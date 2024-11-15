Тренер Бельгии на краю пропасти. Италия связала их по рукам и ногам

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15 ноября 2024, 10:01

Классика от «скуадры адзурры».

Разговоры об увольнении, конфликт с Куртуа

У «красных дьяволов» дела обстоят не очень хорошо. Эффект Доменико Тедеско пропал, команда стала чаще проигрывать – и все вспомнили о его конфликте с лидером. Сейчас тон атмосфере в раздевалке задаёт тот факт, что до сих пор в национальной команде нет Тибо Куртуа – надёжного вратаря и ментального лидера бельгийцев. Менеджер Доменико отмечает, что готов вернуть голкипера в сборную – но тот придерживается изначального решения покинуть команду.

Эхом отзываются ещё два тревожных звоночка – от Кевина де Брюйне и Ромелу Лукаку. Первый часто выступает с критикой своих партнёров – вот, что он говорил в сентябре после поражения от Франции (0:2) в Лиге наций:

Мы слишком плотно располагаемся сзади. Когда в обороне остается шесть игроков, связь теряется. Но речь не о правильности переходов, а о людях, которые не выполняют работу. Если стандарт, к которому мы стремимся – это быть лучшими, но мы уже недостаточно хороши, чтобы достичь этого уровня, то придется выложиться полностью и отдать все на поле. Если не сделать даже этого, все кончено.

Позднее Кевин не попал в состав «красных дьяволов» на игры в октябре – и в месте с ним игры сборной пропустил Лукаку. Тедеско говорил, что инициатива исходила от футболистов. Полузащитник хотел заняться восстановлением, второй – поработать индивидуально в новой команде для быстрой адаптации.

Между тем сборная Бельгии с Тедеско провалила Евро-2024 – и в последних девяти встречах одержала лишь две победы. В команде опять нет единения – и фанаты требуют тренерской отставки.

Сценарий прошлого матча

С такой предысторией бельгийцы подходили к поединку. Поэтому ясно, насколько для всех была важна победа. Тренеру – чтобы продолжить работу, игрокам – чтобы переломить неудачную серию. Плюс предстояло сыграть дома, после камбэка на «Олимпийском стадионе» в Риме. Это давало психологическое преимущество.

И частично сценарий той игры повторился. На стартовом отрезке снова была лучше команда Лучано Спаллетти. «Скуадра адзурра» завладела преимуществом в центре и быстрее продвигала мяч. Оборону соперника разрезали уже на шестой минуте – Ровелла зряче отдавал на Ретеги, но пас в штрафную перехватили. И всё равно итальянцы, как и в прошлом матче, забили первыми – плюс сделали это уже в дебюте. На 11-й минуте прошёл заброс под забегание Ди Лоренцо – и тот отдал Сандро Тонали на пустые ворота.

Преимущества итальянцы добились быстро – и поддерживали темп матча периодическими выпадами.

Надёжность обороны обеспечила хорошую концовку – но атака не радует

Правда, в прошлый раз резвое начало не привело ни к чему хорошему. Дома «скуадра адзурра» добилась даже более внушительного преимущества. Но поединок перевернула красная карточка Лоренцо Пеллегрини. Уже в первом тайме Бельгия отыграла один мяч, а во втором вернула равенство.

Теперь на характер поединка такие решения не влияли. Италия, добившись преимущества, после перерыва перешла к игре вторым номером. В первые 45 минут они нанесли пять ударов, тогда как у хозяев – только один. Во втором тайме картина складывалась противоположная. «Красные дьяволы» взвинтили темп. Тон финальному отрезку задали активным прессингом и дальними ударами (чтобы появились хоть какие-то моменты). Постепенно это принесло плоды – но итальянцев спас Доннарумма.

Это итальянская классика – добиться минимального преимущества и «засушить» игру. «Скуадра адзурра» не дала разгуляться Лукаку, долго не пускала соперника в свою штрафную. В то же время команде ощутимо не хватает в завершении. Механизм работает отлаженно, мяч быстро доводят до ворот соперника – вчера счёт тоже мог быть крупнее. Но для реализации других моментов не хватило индивидуального мастерства.

Лучано Спаллетти тоже отметил неудачу во втором тайме – но в целом доволен:

Игроки были хороши, но во втором тайме поле стало тяжелым, и мы немного потеряли четкость игры. Мы допустили слишком много ошибок при игре с мячом. В таких условиях важно сохранять владение мячом, потому что адаптироваться к темпу соперника становится очень сложно. Когда они переходили на нашу половину поля, нам становилось непросто, но игроки бились как львы.

Тренерская рокировка напрашивается

Сборная Италии взяла реванш за домашний позор, после Евро команда выглядит крайне уверенно – одна ничья и четыре победы. При том что в первом же туре Лиги наций УЕФА играли на выезде с французами. Спаллетти зарабатывает себе доверие.

А вот Доменико Тедеско – на краю пропасти. Он неплохо начинал – в первых 14 матчах под руководством Доменико «красные дьяволы» вообще не знали поражений. Но куда важнее, что у него не складывается сейчас. На Евро опять всплыли проблемы с реализацией, их не удалось решить. Ранний вылет перетекает в неудачную осень. Бельгия дважды уступила французам, а теперь проиграла Италии – при том, что и в первом круге не удалось одержать победу. На данный момент команда уступает прямым конкурентам. Всё это в преддверии отбора на Чемпионат мира-2026.

От Федерации футбола Бельгии ждут решительности. Нельзя провалить квалификацию, «красных дьяволов» ждут на финальном турнире. Назревает тренерская рокировка – и лучше провести её до старта отбора, чтобы у сменщика Тедеско был хотя бы один сбор на ознакомление.