«Ньюкасл» – в паре шагов от трофея. Разобрали «Арсенал», лидеры – в шикарной форме

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вчера, 22:35

Готовы шагнуть в финал Кубка английской лиги.

На подъёме

После победы над «Манчестер Сити» «Арсенал» в шикарном настроении. «Канониры» просто разобрали команду Гвардиолы в домашних стенах (5:1) – а болельщики припомнили Холанду фразу «Be humble», которая по итогам матча первого круга была адресована Артете. Лондонцы в целом набрали серьёзный ход – разгрому «небесно-голубых» предшествуют ещё 13 матчей чемпионата без поражений. На этом отрезке банда Артеты переиграла открытие сезона – «Ноттингем», не дала слабину с «Юнайтед» (2:0), поделила очки с непредсказуемыми «Брайтоном» (1:1) и «Виллой» (2:2).

Уверенности придают и результаты в Лиге чемпионов, где «Арсенал» финишировал четырьмя победами к ряду – причём дважды отыграли на ноль (3:0 с «Монако» и загребским «Динамо»), в двух остальных играх пропустили по одному мячу (5:1 со «Спортингом», 2:1 с «Жироной») – громко завершили общий этап и оказались на третьем месте – выше «Интера», «Атлетико», «Реала», ПСЖ , «Сити».

Да, у «канониров» нет Сака – но сейчас команда как никогда уверена в своих силах.

Неудавшиеся поиски форварда

При этом важно всё же оговорить кадровые проблемы – у лондонцев не всё в порядке с составом. Команда до конца сезона потеряла форварда Габриэла Жезуса, который только начал набирать форму, плюс только к марту в строй вернётся Сака. Также в лазарете Томиясу и Уайт.

В зимнее трансферное окно лондонцы продолжили поиски форварда, чем занимаются второй год к ряду. Теперь основными кандидатами считались Александер Исак как раз из «Ньюкасла» и Олли Уоткинс из «Астон Виллы». В случае с «сороками» лондонцам никак не удалось договориться на выгодные условия сделки – всё же речь шла о трансфере внутри чемпионата, к тому же футболист – лидер «Ньюкасла» на длительном контракте. Всё это исключало возможность адекватной стоимости сделки.

В случае с Уоткинсом всё упиралось в выбор «Виллы». У «львов» было сразу два топ-форварда, по обоим пришли предложения. И клуб предпочёл расстаться с молодым Джоном Дураном – зато заработал больше («Аль-Наср» отдал 77+13 млн евро). А «Арсенал» опять остался без нападающего.

В борьбе за ЛЧ

Почти весь первый круг сезон для «Ньюкасла» складывался по прошлогоднему сценарию – не было никаких предпосылок, чтобы команда вернулась в борьбу за еврокубки. Но в декабре «сороки» полетели – выдали шесть подряд, за счёт чего рванули с 12-го места на четвёртое и оказались сразу в зоне Лиги чемпионов. В трёх недавних турах коллектив уже проиграл «Саутгемптону» и «Фулхэму» – но градус борьбы за главный еврокубок не снижается, парни Хау всё ещё в гонке.

Дело в том, что конкурировать приходится с примерно равными по уровню командами. «Челси» обладает глубиной состава и может ошибаться (это показал отрезок в конце декабря – начале января). «Сити» по ресурсам в разы мощнее – но «горожане» в глубочайшем кризисе, об их перспективах сложно рассуждать. «Виллу» утомляет ЛЧ , а «Борнмуту» всё же не хватает качества состава и опыта для попадания в четвёрку. Так что шансы «Ньюкасла» на ЛЧ вполне реальны – от четвёртой строчки отстают всего на два балла.

Отбили лидеров

Исак, Гимарайнс, Гордон, Мёрфи сейчас просто в огне и тащат «сорок» в зону ЛЧ – при этом зимой был велик риск потерять кого-то из костяка. Основная задача перед Хау – ЛЧ , а глубины состава у команды нет, так что рассматривать продажи были не готовы.

На шведского форварда, как и отмечали выше, претендовал «Арсенал» – «канонирам» не хватает элитного нападающего (ни Жезус, ни Хаверц не дают такого качества). Что касается Бруно, его очень хотел подписать «Манчестер Сити». «Горожане» лишились системообразующего опорника Родри до лета, вдобавок возрастной Де Брюйне уже не давал привычного качества – позарез было нужно усиление. Параллельно «небесно-голубые» рассматривали Вирца и Субименди – «Байер» не был готов отпускать своего лидера, баски тоже упёрлись.

«Сороки» же выставили на своего лидера заоблачный ценник – у «Сити» потребовали 100 миллионов евро компенсации (суть та же, что и с Исаком – запрос от конкурента, футболист-лидер с длительным контрактом). «Ньюкаслу» удалось сохранить лидеров – и при этом избежать возмущения футболистов.

На «Эмирейтс» «канониров» разобрали

Эдди Хау трофей был бы кстати – он давно в команде и хочет показать, что «сороки» при нём добились прогресса. Бороться за чемпионство с такими гигантами, как «Арсенал», «Ливерпуль», «Ман Сити» и др., невозможно, в еврокубках рассчитывать можно только на ЛЕ – а вот национальные Кубки очень кстати.

В первом матче полуфинала Кубка лиги победа была за «Ньюкаслом» – и на «Эмирейтс» «сороки» полностью переиграли хозяев. Гости задавали темп матчу, съедали «канониров» в прессинге и заставляли ошибаться. Тот же Исак доминировал в финальной трети, давал огромный объём – и стал автором победного мяча.