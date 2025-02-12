«Реал» оригинально ответил на голы Холанда. «Манчестер Сити» вручил сопернику ключи к победе

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вчера, 08:22

Англичане сдались в конце матча.

Развязка битвы перекрыла среднюю игру

Надежд на великое шоу не было. «Манчестер Сити» и «Реал» не самые яркие команды сезона. Хотя коллектив Анчелотти на вершине испанской таблицы, первый тайм показал, что это само по себе не доказательство идеальной готовности. Особенно с учетом того, насколько близко к ним «Атлетико» и «Барселона». А «Манчестер Сити» далеко от вершины в АПЛ , у них кризис. Отсюда гол Мбаппе и провал в концовке матча. Защита в очередной раз подвела Гвардиолу и верных болельщиков «Манчестер Сити».

Сначала оставили на траектории полета мяча Мбаппе. Француз подстроился и не промахнулся. А уже после дубля Холанда – Эрлинг реализовал пенальти за снос Фодена, хозяева подарили пассивному в целом Винисиусу участие в двух голевых эпизодах. Сначала бразилец пробил в голкипера, а мяч удобно отскочил к Диасу. Свежий марокканец не праздновал гол, ведь играл за «горожан». А вот Беллингем отказал Гвардиоле. Джуд провел средний матч, как и Винисиус, но ему в итоге достался победный удар.

Вратарь Эдерсон неудачно вынес мяч. После борьбы никто не смог остановить Винисиуса. Жуниор не отдал точный пас, но защита «Манчестер Сити» так плохо перестраивается, что оставили Беллингема перед воротами. Гвардиола снова шокирован, его подвел не только хавбек Ковачич. «Реалу» не помешали вырвать победу. «Фейеноорд» и ПСЖ на общем этапе тоже отыгрывались против «горожан». Команда Анчелотти, чей план на игру долго не работал, умудрилась увезти в Мадрид победу.

Еще до чужого пенальти Вальверде был в сантиметрах от важного второго мяча. Снова увидели привычную растерянность команды Гвардиолы. Англичане в паршивом состоянии. В одном матче могут сочетать сложные перестроения на чужой половине поля и бездарные эпизоды в обороне. «Манчестер Сити» в ночь на среду не сумел поломать резервную оборону «Реала». И это тоже важный вывод после матча. Даже дома против Асенсио хваленые чемпионы Англии не сумели собрать много явных моментов.

А что «Реал»? Хотя не показали ничего интересного в центре – Камавинга и Себальос не Кроос и Модрич, пока на поле есть квартет звезд нападения, достаточно парочки удачных выпадов. Оранжевые испанцы сначала простили «горожан», когда Беллингем оказался прямо перед воротами, но пробил в ногу Эдерсону. А затем плохую реализацию затмили подарки соперника. Можно ругать не только защиту хозяев, но и нападение. У Холанда и Фодена под два удара в створ, остальные Куртуа не потревожили.

Гвардиола предложил тотальный футбол

Таков был план, но после матча Хосеп правильно сказал – не хватило устойчивости. А сорок минут первого тайма остались за «Манчестер Сити». Будь команда Гвардиолы в оптимальных кондициях, счет мог быть 3:0. Но поскольку чемпионы Англии в кризисе, то отдали концовку «Реалу». А до этого выбрали смелый рисунок игры. Предложили тотальный футбол. Гвардиола не отказался от схемы «4-1-4-1», в опорной зоне сыграл опытный защитник Стоунз. Анчелотти прав – у Хосепа сложная тактика.

Стоунз часто занимал высокую позицию, а «Манчестер Сити» часто оставлял в обороне двух человек, остальные атаковали. Активно врывался к чужим воротам левый защитник Гвардиол. Именно хорват создал первый гол. Латераль оказался в штрафной площади в метре от Холанда. Технично сбросил мяч на норвежца. Эрлинг прочитал эпизод и стартовал в идеальный момент. Форвард был близок к положению вне игры. Вместо этого забил Куртуа, подытожил неплохой для его команды отрезок матча.

У Холанда стало 48 голов в 48 играх в Лиге чемпионов. Прекрасная статистика. Норвежец старался менять позиции, как и его напарники. Но ещё до перерыва «Манчестер Сити» потерял из-за травмы Грилиша. Джек почувствовал боль в паху, а вместо него вышел Фоден. Фил сразу отметился неплохим дальним ударом. В поединке было мало выстрелов в створ ворот, всего по два на каждую команду до перерыва. Зато «Манчестер Сити» удалось испугать «Реал» на время. Испанцы стояли за линией мяча.

Анчелотти выбрал выездную модель игры. «Мадрид» переходил на схему «4-4-2». Хавбек Вальверде предсказуемо сыграл справа в защите. Федерико также успел отметиться дальним ударом. Судья Тюрпен не назначил угловой, хотя Эдерсон, похоже, коснулся мяча кончиками пальцев. А Гвардиола прикоснулся к реальности в конце первого тайма. Встреча ему не понравилась, в перерыве место Аканджи вышел свежий правый латераль Льюис. Рико в итоге не хватит опыта, чтобы спасти в защите.

У «Реала» рваный и опасный рисунок игры

Опасный рисунок и для них, и для соперников попеременно. Испанцам повезло, что уступали в перерыве с разницей в один мяч. И не повезло, что не сравняли счет быстрее. Могли огорчить «Манчестер Сити», развернув сюжет чуть раньше. Оборона давно стала слабым местом команды Гвардиолы. А группа атаки провела не самый эффективный поединок против «Реала». Нагнетали, владели мячом, а потом вмиг потеряли контроль над происходящим на поле. В этом весь «Манчестер Сити» в сложном сезоне.

Однако «Реал» тоже не в лучшем состоянии. Команда разорвана. В обороне большие кадровые проблемы. Нет основной связки центральных защитников. Нет сразу двух правых защитников, Карвахаля и Васкеса. Но самое главное, что на пенсии Кроос. Много говорят о влиянии Родри на «Манчестер Сити». Но ведь Тони был дирижером у «Реала». А когда Тчуамени играл в центре защиты, немец брал на себя черновую работу. Камавинга и Себальос не умеют работать на уровне чемпиона мира Крооса.

У «Реала» рваный темп игры. После перерыва они снова поставили на индивидуальный класс исполнителей. Проснулся Беллингем, а Джуд был незаметным до этого. Появились проходы Родриго, хотя бразилец в первом тайме не всегда мог пройти свежего Гвардиола. Мяч начал доходить до «Реала», поскольку «Манчестер Сити» лишь маскировал проблемы сильным дебютом встречи. Холанд злился, ведь ближе к концу часа игры уже «горожане» использовали схему «4-4-2» в среднем по высоте прессинге.

«Манчестер Сити» в сезоне заметно подводит физическая подготовка. Упала скорость командной работы. У «Реала» тоже нет наката. Но сейчас меньше тактических проблем, связанных с Мбаппе. Килиан был обузой и проблемой на старте. Теперь результативный француз обжился в роли «девятки». Впрочем, судьбу игры определили футболисты «Манчестер Сити», помогавшие «Реалу». Анчелотти – великий мастер побед в Лиге чемпионов. А «сливочные» умеют потерпеть и включиться в решающий момент.