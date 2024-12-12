Форвард для «Арсенала» и балласт «Манчестер Юнайтед». Клубы готовятся к трансферной зиме

Готовят заметные и важные сделки.
На трансферную зиму влияет финансовый климат в футболе. Поскольку клубы АПЛ испугались санкций, то перенесли часть сделок с прошлого лета. Теперь многие команды планируют расставания с лишними игроками, а также точечные покупки. Неудачи «Манчестер Сити» влияют на планы его конкурентов. Лучший момент рискнуть наступит в январе после праздников. Хотя клубы из других лиг тоже недовольны некоторыми футболистами и будут искать усиления. Вспомним тех, чьи имена фигурируют на переговорах.
Душан Влахович («Ювентус»)
Стоило забить гол «Манчестер Сити», как возбудились директора клубов АПЛ. Поскольку говорят, что Дэн Эшуорт может после МЮ оказаться в «Арсенале», то логично поручить новому боссу найти Артете нападающего. Влахович был в списках прошлого менеджера Эду. Бразилец ушел и может возглавить работу клубов греческого крестного отца Маринакиса, владельца «Ноттингем Форест». А Влахович давно присматривался к переезду в АПЛ, «Ювентус» не сможет удержать серба. «Арсенал» летом не подписал Дьёкереша, но им очевидно нужна «девятка».
Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)
Нынешний состав «красных дьяволов» не способен радовать публику дважды в неделю. Даже если будут победы и просветления, то стабильный рост увидят лишь после чистки состава. И «гнилым яблоком», как говорят британцы, оказался Рэшфорд. Притворялся хорошим, а оказался гулякой. Маркус не развивается как центральный нападающий. И не нужен Амориму как крайний форвард. Логично с ним попрощаться. Вот только тяжело найти команду, где готовы будут приютить нестабильного форварда с денежными запросами как у Харри Кейна.
Френки де Йонг («Барселона»)
Даже если Флик поклянется, что рассчитывает на де Йонга в основе, не поверим. Немец избавился летом от Гюндогана, которого хорошо знает, а теперь торги за де Йонга. «Барселона» не вписывается в лимиты Ла Лиги. Чтобы зарегистрировать Ольмо, нужно найти футболиста, с которым можно срочно попрощаться. Поскольку де Йонг дорогой, то для начала его могут отдать в аренду. Проблемой является оклад, голландцу зачем-то выдали безумную зарплату. Причем «Барселона» должна игроку, ведь хавбек отложил выплаты времен пандемии.
Михаил Мудрик («Челси»)
Не пришелся ко двору. Ошибся, что не перебрался в «Арсенал». Учитывая проблемы Троссарда, который не готов играть в стабильной основе, и Мартинелли – левый вингер из Бразилии не прибавляет, Мудрик мог закрепиться в «Арсенале» у тренера Артеты. Но выбрали «Челси», поскольку там дали ещё больше денег «Шахтеру». Стратегическая ошибка футболиста. Но Мудрик не из тех, кто себя долго ест. Куда его направят – там окажется и попробует направить свою скорость в футбольное русло. В «Челси» не подошел, ожидается интересная аренда.
Виктор Осимхен («Галатасарай»)
В «Галатасарае» не хотят отпускать Виктора, хотя обещали это сделать. Футболист в аренде, поэтому важно мнение «Наполи». Но турецкая публика так подружилась с форвардом «Галатасарая», что после сложной травмы аргентинца Икарди добрый нигериец может остаться до лета, чтобы помочь новым друзьям на поле. Осимхену нравится в Турции, хотя понятно, что тамошний чемпионат ему совершенно не подходит по уровню. Если ПСЖ, «Арсенал» или «Челси» за ним придут, то договорятся. А если нет, то подождут до лета и новых переговоров.
Арда Гюлер («Реал»)
Молодые Гюлер и Эндрик не получили в «Реале» опыт, на который рассчитывали. Оба ищут себе новые команды. Если бразильца Эндрика пытаются заманить в аренду богатые середняки АПЛ, то талантливый турецкий атакующий хавбек может оказаться в «Байере». Пересу выгодно такое сотрудничество, ведь хочет забрать у немцев тренера Хаби Алонсо и атакующего хавбека Вирца. Гюлер может сыграть под руководством наставника, который позже вернется в Мадрид. Но надо спрашивать Анчелотти, Карло может не отпустить Арду в январе.
Матеус Кунья («Вулверхэмптон»)
Бразилец оказался в списках многих богатых клубов, ведь хорошо провел дебютный отрезок сезона. У Куньи хорошая репутация после 7 голов и 3 ассистов в АПЛ. Причем нападающий выступает за скромную команду, которая идёт на предпоследнем месте. Ещё одна причина не тянуть с расставанием. Кунья может оказаться в ПСЖ, если Луис Энрике потребует нового форварда и не сможет убедить никого ещё более звездного. Матеус лучший игрок «волков», а после неудачи в «Атлетико» ему нужна ещё одна попытка в составе большого клуба.
Поль Погба (без клуба)
Чемпиона мира порадовали сокращением дисквалификации за допинг, в марте сможет играть. «Ювентус» отпустил Погба. Мотта не хотел нянчиться с некогда талантливым полузащитником. Поль набирает форму и тратит деньги на адвокатов. Судят его похитителей. Безумная история – друзья одного из братьев игрока схватили Погба, угрожали расправой и требовали 13 миллионов евро. Теперь старший брат чемпиона Матиас на скамье подсудимых, может получить тюремное заключение. А Поль близок к заключению контракта с клубом Лиги 1.
Антони («Манчестер Юнайтед»)
Еще один неприкаяный. У Антони статистика за «Манчестер Юнайтед» не хуже, чем у Грилиша за последние месяцы в «Манчестер Сити». Но Гвардиола пока доверяет Джеку, а вот Аморим не видит в составе новой команды бразильца с обвинениями в насилии над женщинами. Впрочем, дело не только в криминале. Антони плохо играет в футбол. Если не получилось под руководством бывшего тренера «Аякса», то логично искать новый клуб. В составе «красных дьяволов» вингера держит только огромная зарплата. В январе им надо прощаться.