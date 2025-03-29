«Фрайбург» – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Фрайбург» – «Унион», который состоится 30 марта 2025 года

«Фрайбург»

«Фрайбург» еще совсем недавно шел несколько выше, но ряд ничейных результатов привел к потере позиций. Сейчас команда располагается на седьмом месте с 42 баллами и уступает «РБ Лейпциг» по дополнительным показателям, но имеет одну игру в запасе. Таким образом, победа над «Унион» гарантированно поднимет коллектив на пятое место, что служит отличной мотивацией.

15 марта «Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцом» (2:2), а восьмого числа поделил очки с «РБ Лейпциг» (0:0).

«Унион»

«Унион» не блещет высокими результатами, но и во вторую Бундеслигу коллектив не собирается. В активе клуба 27 очков, что на пять пунктов больше, чем в зоне вылета. Команда рассчитывает набрать очки в некоторых оставшихся матчах и без особых нервов завершить сезон. Ничейный результат вполне станет приемлемым против «Фрайбурга» на выезде.

15 марта «Унион» сыграл вничью с «Баварией» (1:1), а девятого марта обыграл на выезде «Айнтрахт» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 2

Ничья – 3.45

Победит «Унион» – 4.05

Тотал больше 2.5 мячей – 2.1

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.75

Статистика

«Унион» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Фрайбург» выиграл семь из десяти последних домашних поединков

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Фрайбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева осознают важность победы в этой встрече и не позволят себе оступиться в этот футбольный вечер.