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«Зенит» прижимает команда-феномен РПЛ. Сделали рискованную ставку весной – и вышли на новый уровень

26 декабря 2024, 09:27
РПЛ

Тренер-воспитанник прокачал идеи предшественника.

После рокировки Ивич-Мусаев «Краснодар» не ждали в топ-3 так скоро

Болельщикам тяжело принимать некоторые решения руководства – особенно когда они противоречат привычной логике. Весну 2024 года «Краснодар» начинал лидером Премьер-Лиги. Учитывая эффективность подходов Ивича осенью и стагнацию «Зенита» весной, шансы «быков» на титул были неплохие – даже на фоне неудачного рестарта (поделили очки с «Рубином» и проиграли «Ростову» в чемпионате – позже вылетели из Кубка от «Химок»).

Но как раз после трёх матчей без побед было принято решение попрощаться с главным тренером Владимиром Ивичем. Ещё рискованнее выглядела ставка на Мурада Мусаева. Специалист продвигает философию, которой придерживается и Галицкий – при этом в её рамках «Краснодар» даже с топ-легионерами был крайне ненадёжен. Теперь же уровень легионеров стал ощутимо ниже – стабильность удавалось сохранять с помощью прагматичного Ивича.

Крупные счета с «Пари НН», «Балтикой», «Сочи» явно намекали, что перестройка затянется – даже если доверить команду Мусаеву, потребуется много времени на перестройку. При том, что топ-трансферы «быки» проворачивают редко, процесс обещал быть трудным. И соответственно среди конкурентов «Зениту» «горожан» в новом сезоне не видели – разве что в борьбе за топ-5.

Мурад Олегович эволюционировал – совместил идеи Ивича и философию Галицкого

От простого пути «Краснодаре» отказались. Ивич приносил результат, пусть и прикрывал слабости состава прагматичным стилем игры. Мусаев возвращал привычную для клуба систему – при этом без футболистов топ-уровня она превращалась бы в то, что сейчас происходит с «Тоттенхэмом». Команда ещё и осталась без основного вратаря Матвея Сафонова (теперь зажигает в ПСЖ), центрбека с поставленным пасом Хуниора Алонсо, основного правого защитника Сергея Волкова.

Но сезон показал, что и сам тренер сделал огромный шаг вперёд, пока отсутствовал на радарах РПЛ. В отсутствие легионеров дела шли скверно (три ничьих на старте). Зато потом дело пошло. Постепенно Мусаев вернул Сперцяна в форму, поставив на позицию «десятки» (осенью начал забивать – в 18 матчах РПЛ отметился шестью голами и тремя ассистами). Более дисциплинированно стал играть Черников – он и Ленини зацементировали опорную зону южан. Так же хорошо раскрылись Батчи и Са, а в финальной трети разницу продолжает делать Кордоба. Колумбийца попросту невозможно оттеснить от мяча.

Постепенно Мурад Олегович нашёл подход к каждому. Самое важное – он действительно сделал шаг в сторону настоящего «краснодарского» футбола – и в то же время смог придать ему необходимой стабильности, прагматичности.

Для развития нужны топ-трансферы – составы «Спартака» и «Динамо» интереснее

И всё же стоит понимать – состав у «горожан» не самый качественный и сбалансированный. Са, Батчи, Ленини – до сих пор не топ-легионеры, они скорее работяги, которые прыгают выше головы. В таких случаях главный вопрос – насколько растянется этот эффект. «Краснодар» уже был в такой ситуации в прошлом году. Команде требовалось качественное усиление, чтобы продолжить чемпионскую гонку с той же уверенностью, чтобы Ивич смог сделать больший упор на атаку. Тогда сербскому менеджеру привезли только Виктора Са и Кевина Кастаньо. Ни тот, ни другой для Владимира не стали усилением старта.

В этот раз стоит избежать такой стратегии – «Зенит» летом усилился (и зимой тоже ожидается закупка), так что после паузы у них будет возможность для рывка. По последним данным, намечается сделка с бразильским «Интернасьоналом» по 25-летнему вингеру Уэсли. Клуб Серии А хочет за него 9,8 миллиона евро и ждёт банковских гарантий от «горожан». Ещё один кандидат на усиление атаки – Адемир из «Баии».

Также «Краснодар» ведёт переговоры с «Гремио» по полузащитнику Кристальдо – сообщается, что за него южане готовы выплатить 10 млн евро. Вопрос – какой из трансферов удастся оформить.

Концовка первой части настораживает – надо разбираться не только с кадрами

В плане результатов к «Краснодару» на дистанции первого круга почти нет вопросов. Просадке на старте есть причина – зато её перекрывает победная серия длиной в 11 туров. До 17-го тура подопечные Мурада Мусаева не проиграли ни разу. А что ещё важнее – обыграли всех своих прямых и потенциальных конкурентов. Разобрались с ЦСКА (2:1), «Динамо» (1:0), разгромили «Локомотив» и «Спартак» (итог обеих игр – 3:0), уверенно переиграли «Зенит» (2:0). «Быки» показывали тот хладнокровный класс, которого не хватало закупившемуся гегемону РПЛ.

