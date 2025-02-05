У «Ливерпуля» первый из решающих матчей сезона. Без камбэка со «шпорами» Слот повторит осечки Клоппа

«Тоттенхэм» выиграл в первом полуфинале.
«Ливерпулю» надо перекрыть прошлое
У тренера Слота впереди несколько решающих матчей. Первый сыграют против «шпор» в четверг. В Лондоне уступили 0:1, теперь ничья устроит команду Постекоглу. Два полуфинала Кубка Лиги открывают чемпионские раунды в английском сезоне. Также у «Ливерпуля» будет «финальный» поединок в Лиге чемпионов, невзирая от стадии. Последний матч в турнире окажется решающим. Третью похожую проверку «красные» пройдут в чемпионате Англии. Не избежать матча, где или официально станут чемпионами, или снова потеряют шанс на титул. «Ливерпуль» ведь мастер решающих поражений. Клопп уступил в двух финалах Лиги чемпионов и в финале Лиги Европы.
«Манчестер Сити» опережал «красных» на один пункт в таблице АПЛ. У «Ливерпуля» были проигранные внутренние финалы. Клопп вспоминал болезненные неудачи, когда уходил из клуба. Слоту важно не повторить ошибки Юргена. Год назад «Ливерпуль» не вышел в финал Лиги Европы, уступили по пути «Аталанте». Зато ван Дейк забил на последних минутах дополнительного времени в финале Кубка Лиги против «Челси». Прощальный трофей Клоппа. Слоту важно повторить успех Юргена в турнире. Тем более соперник попался известный и невезучий. «Тоттенхэм» давно без трофеев, а Постекоглу работает под давлением из-за ужасной эпидемии повреждений и серии поражений.
Стабильно около девяти человек вне игры. У «Ливерпуля» травмированы лишь основной правый латераль Александер-Арнольд и опытный защитник Гомес, готовый закрыть парочку позиций. Остальные в строю. Слот должен ставить основной состав, чтобы публика в Ливерпуле увидела лучший футбол от любимчиков. Один мяч отыграть можно и нужно, но для этого фавориту важно взвинтить темп игры. В Лондоне катали мяч и плохо обращались с моментами. Хотя создали их больше, чем соперник. В первом полуфинале не все опытные игроки «Ливерпуля» были на поле. В четверг нет смысла беречь силы. До матча с «Манчестер Сити» есть время, нужно выпускать звёзд.
Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-2-3-1): Келлехер – Брэдли, Конате, ван Дейк, Робертсон – Гравенберх, МакАллистер – Салах, Собослаи, Гакпо – Диас.
Постекоглу могут уволить после поражения
Вердикт зависит от характера неудачи, если «Ливерпуль» отыграется и пройдет в финал. Ангелос напоминал несколько раз, что на второй сезон в новых клубах обычно выигрывает трофеи. Самый простой путь – вымучить победу над «Ливерпулем». Получили перевес в один мяч, устроит любая ничья. Если на неё не играть, а показать себя в атаке, где к Сону добавили Ришарлисона, то можно получить гол на контратаке. И снизить темп игры, заставляя «Ливерпуль» контролировать мяч без пользы для нападения. Хотя понятно, что это лишь теория. Практика может подарить очередной результативный матч в пользу «красных», как было в чемпионате. «Тоттенхэм» предложил размен ударами и уступил со счетом 3:6.
В случае издевательской победы «шпоры» могут потерять тренера. Все постоянно подчеркивают, что у Постекоглу есть смягчающее обстоятельство, травмы футболистов. Всё верно. Также верно, что «Тоттенхэм» сопротивлялся во всех проигранных матчах нового года. И тренера можно упрекнуть из-за спорного подхода к построению обороны. Даже с основным голкипером Викарио, центральными защитниками Ромеро и ван де Веном команда могла пропускать немало мячей. Всё внимание атаке и агрессивному футболу. Структурно «Тоттенхэм» хорошо обороняется лишь в одном случае. Когда получается без тесной опеки оппонентов разыгрывать мяч от вратаря к защитникам. Иначе «пожарят».
Кроме проблем в обороне, можно добавить к существенным потерям травму Мэддисона. Диспетчер в прошлом маялся с повреждениями, а теперь снова в лазарете. Зато повезло, что коллапс Бентанкура оказался результатом сотрясения, а не серьезных проблем с нервной системой. Уругваец в строю и должен сыграть против «Ливерпуля». Также важно, что может выйти Кулусевски. Швед не всегда оказывается на ударной позиции или отдает голевую передачу. Зато именно от действий Деяна будет зависеть качество и скорость перехода от обороны к атаке у «Тоттенхэма». «Шпоры» умеют сыграть остро и молниеносно. «Ливерпуль», обожающий бережливые режимы со вспышками активности, должен это учесть.
Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-2-3-1): Кински – Порро, Грэй, Дэвис, Спенс – Кулусевски, Биссума, Бентанкур – Мур, Ришарлисон, Сон.
Фанаты точно не поймут вылет «Ливерпуля»
Команда, которая хочет забрать у «Манчестер Сити» английскую корону и выйти в финал Лиги чемпионов, не имеет права вылетать в полуфинале от кризисного «Тоттенхэма». Свежие победы приободрили лондонцев, а одна из главных преград на пути Постекоглу не исчезла. Добавляются новые испытания. «Ливерпуль» должен устроить камбэк. И в этом загвоздка. Когда соперник понимает свое место и готовится защищать результат, фаворитам тяжелее. Будь в первом поединке ничья, «Тоттенхэму» пришлось бы раскрываться, а «Ливерпуль» имел бы в запасе варианты. А так с первых минут надо озадачить неплохого соперника. «Шпоры» ведь не работают бездарно во всех матчах от начала до конца.
У Постекоглу необычный кризис. А поскольку на поле выйдет один из самых эффективных форвардов поколения Сон – ветеран бережливый с моментами, то у голкипера «Ливерпуля» будет работа. Даже если «шпоры» создадут мало моментов, то могут выжать один явный голевой шанс. Скучный прогноз на матч все знают. «Ливерпуль» по-хозяйски заберет убедительную победу, выйдет в финал. Возможно, матч не получится зрелищным, если «красные» окажутся готовы намного лучше. А вот если Постекоглу планировал, что ответный полуфинал будет решающим для него поединком, то интрига не отпустит до конца матча. Победитель в интересной паре сыграет против «Арсенала» или «Ньюкасла».
шпоры вроде бы чуть оклемались, вдруг обыграли Брентфорд в гостях.
но у них по прежнему травма на травме, даже Дрэгушин сломался.
странно будет во второй раз их не обыграть такой Тоттенхэм.
конечно, будет жесткое сопротивление оппонента, все таки для шпор сейчас этот матч по сути важнее чемпионата, где уже все слито.
но за Ливерпуль Энфилд!
так что не должны оставить перьев от Тоттенхэма.
шпоры вроде бы чуть оклемались, вдруг обыграли Брентфорд в гостях.
но у них по прежнему травма на травме, даже Дрэгушин сломался.
странно будет во второй раз их не обыграть такой Тоттенхэм.
конечно, будет жесткое сопротивление оппонента, все таки для шпор сейчас этот матч по сути важнее чемпионата, где уже все слито.
но за Ливерпуль Энфилд!
так что не должны оставить перьев от Тоттенхэма.
В Манчестере только синяя часть, красная в пригороде)))
В Манчестере только синяя часть, красная в пригороде)))