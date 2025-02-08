«Реал» – не фаворит дерби. Симеоне научился играть против Карло, появились классные игроки

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сегодня, 00:37

Матч будет интересным.

Группа атаки в порядке

В первой части сезона «сливочным» было на порядок тяжелее. Ничего не клеилось у Мбаппе, Беллингем и Родриго были в тени – решал только Винисиус. К Новому году мадридцы, кажется, окончательно сыгрались и нашли химию.

Больше всего недовольство было связано с Мбаппе. Килиан потерялся на поле и нашёлся только в декабре. Сейчас статистика ещё лучше – хет-трик в ворота «Вальядолида», дубль с «Лас-Пальмасом», по голу в матчах с «Барсой», «Сельтой» и «Зальцбургом». Беллингем в январе успел забить трижды, плюс отдал четыре голевые.

Но больше всех радует Родриго. Ему уделяли мало внимания и до подписания Мбаппе – тогда солировал Винисиус, добавился Джуд. Родриго был просто скромным трудягой. В последних матчах у скромняги два дубля (оба – в ЛЧ ), ассист с «Вальядолидом», гол+пас в игре с «Лас-Пальмасом» и по голу «Барсе» и «Мальорке». Так что как минимум в атаке дела мадридцев налаживаются.

Ирония в 1/16 финала ЛЧ

«Сливочным» редко приходится включаться на полную на ранних стадиях плей-офф, но эта Лига чемпионов для команды – настоящая ирония. «Реал» из года в год выходил в плей-офф с первых мест в своём квартете, но с изменением формата еврокубка коллектив просел и финишировал только 11-м, не получил прямую путёвку в 1/8 финала и вынужден начинать с 1/16.

Но самое интересное – парни Карло Анчелотти попали на команду, с которой привыкли встречаться в решающих стадиях. Пара «Реал» – «Ман Сити» считается идеальным противостоянием, достойным финала. Команды же провалились и теперь встретятся в стыках плей-офф.

«Горожане» переживают глубочайший кризис, но и «сливочные» не образец стабильности. Проблемы с «Сити» точно возникнут, спрогнозировать результат крайне сложно. Это дополнительная нагрузка в условиях чемпионской гонки.

Проблемы с обороной

Крупные победы в январе маскируют слабость «Реала», которая может стать фатальной в топ-матчах. Есть существенные кадровые проблемы в обороне. После разрыва крестов длительное восстановление проходит Эдер Милитао, Давид Алаба пропустил первую часть сезона с той же травмой и пока не набрал оптимальную форму. Теперь Анчелотти остался ещё и без Рюдигера – Антонио повредил двуглавую мышцу бедра правой ноги в первом тайме матча с «Эспаньолом» (0:1).

В преддверии игр с «Атлетико» и «Ман Сити» сообщается, что Карло не убедила пара Тчуамени-Асенсио в центре обороны – итальянцу придётся форсировать возвращение Алабы. Потенциально это та болевая точка, на которую и «матрасники», и «горожане» в состоянии надавить. Класс исполнителей в группе атаки это позволяет.

Отличный конкурент для «сливочных»

Раньше только «Барсу» можно было считать конкурентом, равным «Реалу». «Атлетико» в этом топе всегда был третьим и претендовал на титул, только если конкуренты проседают. На этот раз клуб ударно поработал и солидно усилил состав. «Матрасники» ощутимо укрепили линию атаки, где к Гризманну добавился Хулиан Альварес, а в ротацию подписали Александра Серлота.

В центре поля добавился Конор Галлахер: хавбек при этом может выходить и на фланге, универсалы Симеоне нравятся. Также укомплектовали группу обороны, забрав у «Реала Сосьедад» центрального защитника Робина Ле Нормана.

У Симеоне достаточно глубокий состав, который полностью отвечает требованиям менеджера. Поначалу, конечно, приходилось адаптироваться: новички приживались, было больше ошибок. Но начиная с ноября, «Атлетико» выдал 14-матчевую победную серию, а за 20 игр проиграл лишь раз.

У «матрасников» мощная ротация

На протяжении этой серии не только Гризманн и Альварес тащили мадридцев – текущий отрезок показывает, что в команде достаточно футболистов, способных взять игру на себя. Особенно активен в последних играх сын Диего Симеоне Джулиано. 22-летний аргентинец начинал сезон на скамейке, периодически его выпускали на острие, но там огромная конкуренция с Гризманном, Альваресом, Серлотом. Проще было подобрать другую позицию. Когда Симеоне вернулся к схеме «4-4-2», Джулиано перевели на фланг. Он закрепился в статусе правого полузащитника и в трёх последних играх забил «Зальцбургу», также оформил дубль с «Хетафе» в Кубке, а против «Мальорки» отдал голевую.

На острие со скамейки выходит Серлот. Александр добавляет «матрасникам» разнообразия. Это эффективное оружие, когда надо упростить игру до забросов в штрафную. Также форму набрал Самуэл Лино – ближе к атаке он раскрылся и забил «Вильярреалу», «Мальорке», а также «Хетафе».

Анчелотти тяжело с Симеоне

В прошлом сезоне «матрасники» хорошенько потрепали «Реал». Симеоне переиграл Анчелотти в первом круге Ла Лиги (3:1). «Сливочные» взяли реванш в Суперкубке в январе, но в том же месяце снова потерпели поражение (2:4). Матч второго круга завершился ничьей (1:1). Так что пусть на длительной дистанции в 20 предыдущих игр преимущество за «Реалом», но в прошлом сезоне наметился слом – и «Атлетико» перехватил инициативу.

Прогноз Soccer.ru: прямо сейчас команды примерно в равном положении. Что те, что другие набрали форму и борются за лидерство, причём в таблице разница между командами минимальна (один балл). Предположим, что победителем выйдет «Атлетико».