При этом с ноября вернулись проблемы, о которых успели забыть – снова проявилась нестабильность, на определённых отрезках не хватало характера. За последние пять матчей во всех турнирах «быки» победили лишь раз, и то – в Кубке. Ещё хуже – то, в какой манере добыли ту победу. С «Тюменью» даже второй состав «Краснодара» считался фаворитом – убирать соперника должны были на классе. В целом, так и получалось (довели до 3:0, ждали концовки) – но даже при таком счёте допускали моменты. А потом пропустили от андердога Первой лиги трижды и перевели матч в серию пенальти (в итоге прошли дальше). Этому предшествовали ничьи с «Рубином» и «Химками», потом «быков» разгромил поймавший ход «Спартак». Полёт «Краснодара» был стремительный – спасла ничья с «Локо» и такой же обвал у «Зенита» (ужасно провели игры с «Оренбургом», «Крыльями» и «Акроном»).

Сохранить лидерство к паузе повезло. Конечно, никто не ожидал увидеть «Краснодар» в чемпионской гонке второй год подряд. Но раз уж «быки» здесь, шансом надо пользоваться.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
26 декабря 2024 в 16:48
lotsman . Представь себе, писал бы тоже самое. Я начал писать о недопустимости бюджетного финансирования профессионального футбола еще лет 5 назад. Профессионалы должны зарабатывать, а не доить страну. Сейчас это в разной степени есть во всех клубах РПЛ, кроме трех. Просто в Зените бюджетное финансирование приняло гипертрофированный характер. Поэтому я и привожу обычно его в пример. 100% госфинансирование также в Динамо (ВТБ) и Локо ( РЖД). Но у них размеры существенно поменьше в сравнении с Газпромом. В остальных клубах есть доли и бюджетных денег и частных. Акрон, Спартак и Краснодар обходятся без бюджетного финансирования. Замечу, что ни в одной европейской лиге нет государственного финансирования профессионального футбола. Может в этом причина постепенного падения нашего футбола, что профессионалы деньги получают а не зарабатывают ?.
Capral
Capral ответ dеigandre (раскрыть)
26 декабря 2024 в 14:36
    dеigandre
    dеigandre ответ Capral (раскрыть)
    26 декабря 2024 в 14:32
    Иногда кажется, что люди вообще не смотрят матчей Краснодара со времен Измайлова, Мамаева и т.д.
    Когда в последний раз Краснодар играл красиво - это надо обладать памятью суперкомпьютера, чтобы вспомнить.
    Capral
    Capral
    26 декабря 2024 в 14:27
    Мусаев, по своему очень интересный тренер и лучшего для краснодарской идеи не найти. Но его футбол- это в большей степени красота игры, воздушность, футбольная одухотворенность, чем разумный, размеренный и прагматичный шаг вперед. Мусаев, никогда не будет другим, он рожден- художником, поэтом, но не ученым, с трезвым академичным взглядом на футбол, и в этом его доктрина. Менять Мусаева на тренера прагмата, значит- ломать, крушить всю прелесть краснодарской игры.
    dеigandre
    dеigandre ответ lotsman (раскрыть)
    26 декабря 2024 в 14:23
    Да вот, я тоже заметил.
    Лично мне до одного места и Зенит, и Газпром, но, когда эту тему суют в любой диалог - надоедает.
    lotsman
    lotsman ответ dеigandre (раскрыть)
    26 декабря 2024 в 14:10
      dеigandre
      dеigandre ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      26 декабря 2024 в 13:12
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ dеigandre (раскрыть)
        26 декабря 2024 в 13:03
        Сложно общаться с людьми неподготовленными, т.е которые не в теме. По порядку. Владелец Зенита - ПАО " Газпром" - госкорпорация по данным Госимущества. Далее. Луккойл Акционерное общество с частными владельцами акций. Платит огромную ренту государству за добычу нефти - налог на недра. Краснодар - владелец Галицкий - частное лицо. Динамо - владелец ВТБ - госструктура. Но у них меньше легионеров на поле. Хотя они есть. И их тоже государство содержит. А Газпром и не скрывает, что Зенит на полном содержании государства. Дай такие же деньги Самаре, например, или Ростову, чемпионы были бы оттуда.
        dеigandre
        dеigandre ответ Bad Listener (раскрыть)
        26 декабря 2024 в 12:45
        Да он и сам не понимает, почему команда так побежала.
        Весной Кордоба перестанет забивать (как обычно с ним и происходит) и они снова скатятся на свое привычное место
        Bad Listener
        Bad Listener
        26 декабря 2024 в 12:28, ред.
        Со стороны Мусаев выглядит как капитан корабля у которого оторвало штурвал, пока плывёт куда надо выглядит уверенно, как только поплывёт на рифы уже не тот вид, но всегда есть ощущение что штурвала давно нет и капитан ничем не управляет.
        dеigandre
        dеigandre ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        26 декабря 2024 в 12:22
        Давно нефть и газ Лукойла стали частными? Хватит уже эти сказки про частный Спартак везде заливать.
        Просто Зенит много побеждает и из-за этого все ноют в его сторону.
        В Динамо сколько легионеров? И деньги там также не частные. И? Или их обеляют матчи с медиа-калом?
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ dеigandre (раскрыть)
        26 декабря 2024 в 12:11
        У нас три такие команды: Зенит, Спартак и Краснодар, где по 8 легионеров на поле. Но Спартак и Краснодар тратят на госарбайтеров не бюджетные, а частные деньги. А в Зените все бразильцы, сербы, аргентинцы, колумбийцы и прочие казахи на государственном обеспечении. И жируют.
        dеigandre
        dеigandre
        26 декабря 2024 в 11:04
        Краснодар, действительно, феномен.
        Везде выпячивается великая академия и воспитанники, а играют Батчи, Олусегуны и Ленини.
        И при всем этом, вся страна ругает Зенит за нерусский состав, а Краснодар, как бы, белый и пушистый. И подумаешь, что 2 россиянина на поле выходит
        Гость
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