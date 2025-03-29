«Фрайбург» – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Фрайбург» – «Унион», который состоится 30 марта 2025 года
«Фрайбург»
«Фрайбург» еще совсем недавно шел несколько выше, но ряд ничейных результатов привел к потере позиций. Сейчас команда располагается на седьмом месте с 42 баллами и уступает «РБ Лейпциг» по дополнительным показателям, но имеет одну игру в запасе. Таким образом, победа над «Унион» гарантированно поднимет коллектив на пятое место, что служит отличной мотивацией.
15 марта «Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцом» (2:2), а восьмого числа поделил очки с «РБ Лейпциг» (0:0).
«Унион»
«Унион» не блещет высокими результатами, но и во вторую Бундеслигу коллектив не собирается. В активе клуба 27 очков, что на пять пунктов больше, чем в зоне вылета. Команда рассчитывает набрать очки в некоторых оставшихся матчах и без особых нервов завершить сезон. Ничейный результат вполне станет приемлемым против «Фрайбурга» на выезде.
15 марта «Унион» сыграл вничью с «Баварией» (1:1), а девятого марта обыграл на выезде «Айнтрахт» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фрайбург» – 2
- Ничья – 3.45
- Победит «Унион» – 4.05
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.1
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75
Статистика
- «Унион» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Фрайбург» выиграл семь из десяти последних домашних поединков
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Фрайбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева осознают важность победы в этой встрече и не позволят себе оступиться в этот футбольный вечер.