Криштиану помог «Аль-Насру» оказаться в финале Кубка короля, то проиграли в серии пенальти «Аль-Хилялю». Судьи порой тоже вмешивались и мешали жить.
Лишь персональная статистика неплохая. У легенды 9 голов и 3 ассиста в 12 матчах сезона. У Роналду есть мечта добраться до тысячного гола в профессиональной карьере, перешел границу в 900 голов. Но Мане и Талиска слишком слабые ассистенты, чтобы Роналду забивал чаще. Бывшую звезду «Ливерпуля» ранило время в Мюнхене, а Талиска не стал звездой «Бенфики», через Китай попал в Саудовскую Аравию. Собрались ради денег.
Местные саудовские футболисты не могут показать ничего внятного, ведь у них огромные зарплаты при полном отсутствии серьезного международного опыта и класса. Даже если сборная Саудовской Аравии выдаст пару приличных матчей, то надолго их не хватает. Уволили Манчини, пригласили тренером знакомого Ренара. Но «Аль-Насру» Роналду с наставником не повезло. Пиоли приехал строго ради 8 миллионов евро зарплаты.
1. Роналду в СА проиграл не 8, а 9 турниров из 9 (2 раза чемпионат, 3 раза Суперкубок страны, 3 раза Кубок страны, 1 раз Азиатскую ЛЧ).
2. Арабская ЛЧ товарищеский турнир. Ставить это в заслуги, как минимум странно. Никто ведь не считает у Кейна Кубок Ауди и у Месси Кубок Гампера.
3. Почему "... Роналду отправили страдать с «Аль-Насром". Роналду сам выбрал клуб. На момент перехода Аль-Наср был лидером чемпионата с солидным отрывом, а Аль-Хиляль занимал 4-е или 5-е место.
Шейхам важно было заманить Роналду в лигу. Он мог выбрать любой клуб. Такую возможность также предлагали Бензема.
4. "... Судьи порой тоже вмешивались и мешали жить." Эти судьи дают ему пенальти в каждом матче. Вчера на 96-й минуте дали пенальти. Арбитр виноват, что Роналду не забил?
5. "... Но клуб Криштиану слабее, чем «Аль-Хиляль»". Вчера Роналду проиграл более слабому клубу. Аль-Таавун оценивается в 35 млн, в то время как Аль-Наср стоит 190 млн. Значит, слабый клуб может выиграть у сильного. На дистанции, скажем в чемпионате, может, и нет, но в одном отдельном матче запросто. Например, в Суперкубке страны, как МЮ обыграл МС в финале Кубка Англии.
6. "... Но «Аль-Насру» Роналду с наставником не повезло". Это уже третий наставник. Проблема явно не в тренере. Сколько тренеров потеряли работу из-за Роналду в Ювентусе, МЮ и сборной Португалии?
1. Роналду в СА проиграл не 8, а 9 турниров из 9 (2 раза чемпионат, 3 раза Суперкубок страны, 3 раза Кубок страны, 1 раз Азиатскую ЛЧ).
2. Арабская ЛЧ товарищеский турнир. Ставить это в заслуги, как минимум странно. Никто ведь не считает у Кейна Кубок Ауди и у Месси Кубок Гампера.
3. Почему "... Роналду отправили страдать с «Аль-Насром". Роналду сам выбрал клуб. На момент перехода Аль-Наср был лидером чемпионата с солидным отрывом, а Аль-Хиляль занимал 4-е или 5-е место.
Шейхам важно было заманить Роналду в лигу. Он мог выбрать любой клуб. Такую возможность также предлагали Бензема.
4. "... Судьи порой тоже вмешивались и мешали жить." Эти судьи дают ему пенальти в каждом матче. Вчера на 96-й минуте дали пенальти. Арбитр виноват, что Роналду не забил?
5. "... Но клуб Криштиану слабее, чем «Аль-Хиляль»". Вчера Роналду проиграл более слабому клубу. Аль-Таавун оценивается в 35 млн, в то время как Аль-Наср стоит 190 млн. Значит, слабый клуб может выиграть у сильного. На дистанции, скажем в чемпионате, может, и нет, но в одном отдельном матче запросто. Например, в Суперкубке страны, как МЮ обыграл МС в финале Кубка Англии.
6. "... Но «Аль-Насру» Роналду с наставником не повезло". Это уже третий наставник. Проблема явно не в тренере. Сколько тренеров потеряли работу из-за Роналду в Ювентусе, МЮ и сборной Португалии?