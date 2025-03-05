Перевес в таблице растаял, потеряли из-за травмы Сперцяна. «Краснодар» без побед в пяти турах РПЛ

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вчера, 21:47

Могли стать абсолютным фаворитом.

Было всё для побед над «Крыльями Советов» и «Химками»

У «горожан» ни одной победы в пяти турах РПЛ . Допустим, поражение от «Спартака» (оставим за скобками счет 0:3) и ничья с «Локомотивом» – результаты, которых нельзя было избежать. Хотя и это неправда. Тогда остаются ничьи против «Рубина», «Химок» и «Крыльев Советов». Из 18 ударов в створ выжали 4 гола, слабый результат для одного из фаворитов сезона. «Краснодар» пока остается в пуле претендентов на титул. Симуляции сезона дарят вероятность на победу в 26,3 %. Прекрасный показатель. У «Спартака» 27,9, а «Зенит» вырвался в лидеры – 37,8 процентов.

У тройки по 40 пунктов. Но у «Краснодара» и «Зенита» серии без побед. У Семака ничья с ЦСКА после двух поражений в конце прошлого года против середняков. У Мусаева четыре мировые и поражение от «Спартака». Тренерский штаб, футболисты и руководители «Краснодара» виноваты, что после лучшей клубной победной серии в РПЛ – 11 туров подряд с «трехочковыми», теперь не попадают мячами в сетку чужих ворот с правильной стороны. «Горожане» могли обыграть «Крылья Советов». Вместо этого сделали голкипера Агкацева одним из героев долгожданного тура.

Состав не изменился. Продажа хавбека Кастаньо не смертельная для тренерского плана Мусаева. Футболисты основы остались в обойме. Вот только не подписывали новичков, что может оказаться главной ошибкой. Не верится, что у ЦСКА с их проблемами из-за санкций и финансов сейчас развязаны руки, а «Краснодар», чей владелец остается богатым, не может позволить себе ни одного приличного вингера. Также не было подстраховки на случай потери Сперцяна зимой. Эдуард снова отложил переезд в серьезную лигу, а в поединке против самарцев хавбек получил повреждение.

Сперцян – главный диспетчер и созидатель «Краснодара»

Представители грандов из топ-5 зимой не спешили подписывать Эдуарда. Сперцян не сделал шаг вперед. Зато остался лучшим мастером подач в «Краснодаре». У него 46 моментов, вингеры Батчи и Са реже находят пасами напарников перед ударом. Также именно Сперцян в ответе за грамотные подачи после штрафных и угловых. «Краснодар» забил после стандартов 7 голов, второе место в РПЛ после «Динамо» (10 мячей). «Горожане» доверяли передачам Сперцяна, когда не получалось создавать моменты с игры. Такие матчи тоже бывали, заканчивались ничьими.

Теперь Эдуард вылетел предположительно на три недели, или даже на месяц. А хорошая новость – нет сложной травмы, как у бедняги Тюкавина. Константин повредил злополучные «кресты», для форварда «Динамо» сезон завершен. А Сперцяну важно вернуться до того, как «Краснодар» окончательно отклеится от группы лидеров. Мусаев понимает, что у «Спартака» наступит похмелье после серии побед. Очень скоро поединок команды Станковича против «Зенита». Достаточно ничьей, которая будет выгодна «Краснодару», чтобы возродить «горожан» морально.

Многие футболисты клуба в интервью говорят, что прибавили психологически. Неудача в борьбе за титул год назад не привела к проседанию результатов, как случалось почти со всеми серебряными призерами последних лет. Вот только «Краснодар» играет с огнём. Не бывает случайной серии из пяти неважных матчей. Очевидно, что Мусаев плохо подготовился к поединку против Осинькина. Можно было предугадать, что «Крылья Советов» с их приличным составом после сборов окажутся лучше, чем на старте сезона. «Краснодар» пытался сыграть грамотно, но не победил.

Без Сперцяна надо искать новые пути доставки мяча к нападающим. Батчи и Са, хотя у них были классные матчи в сезоне, не являются чемпионами по мастерству. А Джон Кордоба, хотя это лучший центральный нападающий в РПЛ , слишком часто отвлекается. Что влияет на реализацию моментов и на поведение колумбийца. Если будет спорить с арбитрами, то забудет забить победные мячи в ворота «Пари НН» и «Ростова» в ближайших турах до паузы на игры сборных. «Краснодару» надо обыграть бывшего тренера Ганчаренко, а также протеже Карпина – испанца Альбу.

Нет причин доверять многим запасных игрокам «горожан»

В основе слабыми звеньями являются крайние защитники, уругвайцы Джованни и Оласа. Средние футболисты, им тяжело вести за собой и в трудную минуту проявить волю к победе. На характере порой играет ветеран Петров, их сменщик. А вот в запасе у «Краснодара» банально не хватает людей, которые претендуют на основу в ближайшем будущем. Хавбек Ленини, который навязал борьбу Черникову и Кастаньо на позиции опорного хавбека – исключение. Как и вратарь Агкацев. Станислав успешно заменил Сафонова, когда Латышонка перехватил «Зенит».

Две перемены, как и удача с защитником Диего Костой – новичок из Бразилии перекрыл уход Хуниора Алонсо, не избавили от бед. Кто сыграет вместо Сперцяна? Наверное, поставят Черникова в основу рядом с Ленини. А Кривцов будет в тройке атакующих хавбеков с Батчи и Са. Можно ещё раз довериться Козлову. Пока молодому новичку команды из «Балтики» неуютно на поле. Не демонстрирует свободу, по которой запомнился в клубе из Калининграда. Атакующих Мозеса и Смолова тоже не назвать идеальными кандидатами на роль чемпионского джокера.

«Краснодару» повезло с календарем. Если не допустят ошибку против «Пари НН» и не вылетят из Кубка против «Ахмата», то к важнейшей игре с «Ростовом» подойдут в группе лидеров. Но для титула надо обыгрывать таких соперников, невзирая на неплохой футбол, показанный бывшей командой Карпина против «Динамо». Разумеется, также важным станет матч в Санкт-Петербурге в апреле. «Зенит» проиграл «Краснодару» в гостях, хотят взять реванш. ЦСКА и «Динамо» в последних турах – ещё два испытания. «Краснодар» должен их обыгрывать ради шанса на трофей.

Команда стала солиднее, но не хватает свежести запасных игроков, второго темпа и живой конкуренции. Настала пора скромных футболистов разных амплуа заступиться за Мусаева в ближайших поединках. Все понимают, что у «горожан» другой подход, чем у «Зенита» и «Спартака». Отказались выйти на рынок и подписать дорогих игроков под основу. Но деньги все-таки играют в футбол, если судить по имени чемпиона последних шести лет. «Горожанам» приходится плыть против течения. Хватит ли воли? Им важно поверить, что «Зенит» можно обойти.