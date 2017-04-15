Арифметика армейских чемпионств

Никто чаще ЦСКА не выигрывал РФПЛ в XXI веке. Сегодня у армейцев важный матч с «Ростовом», и «Соккер.ру» сравнивает поступь красно-синих с их чемпионскими сезонами.

Сезон 2003

После 22 тура: 1 место, 44 очка (+4 балла от ближайших преследователей)

После 23 тура: 1 место, 45 очков (+4)

На финише: 1 место, 59 очков (+3)

В 2003 году у ЦСКА не было ярко выраженного конкурента в борьбе за «золото». «Локомотив» испытывал «чемпионское похмелье», долгое время оставался в середине таблицы и финишировал только четвертым, а «Зенит», ставший вице-чемпионом, вырвался на эту позицию в концовке турнира из-за спин «Рубина» и «Сатурна», находившихся рядом с армейцами в тройке. «Спартак» тогда вообще не входил в число борцов за высокие места, «красно-белые» замкнули десятку в табели о рангах. Примеряем график шествия ЦСКА к своему первому российскому титулу на сегодняшние реалии и видим, что победа над «Ростовом» позволит даже опередить чемпионский план: сейчас у армейцев 43 очка, в случае победы станет 46 после 23-х сыгранных туров. Правда, нужно заметить, что 59 баллов на финише – это одна из худших чемпионских сумм в истории чемпионатов России, и в нынешней кампании ее будет явно недостаточно для завоевания титула.

Сезон 2005

После 22 тура: 2 место, 40 очков (-7 баллов от первого места)

После 23 тура: 2 место, 43 очка (-4)

На финише: 1 место, 62 очка (+6)

Опытом этого сезона армейцы должны воодушевляться сейчас, ведь им удалось отыграть отставание в семь очков от «Локо» и стать чемпионами, причем в финишном створе железнодорожники отставали от ЦСКА уже на шесть очков. Таким образом, армейцы в заключительных восьми турах набрали на 13 баллов больше, чем «Локомотив», который даже вторую строчку уступил «Спартаку» по дополнительным показателям. Что важно, перелом тогда произошел в 23 туре: железнодорожники потеряли очки в Ростове-на-Дону, а ЦСКА свой матч выиграл. Очевидно, что по грядущему раунду под номером 23 пролегает важная граница и в нынешнем чемпионате: после матчей армейцев против «Ростова» и «Спартака» с «Зенитом» будет ясно, быть или не быть яркой чемпионской интриге на финише сезона.

Сезон 2006

После 22 тура: 2 место, 42 очка (поровну очков с лидером)

После 23 тура: 1 место, 43 очка (+1)

На финише: 1 место, 58 очков (поровну очков с вице-чемпионом)

В том чемпионате 23-й тур снова имел определяющее значение для армейцев. Дружина Валерия Газзаева на протяжении сезона обменивалась лидерством с «Локомотивом», но, выйдя на первую строчку после 23-го тура, ЦСКА уже не сошел с нее до конца чемпионата. За тур до финиша армейцы оформили чемпионство и даже позволили себе проиграть в заключительном раунде, а «Спартаку» - сравняться по очкам, ведь на стороне ЦСКА был решающий перевес по числу побед в случае равенства баллов. Показатель в 58 очков – это антирекорд чемпионской суммы на финише сезона в РФПЛ (кроме ранних чемпионатов России, в которых победа оценивалась в 2 балла).

Сезон 2012/2013

После 22 тура: 1 место, 52 очка (+8 баллов от ближайшего преследователя)

После 23 тура: 1 место, 55 очков (+8)

На финише: 1 место, 64 очка (+2)

О таком графике сбора очков ЦСКА сейчас может только мечтать. Это «Спартак» близок к подобному расписанию, в то время как у армейцев на данной отсечке сезона отставание в 9 очков от графика первого чемпионства при Слуцком. С другой стороны, итоговая сумма в 64 балла может состояться и в нынешнем сезоне, для этого «красно-синим» нужно одержать 7 побед в оставшихся 8 турах. Это еще что – у ЦСКА есть опыт финиша в РФПЛ десятью победами кряду!

