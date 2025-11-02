«Славия» Прага – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Славия» Прага – «Арсенал», который состоится 4 ноября 2025 года.
«Славия» Прага
Чешский клуб еще не побеждал в основном этапе Лиги чемпионов, но два из трех поединков свел к ничейному результату. В игре с мощным «Арсеналом» от хозяев вряд ли ждут какой-то открытой и агрессивной игры, иначе можно пропустить целую корзину мячей. «Славия» попробует закрыться и отбиваться, пока будет такая возможность и необходимость, а все остальное пусть зависит от «канониров».
1 ноября «Славия» Прага обыграла на своем поле «Баник» (2:0), а ранее на выезде разгромила «Злин» (4:0).
«Арсенал»
«Арсенал» является на данный момент одной из самых мощных команд Европы и настраивается на победу в абсолютно любом поединке. «Канониры» лидируют в АПЛ и за счет хорошей разницы забитых и пропущенных мячей возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов. В игре со «Славией» гости приложат максимум усилий, чтобы забрать три очка и продолжить гонку за лидерство.
1 ноября «Арсенал» обыграл на выезде «Бернли» (2:0), а 29 октября обыграл «Брайтон» (2:0) на своем поле.
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Славия» Прага – 11
- Ничья – 5.6
- Победит «Арсенал» – 1.27
Статистика
- Четыре из шести последних матчей «Славии» завершились ничейными результатами
- «Арсенал» выиграл семь из восьми последних встреч на выезде во всех турнирах
- «Арсенал» выиграл два из четырех последних матчей со «Славией» при двух ничьих
Прогноз
Поставить на победу «Арсенала» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что с самого старта поединка «Арсенал» будет доминировать и создавать моменты, что приведет к успеху в первом тайме.