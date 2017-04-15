Как «Спартак» и «Зенит» воевали

Роман Зобнин накануне одной из ключевых встреч чемпионата сказал: «Это будет война». «Соккер.ру» вспомнил сезоны, в которых «Спартак» и «Зенит» вместе были близки к вершине.

В советские времена «Зенит» только два раза оказывался на пьедестале почета, в то время как «Спартак» - 12-кратный чемпион СССР, но в 1984-м, когда питерцы добыли историческое чемпионство, именно «красно-белые» были их главными конкурентами. На заре российского футбола «Зенит» переживал не лучшие времена, а когда набрал мощь и стал претендовать на роль флагмана РФПЛ – в тень ушел уже «Спартак». Только в трех чемпионатах за всю историю отечественного футбола «Зенит» и «Спартак» финишировали на двух верхних строчках в турнирной таблице, еще в одном случае «сине-бело-голубые» остались третьими при чемпионстве народной команды, набрав столько же очков, как и серебряный призер. О каждом из этих четырех столкновениях и поговорим.

Чемпионат СССР 1984

1 место. «Зенит» - 47 очков

2 место. «Спартак» - 45 очков

Предыстория. «Зенит» под руководством Юрия Морозова в 1980-м году добился на тот момент лучшего места в чемпионатах СССР в своей истории, взяв «бронзу». В следующих двух сезонах развить успех не удалось, а в 1983-м Морозов отправился в киевское «Динамо», а на его место был назначен Садырин, возглавлявший дубль ленинградцев на протяжении четырех лет. Костяк «Зенита» состоял из игроков, взращенных Павлом Федоровичем – Желудков, Чухлов, Герасимов, Долгополов, Степанов, Брошин. Поэтому результат не заставил себя ждать: под руководством Садырина «Зенит» сходу стал четвертым. В свою очередь, «Спартак» Константина Бескова, выиграв чемпионство в 1979-м году, не мог повторить этот подвиг вплоть до 1987-го, зато на этом отрезке из девяти чемпионатов москвичи неизменно финишировали в тройке призеров.

Очные встречи

«Зенит» - «Спартак» - 0:2

«Спартак» - «Зенит» - 2:3

Как воевали? Если «Спартак» с первых туров закрепился в группе лидеров, то «Зенит» начал чемпионат не слишком удачно и тура до 10-го обретался в районе 6-8 места. Потом начался подъем, который удалось осадить «красно-белым»: москвичи добились победы в Ленинграде со счетом 2:0 благодаря голам Бубнова и Гаврилова. После этого матча «Спартак» закрепился на первом месте, а «Зенит» шел четвертым. Однако после первой очной встречи у команды Павла Садырина началась удачная серия, а их конкурент напротив сдал, и следующее рандеву застало команды в равном положении на вершине таблице. Матч в «Лужниках», как оказалось позже, стал решающим в разрезе чемпионской гонки. Команды выдали настоящее шоу с нереализованным пенальти, удалением, пятью голами и памятными всем зенитовцам голами-близнецами Юрия Желудкова, который мастерски исполнил два штрафных. После этой победы «Зенит» выбился в единоличные лидеры и больше не сходил с первой строчки до конца чемпионата, хотя «Спартак» старательно дышал в спину: на протяжении заключительных восьми туров между соперниками сохранялась дистанция в два очка.

Чемпионат России 2001

1 место. «Спартак» - 60 очков

2 место. «Локомотив» - 56 очков

3 место. «Зенит» - 56 очков

Предыстория. Начало XXI века «Зенит» встретил в статусе крепкого середняка чемпионата России. В предыдущие пять лет питерцы занимали такие места: 10 – 8 – 5 – 8 – 7. «Спартак» на том же отрезке был бессменным чемпионом и в 2001 году под руководством Романцева собирался выиграть шестой титул кряду. И встретил на этом пути неожиданного и дерзкого конкурента в лице «Зенита», который возглавлял Морозов. Юрий Андреевич заложил фундамент «сине-бело-голубых» на годы вперед, сделав ставку на местных футболистов и воспитанников – Денисова, Аршавина, Кержакова, Малафеева.