Сезон 2013/2014

После 22 тура: 4 место, 40 очков (-7 баллов от первого места)

После 23 тура: 3 место, 43 очка (-5)

На финише: 1 место, 64 очка (+1)

Собственно, финишный спурт из 10 побед кряду ЦСКА выдал в кампании 2013/2014, и это еще один пример для сегодняшних армейцев, почему не стоит опускать руки, пока существуют математические шансы на успех. Снова отыграно отставание в 7 баллов, которое в тот раз сократилось до 5-ти после 23-го тура. Очередное указание, что матч против «Ростова», как и весь ближайший раунд, крайне важен для армейцев.

Сезон 2015/2016

После 22 тура: 2 место, 43 очка (-1 балл от первого места)

После 23 тура: 1 место, 46 очков (+1 балл от ближайшего преследователя)

На финише: 1 место, 65 очков (+2)

Год назад ЦСКА вел борьбу с «Ростовом» за чемпионство, и весной на вершине турнирной таблице наблюдалась веселая чехарда – команды по очереди выходили на первую строчку. Обратите внимание, что после 22 тура у армейцев в прошлом сезоне было ровно столько же очков, как и сейчас – 43. И ЦСКА вновь закончил чемпионат ударно – серией из шести побед.

Сезон 2016/2017

После 22 тура: 2 место, 43 очка (-8 баллов от первого места)

История чемпионских сезонов показывает, что ЦСКА сейчас вполне вписывается в свою обычную колею, хотя отставание в 8 баллов прежде не встречалось на этом этапе турнира. Но это говорит не об ухудшении результатов армейцев, а о том, что «Спартак» идет по чемпионату очень уверенно. Сравним текущий очковый багаж армейцев с тем, что было в их золотых походах. Это весьма наглядная картина.

Положение ЦСКА после 22 туров

2003. 1 место, 44 очка (+4 балла от ближайших преследователей)

2005. 2 место, 40 очков (-7 баллов от первого места)

2006. 2 место, 42 очка (поровну очков с лидером)

2012/2013. 1 место, 52 очка (+8 баллов от ближайшего преследователя)

2013/2014. 4 место, 40 очков (-7 баллов от первого места)

2015/2016. 2 место, 43 очка (-1 балл от первого места)

2016/2017. 2 место, 43 очка (-8 баллов от первого места)

* Только в двух своих чемпионских сезонах ЦСКА лидировал после 22 туров. Трижды был вынужден отыгрывать отставание (в двух случаях весьма солидное – в 7 баллов), еще однажды на вершине таблице было двоевластие.

* В трех из шести чемпионатов, завершавшихся победой армейцев, у них было меньше очков, чем сейчас, после 22 сыгранных раундов. Еще в одном случае – столько же.

* Если ЦСКА сегодня выиграет у «Ростова», то будет идти с опережением 4 из 6 своих чемпионских графиков при полном равенстве с еще одним – из прошлого сезона.

Армейцы не сбрасывают себя со счетов в чемпионской гонке и правильно делают, потому что опыт предыдущих сезонов говорит об умении этой команды классно финишировать и вырывать титулы. Восемь очков прежде не отыгрывались? Это весьма условно, ведь в сезонах 2005 и 2013/2014 ЦСКА не только настигал промежуточного лидера, который по ходу дела отрывался на семь очков, но и привозил ему фору на финише. А эти баллы надо суммировать. Жертвой в обоих случаях выступил «Локомотив»: в 2005 году ЦСКА набрал на 13 очков больше, чем железнодорожники в заключительных восьми турах, а в сезоне 2013/2014 – на 12 баллов больше на аналогичной дистанции. Так что «Спартаку» со воими «+8» рано почивать на лаврах, но и армейцы должны помнить, что они сейчас практически как саперы – не имеют права на ошибку. Максимум – могут потерять очки в одном из оставшихся восьми матчей, причем не в дерби против «Спартака». И желательно не сегодня против «Ростова», ведь тур во всех смыслах должен получиться определяющим: задаст тон и настроение на остаток сезона.