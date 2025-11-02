«Славия» Прага – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1762075179

сегодня, 12:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Славия» Прага – «Арсенал», который состоится 4 ноября 2025 года.

«Славия» Прага

Чешский клуб еще не побеждал в основном этапе Лиги чемпионов, но два из трех поединков свел к ничейному результату. В игре с мощным «Арсеналом» от хозяев вряд ли ждут какой-то открытой и агрессивной игры, иначе можно пропустить целую корзину мячей. «Славия» попробует закрыться и отбиваться, пока будет такая возможность и необходимость, а все остальное пусть зависит от «канониров».

1 ноября «Славия» Прага обыграла на своем поле «Баник» (2:0), а ранее на выезде разгромила «Злин» (4:0).

«Арсенал»

«Арсенал» является на данный момент одной из самых мощных команд Европы и настраивается на победу в абсолютно любом поединке. «Канониры» лидируют в АПЛ и за счет хорошей разницы забитых и пропущенных мячей возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов. В игре со «Славией» гости приложат максимум усилий, чтобы забрать три очка и продолжить гонку за лидерство.

1 ноября «Арсенал» обыграл на выезде «Бернли» (2:0), а 29 октября обыграл «Брайтон» (2:0) на своем поле.

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Славия» Прага – 11

Ничья – 5.6

Победит «Арсенал» – 1.27

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Славии» завершились ничейными результатами

«Арсенал» выиграл семь из восьми последних встреч на выезде во всех турнирах

«Арсенал» выиграл два из четырех последних матчей со «Славией» при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что с самого старта поединка «Арсенал» будет доминировать и создавать моменты, что приведет к успеху в первом тайме.