«Зенит» прижимает команда-феномен РПЛ. Сделали рискованную ставку весной – и вышли на новый уровень

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26 декабря 2024, 09:27

Тренер-воспитанник прокачал идеи предшественника.

После рокировки Ивич-Мусаев «Краснодар» не ждали в топ-3 так скоро

Болельщикам тяжело принимать некоторые решения руководства – особенно когда они противоречат привычной логике. Весну 2024 года «Краснодар» начинал лидером Премьер-Лиги. Учитывая эффективность подходов Ивича осенью и стагнацию «Зенита» весной, шансы «быков» на титул были неплохие – даже на фоне неудачного рестарта (поделили очки с «Рубином» и проиграли «Ростову» в чемпионате – позже вылетели из Кубка от «Химок»).

Но как раз после трёх матчей без побед было принято решение попрощаться с главным тренером Владимиром Ивичем. Ещё рискованнее выглядела ставка на Мурада Мусаева. Специалист продвигает философию, которой придерживается и Галицкий – при этом в её рамках «Краснодар» даже с топ-легионерами был крайне ненадёжен. Теперь же уровень легионеров стал ощутимо ниже – стабильность удавалось сохранять с помощью прагматичного Ивича.

Крупные счета с «Пари НН», «Балтикой», «Сочи» явно намекали, что перестройка затянется – даже если доверить команду Мусаеву, потребуется много времени на перестройку. При том, что топ-трансферы «быки» проворачивают редко, процесс обещал быть трудным. И соответственно среди конкурентов «Зениту» «горожан» в новом сезоне не видели – разве что в борьбе за топ-5.

Мурад Олегович эволюционировал – совместил идеи Ивича и философию Галицкого

От простого пути «Краснодаре» отказались. Ивич приносил результат, пусть и прикрывал слабости состава прагматичным стилем игры. Мусаев возвращал привычную для клуба систему – при этом без футболистов топ-уровня она превращалась бы в то, что сейчас происходит с «Тоттенхэмом». Команда ещё и осталась без основного вратаря Матвея Сафонова (теперь зажигает в ПСЖ ), центрбека с поставленным пасом Хуниора Алонсо, основного правого защитника Сергея Волкова.

Но сезон показал, что и сам тренер сделал огромный шаг вперёд, пока отсутствовал на радарах РПЛ . В отсутствие легионеров дела шли скверно (три ничьих на старте). Зато потом дело пошло. Постепенно Мусаев вернул Сперцяна в форму, поставив на позицию «десятки» (осенью начал забивать – в 18 матчах РПЛ отметился шестью голами и тремя ассистами). Более дисциплинированно стал играть Черников – он и Ленини зацементировали опорную зону южан. Так же хорошо раскрылись Батчи и Са, а в финальной трети разницу продолжает делать Кордоба. Колумбийца попросту невозможно оттеснить от мяча.

Постепенно Мурад Олегович нашёл подход к каждому. Самое важное – он действительно сделал шаг в сторону настоящего «краснодарского» футбола – и в то же время смог придать ему необходимой стабильности, прагматичности.

Для развития нужны топ-трансферы – составы «Спартака» и «Динамо» интереснее

И всё же стоит понимать – состав у «горожан» не самый качественный и сбалансированный. Са, Батчи, Ленини – до сих пор не топ-легионеры, они скорее работяги, которые прыгают выше головы. В таких случаях главный вопрос – насколько растянется этот эффект. «Краснодар» уже был в такой ситуации в прошлом году. Команде требовалось качественное усиление, чтобы продолжить чемпионскую гонку с той же уверенностью, чтобы Ивич смог сделать больший упор на атаку. Тогда сербскому менеджеру привезли только Виктора Са и Кевина Кастаньо. Ни тот, ни другой для Владимира не стали усилением старта.

В этот раз стоит избежать такой стратегии – «Зенит» летом усилился (и зимой тоже ожидается закупка), так что после паузы у них будет возможность для рывка. По последним данным, намечается сделка с бразильским «Интернасьоналом» по 25-летнему вингеру Уэсли. Клуб Серии А хочет за него 9,8 миллиона евро и ждёт банковских гарантий от «горожан». Ещё один кандидат на усиление атаки – Адемир из «Баии».

Также «Краснодар» ведёт переговоры с «Гремио» по полузащитнику Кристальдо – сообщается, что за него южане готовы выплатить 10 млн евро. Вопрос – какой из трансферов удастся оформить.

Концовка первой части настораживает – надо разбираться не только с кадрами

В плане результатов к «Краснодару» на дистанции первого круга почти нет вопросов. Просадке на старте есть причина – зато её перекрывает победная серия длиной в 11 туров. До 17-го тура подопечные Мурада Мусаева не проиграли ни разу. А что ещё важнее – обыграли всех своих прямых и потенциальных конкурентов. Разобрались с ЦСКА (2:1), «Динамо» (1:0), разгромили «Локомотив» и «Спартак» (итог обеих игр – 3:0), уверенно переиграли «Зенит» (2:0). «Быки» показывали тот хладнокровный класс, которого не хватало закупившемуся гегемону РПЛ .

При этом с ноября вернулись проблемы, о которых успели забыть – снова проявилась нестабильность, на определённых отрезках не хватало характера. За последние пять матчей во всех турнирах «быки» победили лишь раз, и то – в Кубке. Ещё хуже – то, в какой манере добыли ту победу. С «Тюменью» даже второй состав «Краснодара» считался фаворитом – убирать соперника должны были на классе. В целом, так и получалось (довели до 3:0, ждали концовки) – но даже при таком счёте допускали моменты. А потом пропустили от андердога Первой лиги трижды и перевели матч в серию пенальти (в итоге прошли дальше). Этому предшествовали ничьи с «Рубином» и «Химками», потом «быков» разгромил поймавший ход «Спартак». Полёт «Краснодара» был стремительный – спасла ничья с «Локо» и такой же обвал у «Зенита» (ужасно провели игры с «Оренбургом», «Крыльями» и «Акроном»).

Сохранить лидерство к паузе повезло. Конечно, никто не ожидал увидеть «Краснодар» в чемпионской гонке второй год подряд. Но раз уж «быки» здесь, шансом надо пользоваться.