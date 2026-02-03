«Бетис» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770114176

сегодня, 13:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч кубка Испании «Бетис» – «Атлетико», который состоится 5 февраля 2026 года.

«Бетис»

«Бело-зеленые» неплохо проводят сезона и вышли в плей-офф Лиги Европы, а в чемпионате Испании располагается на пятом месте с 35 баллами. Тем не менее, для «Бетиса» важен и кубок Испании, где в 1/4 их ждет неуступчивый «Атлетико». Несмотря на то, что клуб играет не на своем стадионе, поддержка «Бетиса» будет превышать количество болельщиков мадридского клуба, что может повлиять и на результат.

1 февраля «Бетис» обыграл «Валенсию» (2:1), а 29 января команда справилась в Лиге Европы с «Фейеноордом» (2:1).

«Атлетико»

«Атлетико» в последнее время испытывает ряд проблем и некоторые матчи не были выиграны из-за грубых ошибок. Команда всегда высокого ценит кубок Испании и доходит до поздних стадий турнира. В этому году «матрасники» не собираются делать исключений и намерены пройти «Бетис», чтобы попасть в полуфинал на такого же сложного соперника, если не сильнее.

31 января «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте» (0:0), а 28 января проиграл «Будё/Глимт» (1:2) в Лиге чемпионов.

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Бетис» – 3.3

Ничья – 3.55

Победит «Атлетико» – 2.15

Статистика

«Бетис» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех последних матчей «Атлетико» на выезде завершились ничьими

«Атлетико» выиграл три из пяти последних матчей с «Бетисом» при одном поражении

Прогноз

Поставить, на победу «Бетиса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.15. Предполагаем, что хозяева откроют счет, а «Атлетико» за весь поединок не сумеет отыграться.