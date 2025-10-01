«Фенербахче» – «Ницца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Фенербахче» – «Ницца», который состоится 2 октября 2025 года.
«Фенербахче»
«Фенербахче» не выглядел аутсайдером в первом туре, как и «Ницца» в своей игре, но оба клуба проиграли свои матчи. Теперь турецкий коллектив получил право доказать свою силу на домашнем стадионе с непростым, но проходимым соперником. Если хозяева исключат недооценку «Ниццы» и не будут делать глупые ошибки в обороне, то могут с большой вероятностью рассчитывать на победу.
28 сентября «Фенербахче» на своем поле обыграл «Антальяспор» (2:0), а 24 числа в Лиге Европы на выезде уступил «Динамо» Загреб (1:3).
«Ницца»
«Ницца» также в первом туре получила сильного соперника, с которым не смогла набрать очки даже на своем стадионе. Тем не менее, турнир только начался и уже второй подряд соперник вызывает опасения у болельщиков клуба, ведь «Фенербахче» очень силен в своих стенах и также мотивирован на победу, чтобы набрать первые очки в турнире. Если гостям удастся уехать их Турции с баллами, много кто будет удивлен.
28 сентября «Ницца» сыграла вничью с «ФК Париж» (1:1), а 24 числа команда проиграла на своем поле «Роме» (1:2) в рамках Лиги Европы.
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Фенербахче» – 1.75
- Ничья – 3.9
- Победит «Ницца» – 4.5
Статистика
- «Фенербахче» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Ницца» проиграла четыре матча подряд на выезде во всех турнирах
- Турецкая команда на своем поле выиграла восемь из десяти встреч при двух ничьих
Прогноз
Поставить на победу «Фенербахче», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.75. Турецкий гранд выглядит гораздо крепче «Ниццы» и наверняка сможет забить на 1-2 гола больше, чем соперник.