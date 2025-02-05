У «Ливерпуля» первый из решающих матчей сезона. Без камбэка со «шпорами» Слот повторит осечки Клоппа

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вчера, 21:29

«Тоттенхэм» выиграл в первом полуфинале.

«Ливерпулю» надо перекрыть прошлое

У тренера Слота впереди несколько решающих матчей. Первый сыграют против «шпор» в четверг. В Лондоне уступили 0:1, теперь ничья устроит команду Постекоглу. Два полуфинала Кубка Лиги открывают чемпионские раунды в английском сезоне. Также у «Ливерпуля» будет «финальный» поединок в Лиге чемпионов, невзирая от стадии. Последний матч в турнире окажется решающим. Третью похожую проверку «красные» пройдут в чемпионате Англии. Не избежать матча, где или официально станут чемпионами, или снова потеряют шанс на титул. «Ливерпуль» ведь мастер решающих поражений. Клопп уступил в двух финалах Лиги чемпионов и в финале Лиги Европы.

«Манчестер Сити» опережал «красных» на один пункт в таблице АПЛ . У «Ливерпуля» были проигранные внутренние финалы. Клопп вспоминал болезненные неудачи, когда уходил из клуба. Слоту важно не повторить ошибки Юргена. Год назад «Ливерпуль» не вышел в финал Лиги Европы, уступили по пути «Аталанте». Зато ван Дейк забил на последних минутах дополнительного времени в финале Кубка Лиги против «Челси». Прощальный трофей Клоппа. Слоту важно повторить успех Юргена в турнире. Тем более соперник попался известный и невезучий. «Тоттенхэм» давно без трофеев, а Постекоглу работает под давлением из-за ужасной эпидемии повреждений и серии поражений.

Стабильно около девяти человек вне игры. У «Ливерпуля» травмированы лишь основной правый латераль Александер-Арнольд и опытный защитник Гомес, готовый закрыть парочку позиций. Остальные в строю. Слот должен ставить основной состав, чтобы публика в Ливерпуле увидела лучший футбол от любимчиков. Один мяч отыграть можно и нужно, но для этого фавориту важно взвинтить темп игры. В Лондоне катали мяч и плохо обращались с моментами. Хотя создали их больше, чем соперник. В первом полуфинале не все опытные игроки «Ливерпуля» были на поле. В четверг нет смысла беречь силы. До матча с «Манчестер Сити» есть время, нужно выпускать звёзд.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-2-3-1): Келлехер – Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон – Гравенберх, МакАллистер – Салах, Собослаи, Гакпо – Диас.

Постекоглу могут уволить после поражения

Вердикт зависит от характера неудачи, если «Ливерпуль» отыграется и пройдет в финал. Ангелос напоминал несколько раз, что на второй сезон в новых клубах обычно выигрывает трофеи. Самый простой путь – вымучить победу над «Ливерпулем». Получили перевес в один мяч, устроит любая ничья. Если на неё не играть, а показать себя в атаке, где к Сону добавили Ришарлисона, то можно получить гол на контратаке. И снизить темп игры, заставляя «Ливерпуль» контролировать мяч без пользы для нападения. Хотя понятно, что это лишь теория. Практика может подарить очередной результативный матч в пользу «красных», как было в чемпионате. «Тоттенхэм» предложил размен ударами и уступил со счетом 3:6.

В случае издевательской победы «шпоры» могут потерять тренера. Все постоянно подчеркивают, что у Постекоглу есть смягчающее обстоятельство, травмы футболистов. Всё верно. Также верно, что «Тоттенхэм» сопротивлялся во всех проигранных матчах нового года. И тренера можно упрекнуть из-за спорного подхода к построению обороны. Даже с основным голкипером Викарио, центральными защитниками Ромеро и ван де Веном команда могла пропускать немало мячей. Всё внимание атаке и агрессивному футболу. Структурно «Тоттенхэм» хорошо обороняется лишь в одном случае. Когда получается без тесной опеки оппонентов разыгрывать мяч от вратаря к защитникам. Иначе «пожарят».

Кроме проблем в обороне, можно добавить к существенным потерям травму Мэддисона. Диспетчер в прошлом маялся с повреждениями, а теперь снова в лазарете. Зато повезло, что коллапс Бентанкура оказался результатом сотрясения, а не серьезных проблем с нервной системой. Уругваец в строю и должен сыграть против «Ливерпуля». Также важно, что может выйти Кулусевски. Швед не всегда оказывается на ударной позиции или отдает голевую передачу. Зато именно от действий Деяна будет зависеть качество и скорость перехода от обороны к атаке у «Тоттенхэма». «Шпоры» умеют сыграть остро и молниеносно. «Ливерпуль», обожающий бережливые режимы со вспышками активности, должен это учесть.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-2-3-1): Кински – Порро, Грэй, Дэвис, Спенс – Кулусевски, Биссума, Бентанкур – Мур, Ришарлисон, Сон.

Фанаты точно не поймут вылет «Ливерпуля»

Команда, которая хочет забрать у «Манчестер Сити» английскую корону и выйти в финал Лиги чемпионов, не имеет права вылетать в полуфинале от кризисного «Тоттенхэма». Свежие победы приободрили лондонцев, а одна из главных преград на пути Постекоглу не исчезла. Добавляются новые испытания. «Ливерпуль» должен устроить камбэк. И в этом загвоздка. Когда соперник понимает свое место и готовится защищать результат, фаворитам тяжелее. Будь в первом поединке ничья, «Тоттенхэму» пришлось бы раскрываться, а «Ливерпуль» имел бы в запасе варианты. А так с первых минут надо озадачить неплохого соперника. «Шпоры» ведь не работают бездарно во всех матчах от начала до конца.

У Постекоглу необычный кризис. А поскольку на поле выйдет один из самых эффективных форвардов поколения Сон – ветеран бережливый с моментами, то у голкипера «Ливерпуля» будет работа. Даже если «шпоры» создадут мало моментов, то могут выжать один явный голевой шанс. Скучный прогноз на матч все знают. «Ливерпуль» по-хозяйски заберет убедительную победу, выйдет в финал. Возможно, матч не получится зрелищным, если «красные» окажутся готовы намного лучше. А вот если Постекоглу планировал, что ответный полуфинал будет решающим для него поединком, то интрига не отпустит до конца матча. Победитель в интересной паре сыграет против «Арсенала» или «Ньюкасла».