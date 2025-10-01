«Фенербахче» – «Ницца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759270710

сегодня, 01:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Фенербахче» – «Ницца», который состоится 2 октября 2025 года.

«Фенербахче»

«Фенербахче» не выглядел аутсайдером в первом туре, как и «Ницца» в своей игре, но оба клуба проиграли свои матчи. Теперь турецкий коллектив получил право доказать свою силу на домашнем стадионе с непростым, но проходимым соперником. Если хозяева исключат недооценку «Ниццы» и не будут делать глупые ошибки в обороне, то могут с большой вероятностью рассчитывать на победу.

28 сентября «Фенербахче» на своем поле обыграл «Антальяспор» (2:0), а 24 числа в Лиге Европы на выезде уступил «Динамо» Загреб (1:3).

«Ницца»

«Ницца» также в первом туре получила сильного соперника, с которым не смогла набрать очки даже на своем стадионе. Тем не менее, турнир только начался и уже второй подряд соперник вызывает опасения у болельщиков клуба, ведь «Фенербахче» очень силен в своих стенах и также мотивирован на победу, чтобы набрать первые очки в турнире. Если гостям удастся уехать их Турции с баллами, много кто будет удивлен.

28 сентября «Ницца» сыграла вничью с « ФК Париж» (1:1), а 24 числа команда проиграла на своем поле «Роме» (1:2) в рамках Лиги Европы.

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Фенербахче» – 1.75

Ничья – 3.9

Победит «Ницца» – 4.5

Статистика

«Фенербахче» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Ницца» проиграла четыре матча подряд на выезде во всех турнирах

Турецкая команда на своем поле выиграла восемь из десяти встреч при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу «Фенербахче», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.75. Турецкий гранд выглядит гораздо крепче «Ниццы» и наверняка сможет забить на 1-2 гола больше, чем соперник.