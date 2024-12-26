Называем лучших игроков всех 16 клубов РПЛ. У «Спартака» и «Локомотива» яркие открытия сезона

1735204018

26 декабря 2024, 12:06

Молодые навязали борьбу ветеранам.

«Краснодар» – Джон Кордоба

Центральный нападающий «горожан» забил восемь мячей в первой части сезона РПЛ , отличился тремя ассистами. Был на ударных позициях, активно боролся за мяч. Кордоба в 31 год в хорошей форме, хотя летом потратил силы на Кубке Америки. Джон иногда срывается и может получить удаление, но в атаке очень полезен. Агкацев, Сперцян и Коста тоже среди героев.

«Зенит» – Евгений Латышонок

Показательно, что выбор между двумя новичками. Проверенные чемпионы себя не показали. Нападающий Глушенков идеально стартовал на пару с голкипером Латышонком. Но лишь Евгений сумел удержать свою форму на высоком уровне. А вот у Максима после травм наметился спад. Оба не застраховали Семака от поражений, но отметим вратаря, который взял 86 % ударов.

«Спартак» – Манфред Угальде

Скажи до начала сезона, что Угальде будет лучшим у «Спартака», многие фанаты клуба не поверили бы. Причина банальная – сложный старт игрока в РПЛ без голов. Но теперь у него в напарниках ещё один герой первой части сезона Барко. Эсекьеля тоже хвалим, но награду лучшему футболисту в «Спартаке» отдаём Угальде. Причина – 15 голов и 2 ассиста форварда.

«Динамо» – Бителло

Когда Бителло не в форме или не может играть, команда Лички становится хуже. Речь о самом продуктивном плеймейкере лиги. Бителло создаёт почти по 4 момента в среднем за полный матч. Опережает даже Батракова и Барко. Жоау Паулу может ругать напарников, что не всё реализовали. Но собрал 8 ассистов. Атакующий бразилец помог «Динамо» удержаться в группе лидеров.

«Локомотив» – Алексей Батраков

Нет смысла объяснять выбор тем, кто следит за РПЛ . А кто не следит внимательно, тому пора узнать о Батракове. Открытие первой части сезона. Оказался сильным атакующим хавбеком с голевым чутьём и крутыми подачами. «Локомотив» выехал на таланте 19-летнего футболиста. У Батракова 10 голов и 6 ассистов в РПЛ , обсуждают с клубом новый улучшенный контракт.

ЦСКА – Иван Обляков

У «армейцев» хватало разочарований, даже у Акинфеева не всё получалось. Но агрессивный защитник Виллиан Роша собирал полезную статистику. Его коллега Дивеев забивал мячи. Впрочем, оба ошибались в обороне, хотя играют широко и глубоко. А вот Облякова можно выделить. У Ивана были слабые матчи, но также 4 гола и 3 ассиста. А ещё две позиции – инсайда и хавбека.

«Рубин» – Мирлинд Даку

Даку засиделся в Казани. Албанскому форварду 26 лет, пора показывать максимум. Когда Мирлинд не отвлекается на скандалы, то демонстрирует мощную игру. Девять голов и четыре ассиста выделяют нападающего. Даку очень хитрый форвард, поэтому его кандидатуру будут рассматривать не только в «Зените», что делали прошлым летом. В итоге выбрали Соболева, но пожалели.

«Ростов» – Максим Осипенко

Непростые полгода для «Ростова». Были поражения и ошибки, не всегда радовали мотивацией. Защита явно «привозила», но персонально Осипенко часто выделялся. Максима также отличает голевое чутьё. У него не только талант к исполнению пенальти, но и умение расположиться у чужих ворот. Защитник, который забил 6 голов и сделал 3 ассиста, точно герой команды.

«Акрон» – Стефан Лончар

Здесь всё просто, Лончар быстро показал себя в атаке и в работе без мяча. Если бы «Акрон» подучился играть с фаворитами – лишь в концовке года порадовали себя победой над «Зенитом», то мог набрать ещё больше пунктов. Благодаря черногорцу Лончару у команды на 10 голов больше, ведь у хавбека 5 ассистов и 5 точных ударов. Стефан задвинул на задний план Дзюбу.

«Крылья Советов» – Иван Олейников

У самарцев ужасная первая часть сезона. Результаты слабые, старт провалили. При этом нашли новичка, за которого точно не стыдно. Пока форвард Сергеев пытался вернуть форму, Олейников радовал тонкими и чёткими решениями в атаке. Воспитанник ЦСКА покинул «Ахмат» и ведёт борьбу за выживание в РПЛ с другой командой. Иван делает игру самарцев ярче.

«Динамо» Махачкала – Валентин Пальцев

Также надо похвалить голкипера Волка, у Давида были классные матчи. Но в целом образ новенького «Динамо» в РПЛ формирует игра линии защиты, где раскрылся Пальцев. Раньше работал на мебельной фабрике, мог бросить футбол. А теперь был вызван Карпиным в сборную, где успел дебютировать. Цепкий Валентин хорош на позиции правого центрального защитника.

«Пари НН» – Хуан Боселли

Уругвайский плеймейкер занимал разные позиции в команде из Нижнего Новгорода. Боселли играл в середине поля, искал себя на флангах. У подопечных Ганчаренко отвратительные результаты. Но без сопротивления резкого Боселли оставили бы ещё худшее впечатление. Из его 5 голов и 2 ассистов только два принесли очки, но 4 пункта в борьбе за спасение это существенный вклад.

«Химки» – Лукас Вера

Запомнились форвард Заболотный, центральный защитник Фаринья и вингер Бакаев. Но Лукас Вера был дирижёром всего оркестра. Без аргентинца «Химки» не сумели бы огорчить «Краснодар» и «Локомотив», отобрав у фаворитов очки. Посмотрим, что будет с клубом после задержания инвестора. Но диспетчер Вера точно не пропадёт. Лукас слишком хорош для аутсайдера.

«Факел» – Ильнур Альшин

У клуба из Воронежа плохой сезон, мало героев. Редкий случай, когда выделяем того, кто реже портачил, а не человека с большим списком достижений. Опытный Альшин выручал в матчах против конкурентов в борьбе за выживание. Левый латераль продуктивно сыграл на фланге с некоторыми фаворитами. Напарники не радовали эффективностью, а Ильнур выделялся.

«Ахмат» – Лечи Садулаев

В «Зенит» пока не перешёл, но Садулаева из состава аутсайдера РПЛ вызывали в сборную. В успешном «Ахмате» с Конате, Богосавацом и Беришей мог забить больше мячей. Даже если бы не играл именно левого вингера. А после потерь напарников Лечи бился сам. Его дубль принёс победу над «Ростовом», а пас с «Химками» дал ещё один пункт. Пробует спасти «Ахмат» от вылета.

«Оренбург» – Богдан Москвичёв

Последняя команда чемпионата набрала слишком мало пунктов, чтобы там были однозначные герои. Расклеились аргентинцы, привычные спасители «Оренбурга». Костариканец Марин провёл лишь несколько удачных матчей. Зато 20-летний Москвичёв подстраховал, когда не мог играть опытный голкипер Сысуев. Богдан пропускал голы, но сделал ряд запоминающихся сейвов.