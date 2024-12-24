Гегемон и две команды-открытия. У каждого участника неожиданной чемпионской гонки свои аргументы

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24 декабря 2024, 13:13

Две «тёмные лошадки» усложняют «Интеру» путь.

Ранее мы уже писали о мощнейшей конкуренции в Серии А, которой никто не ожидал. С тех пор участников гонки ожидаемо стало меньше, но градус борьбы только увеличился. Теперь остались действительно достойные кандидаты – у каждого из них есть свои аргументы.

«Аталанта» собирает плоды тяжелейшей перестройки

Под руководством Джан Пьеро Гасперини работать очень тяжело. Это деспотичный тренер с непомерными требованиями. Сам стиль отточен до мелочей, но требует предельной концентрации и интенсивности. Проще говоря, это работа на износ, для которой созданы единицы и на которую никто не согласится. Учитывая это, неудивительно, что перестройка бергамасков затянулась. После того как коллектив сверкнул в первый раз, он на два сезона снова ушёл в тень. Всё это время клуб поступательно подбирал новых лидеров под футбол Гасперини.

Нельзя сказать, что к прошлому сезону работа была завершена, но чёткие очертания позволили добиться громких результатов: никто не ждал бергамасков в финале Кубка Италии и Лиги Европы. А банда Гасперини ещё и победила в еврокубке, разрушив магию «Байера».

По сравнению с той кампанией бергамаски стали ещё сильнее. В атаке раскрылись три таланта: Адемола Лукман и Шарль де Кетеларе что-то успели показать в прошлом сезоне. Теперь в поисках своего пика новичок «Аталанты» Матео Ретеги. Итальянец из Аргентины прошёл тяжёлый путь, чтобы получить шанс на топ-карьеру. В «Аталанте» он раскрывается как один из главных бомбардиров Серии А, как потенциальный лидер для сборной Италии.

Всё это позволяет Гасперини снова набрать ход и показать, что его методы дают результат, стоит только довериться.

За «Наполи» пробитый застой, свежие эмоции и чемпионский багаж

Неаполитанцы за один сезон напрочь забыли, каково это – участвовать в чемпионской гонке. Было ощущение, что после Спаллетти нет жизни. Команда мучилась с Руди Гарсией, потом Де Лаурентис понадеялся на триумфатора прошлого – назначил Вальтера Маццарри. Затем Франческо Кальцона довёл команду до финиша сезона. Конте неаполитанцев принимал в таком эмоциональном упадке, что сложно и представить.

Однако при новом менеджере у клуба появились вполне чёткие перспективы. Когда «Наполи» разгрузили психологически, команда вспомнила, что ещё недавно победила в чемпионской гонке, у них уже есть этот опыт, что должно помочь в текущем сезоне. Никуда не девшийся костяк дополнили новыми лидерами – того же токсичного Виктора Осимхена сменил Ромелу Лукаку. И бельгиец даёт неплохой уровень результативности.

Команда освежилась, вспомнила про свой опыт и теперь готова вернуться в гонку за титул.

«Интер» – прагматичный гегемон

Опытнейший Симоне Индзаги показывает, что спешить ни к чему. Рвать со старта – дело молодых. Более опытные команды берут своё за счёт стабильности. «Наполи» формировал отрыв в первых матчах. Тогда выяснилось, что «Юве» и «Милан» не готовы к чемпионской гонке, а «Интер» отдал балл «Дженоа» и «Монце», проиграл миланское дерби.

Даже при таких результатах, а также с учётом, что позже добавились ничья с «Ювентусом», самим «Наполи» и «Фиорентиной», «нерадзурри» никто не списывал. Миланцы продолжали идти в своём темпе и, в отличие от всё тех же неаполитанцев, не допускали ошибок с соперниками ниже классом. С октября банда Индзаги не проиграла в чемпионате ни разу, собирала победу за победой – поэтому, когда «Наполи» начал ошибаться, «нерадзурри» уже были неподалёку.

Вчера команда одержала уверенную победу над «Комо». Комментарий Индзаги по итогам встречи описывает и характер сезона в целом:

«Интер» не терял концентрацию и мало что им позволил. В первом тайме мы были не так остры, как обычно… Соперник проделал много беговой работы, но мы знали, что как только прибавим оборотов, сможем взять игру под контроль. Так и получилось.

Рано или поздно на первый план выходит стабильность. Как раз сейчас наступает этот этап. И здесь у «нерадзурри» появляется ощутимое преимущество.

Может раскрыться «Ювентус» Мотты

Есть ещё одна команда, которая по ходу сезона ушла в тень. «Ювентус» проходит стадию перестройки – причём глубочайшей. Это переход к принципиально иному стилю с другими принципами. Из-за этого было ожидаемо, что туринцы просядут в таблице. Появилось немало новых исполнителей, сменилась схема. Мотте ещё предстоит сформировать новый «Юве». Того, что есть сейчас, пока хватает лишь на постоянные ничьи.

Но уже ясно: у команды чёткие перспективы. «Бянконери» вполне могут прибавить уже по ходу текущего сезона. Они показывали отличный футбол против «Ман Сити» в ЛЧ , громили «Кальяри» (4:0). Правда, в любом случае такой сценарий – в порядке фантастики. Для этого должны сойтись сразу несколько факторов. Чтобы нагнать отставание в девять очков, необходима просадка лидеров. С нестабильным «Наполи» и неопытной «Аталантой» это вполне возможно. Но вот с «Интером» – вряд ли. Команда уже показала в прошлом сезоне, насколько стабильной может быть в чемпионате.

«Тёмную лошадку» в любом случае стоит обозначить. А основная борьба проходит между тремя кандидатами. И «нерадзурри», несмотря на третье место, остаются фаворитом.