Очные встречи

«Зенит» - «Спартак» - 2:1

«Спартак» - «Зенит» - 3:1

Как воевали? Хотя второе место в итоге досталось «Локомотиву», оказавшемуся выше «Зенита» по дополнительным показателям, именно питерцы ближе всего подобрались к «Спартаку» в концовке сезона. В первой половине чемпионата команда Морозова играла неровно (7 побед при 4 ничьих и 4 поражениях), но именно заключительный поединок первого круга придал «Зениту» сил: «Спартак» был повержен на «Петровском» со счетом 2:1, причем это была красивая волевая победа, так как Кержаков (первый мяч Александра в профессиональном футболе) и Катульский в середине второго тайма ответили на гол Парфенова с пенальти. Во втором круге «Зенит» прибавил, взяв темп даже выше, чем у «Спартака», поэтому матч в «Лужниках» в предпоследнем туре был ничем иным, как сражением за чемпионство. «Сине-бело-голубые» всего лишь на очко отставали от москвичей в турнирной таблице и, выиграв, становились бы первыми. Но «Спартак» взял свое деловито и уверенно, не обратив внимания на ранний гол Андрея Аршавина, который открыл счет уже на третьей минуте. Еще в середине первого тайма дуплетом выстрелили Титов и Баранов, а вскоре после перерыва Парфенов с «точки» зафиксировал победу «красно-белых» в золотом матче: набрав три очка, команда Олега Романцева стала недосягаемой для конкурентов, оформив титул непосредственно в игре с «Зенитом».

Чемпионат России 2007

1 место. «Зенит» - 61 очко

2 место. «Спартак» - 59 очков

Предыстория. «Спартак» пережил темные времена президентства Андрея Червиченко, переключившись с роли гегемона на статус бестолкового середняка, но в середине «нулевых» ситуация выправилась, два года подряд «красно-белые» приходили к финишу вторыми, а в 2007-м твердо намеревались завоевать титул. «Зенит» к тому моменту уже уютно расположился под крылом «Газпрома», тренером был Дик Адвокат, а в команде наравне с сильными россиянами (Аршавин, Зырянов, Денисов, Анюков, Погребняк) играли заметные и нередко дорогие легионеры (Тимощук, Текке, Ломбертс, Риксен, Шкртел, Домингес).

Очные встречи

«Зенит» - «Спартак» - 1:3

«Спартак» - «Зенит» - 3:1

Как воевали? Уже в третьем туре «Зенит» принимал «Спартак» на своем поле и проиграл 1:3, к десятому раунду москвичи и питерцы вместе возглавляли турнирную таблицу, а после поражения от «Москвы» в 13 туре на тренерском мостике «красно-белых» произошла перестановка: Станислав Черчесов, будучи генеральным директором, отправил в отставку Владимира Федотова и сам возглавил команду. «Спартак» на тот момент шел четвертым и отставал от лидера, которым стала все та же «Москва», всего на 3 очка. Черчесов начал лихо и скоро вернул «Спартак» на первую строчку, переиграв «Зенит» и в Москве со счетом 3:1. Любопытно, что питерцы, несмотря на два поражения от прямого конкурента, все равно оказались выше на финише сезона. Получается, выглядели значительно лучше на дистанции. В какой-то момент у «Спартак» было преимущество в пять очков, но поражения от «Рубина» и «Локомотива», между которыми вклинилась ничья с ЦСКА, отбросили команду Черчесова на вторую строчку. Потом снова будет равенство, но «Спартак» за два тура до финиша сыграет 0:0 против «Сатурна», а «Зенит» в заключительном туре победит в Раменском и оформит первое российское чемпионство.

Чемпионат России 2011/2012

1 место. «Зенит» - 88 очков

2 место. «Спартак» - 75 очков

Предыстория. Сезон 2011/2012 вошел в историю чемпионатов России как особенный. Длился он полтора года и стал мостиком между старой системой «весна-осень» и новой – «осень-весна». «Зенит» возглавлял Лучано Спаллетти, создавший симпатичную команду, которая выиграла золотые медали в 2010 году и рвалась к новым победам, а «Спартак» вел к успехам амбициозный Валерий Карпин, совмещающий посты генерального директора и главного тренера.

Очные встречи

«Зенит» - «Спартак» - 3:0

«Спартак» - «Зенит» - 2:2

«Спартак» - «Зенит» - 1:2

«Зенит» - «Спартак» - 2:3

Как воевали? Несмотря на итоговые позиции по соседству, в переходном сезоне «Спартак» не был конкурентом «Зениту», что подчеркивает и очковая пропасть на финише сезона. После пяти туров основного турнира «Спартак» и вовсе занимал последнюю строчку, в честь чего Сергей Семак даже шутил, что вырежет турнирную таблицу на память. Так что если «Зенит» всегда был в топе, то его принципиальный соперник прорывался наверх, исправляя допущенные в начале сезона ошибки. Так как чемпионат проходил в два этапа, питерцам и москвичам довелось сыграть четыре раза, причем в предпоследнем туре «Зенит» принимал «Спартак» уже в ранге чемпиона, облачившись в золотые футболки. «Красно-белые» смогли немного испортить хозяевам торжество, выиграв 3:2, в матче, где был удален Эменике, а Кариока забил победный мяч. Собственно, благодаря этой виктории, команда Карпина сохранила шанс на попадание в Лигу чемпионов, которым в итоге и воспользовалась, обойдя ЦСКА в заочной борьбе.