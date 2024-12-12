Форвард для «Арсенала» и балласт «Манчестер Юнайтед». Клубы готовятся к трансферной зиме

1734031250

12 декабря 2024, 22:20

Готовят заметные и важные сделки.

На трансферную зиму влияет финансовый климат в футболе. Поскольку клубы АПЛ испугались санкций, то перенесли часть сделок с прошлого лета. Теперь многие команды планируют расставания с лишними игроками, а также точечные покупки. Неудачи «Манчестер Сити» влияют на планы его конкурентов. Лучший момент рискнуть наступит в январе после праздников. Хотя клубы из других лиг тоже недовольны некоторыми футболистами и будут искать усиления. Вспомним тех, чьи имена фигурируют на переговорах.

Душан Влахович («Ювентус»)

Стоило забить гол «Манчестер Сити», как возбудились директора клубов АПЛ . Поскольку говорят, что Дэн Эшуорт может после МЮ оказаться в «Арсенале», то логично поручить новому боссу найти Артете нападающего. Влахович был в списках прошлого менеджера Эду. Бразилец ушел и может возглавить работу клубов греческого крестного отца Маринакиса, владельца «Ноттингем Форест». А Влахович давно присматривался к переезду в АПЛ , «Ювентус» не сможет удержать серба. «Арсенал» летом не подписал Дьёкереша, но им очевидно нужна «девятка».

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

Нынешний состав «красных дьяволов» не способен радовать публику дважды в неделю. Даже если будут победы и просветления, то стабильный рост увидят лишь после чистки состава. И «гнилым яблоком», как говорят британцы, оказался Рэшфорд. Притворялся хорошим, а оказался гулякой. Маркус не развивается как центральный нападающий. И не нужен Амориму как крайний форвард. Логично с ним попрощаться. Вот только тяжело найти команду, где готовы будут приютить нестабильного форварда с денежными запросами как у Харри Кейна.

Френки де Йонг («Барселона»)

Даже если Флик поклянется, что рассчитывает на де Йонга в основе, не поверим. Немец избавился летом от Гюндогана, которого хорошо знает, а теперь торги за де Йонга. «Барселона» не вписывается в лимиты Ла Лиги. Чтобы зарегистрировать Ольмо, нужно найти футболиста, с которым можно срочно попрощаться. Поскольку де Йонг дорогой, то для начала его могут отдать в аренду. Проблемой является оклад, голландцу зачем-то выдали безумную зарплату. Причем «Барселона» должна игроку, ведь хавбек отложил выплаты времен пандемии.

Михаил Мудрик («Челси»)

Не пришелся ко двору. Ошибся, что не перебрался в «Арсенал». Учитывая проблемы Троссарда, который не готов играть в стабильной основе, и Мартинелли – левый вингер из Бразилии не прибавляет, Мудрик мог закрепиться в «Арсенале» у тренера Артеты. Но выбрали «Челси», поскольку там дали ещё больше денег «Шахтеру». Стратегическая ошибка футболиста. Но Мудрик не из тех, кто себя долго ест. Куда его направят – там окажется и попробует направить свою скорость в футбольное русло. В «Челси» не подошел, ожидается интересная аренда.

Виктор Осимхен («Галатасарай»)

В «Галатасарае» не хотят отпускать Виктора, хотя обещали это сделать. Футболист в аренде, поэтому важно мнение «Наполи». Но турецкая публика так подружилась с форвардом «Галатасарая», что после сложной травмы аргентинца Икарди добрый нигериец может остаться до лета, чтобы помочь новым друзьям на поле. Осимхену нравится в Турции, хотя понятно, что тамошний чемпионат ему совершенно не подходит по уровню. Если ПСЖ , «Арсенал» или «Челси» за ним придут, то договорятся. А если нет, то подождут до лета и новых переговоров.

Арда Гюлер («Реал»)

Молодые Гюлер и Эндрик не получили в «Реале» опыт, на который рассчитывали. Оба ищут себе новые команды. Если бразильца Эндрика пытаются заманить в аренду богатые середняки АПЛ , то талантливый турецкий атакующий хавбек может оказаться в «Байере». Пересу выгодно такое сотрудничество, ведь хочет забрать у немцев тренера Хаби Алонсо и атакующего хавбека Вирца. Гюлер может сыграть под руководством наставника, который позже вернется в Мадрид. Но надо спрашивать Анчелотти, Карло может не отпустить Арду в январе.

Матеус Кунья («Вулверхэмптон»)

Бразилец оказался в списках многих богатых клубов, ведь хорошо провел дебютный отрезок сезона. У Куньи хорошая репутация после 7 голов и 3 ассистов в АПЛ . Причем нападающий выступает за скромную команду, которая идёт на предпоследнем месте. Ещё одна причина не тянуть с расставанием. Кунья может оказаться в ПСЖ , если Луис Энрике потребует нового форварда и не сможет убедить никого ещё более звездного. Матеус лучший игрок «волков», а после неудачи в «Атлетико» ему нужна ещё одна попытка в составе большого клуба.

Поль Погба (без клуба)

Чемпиона мира порадовали сокращением дисквалификации за допинг, в марте сможет играть. «Ювентус» отпустил Погба. Мотта не хотел нянчиться с некогда талантливым полузащитником. Поль набирает форму и тратит деньги на адвокатов. Судят его похитителей. Безумная история – друзья одного из братьев игрока схватили Погба, угрожали расправой и требовали 13 миллионов евро. Теперь старший брат чемпиона Матиас на скамье подсудимых, может получить тюремное заключение. А Поль близок к заключению контракта с клубом Лиги 1.

Антони («Манчестер Юнайтед»)

Еще один неприкаяный. У Антони статистика за «Манчестер Юнайтед» не хуже, чем у Грилиша за последние месяцы в «Манчестер Сити». Но Гвардиола пока доверяет Джеку, а вот Аморим не видит в составе новой команды бразильца с обвинениями в насилии над женщинами. Впрочем, дело не только в криминале. Антони плохо играет в футбол. Если не получилось под руководством бывшего тренера «Аякса», то логично искать новый клуб. В составе «красных дьяволов» вингера держит только огромная зарплата. В январе им надо прощаться.