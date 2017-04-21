ЦСКА vs «Зенит». Кто финиширует выше?

Победа в Уфе сохранит для ЦСКА второе место даже в случае успешного открытия «Крестовского». «Соккер.ру» предлагает выбрать между соперниками более достойного для ЛЧ.

Пока реальных претендента на второе место трое, причем третий – «Спартак», а не «Краснодар». Южанам надо самим сыграть замечательно и одновременно дождаться краха «Зенита» и ЦСКА, чтобы получить «серебро». Поэтому пока нет веских доказательств, что «быки» запрыгнут на второе место – выбираем более достойного в паре бывших чемпионов.

Сыгранность и характер

Если бы «Уфа» сыграла против «Зенита» так, как с армейцами – Семак мог и выиграть. Но Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие и Дзагоев в ЦСКА целую вечность, им проще держаться. Тошич в клубе семь лет, Фернандес и Вернблум – пять, значительная часть состава вместе выступает давно. Новый тренер не означает новый состав. Меняют тактику, моральную подготовку и, возможно, подход к тренировкам, но костяк остался прежним. Даже условный новичок Витиньо уже за ЦСКА играл, пускай неудачно. У армейцев сыгранный состав и есть характер.

У «Зенита» куда больше новых людей. Из настоящих ветеранов команды, которые играют в основе, можно назвать Данни и Кришито – два человека. Даже Гарсия всего два с половиной года в России, Нету, Лодыгин, Шатов и Смольников – в районе четырех. Тоже к ветеранам запишем? Но Лунев, Дзюба, Юсупов, Кокорин, Мак, Жулиано, Цаллагов, Эрнани, Молло и Иванович не так давно в «Зените». И ветераны Анюков, Кержаков и Ломбертс не играют прежней роли. Учитывая, что пять подписаний текущего сезона можем увидеть в основе против «Урала», вердикт понятен.

Результат: победа ЦСКА, в этом пункте – ожидаемая. Короткая скамейка и несменяемость на финише сезона порой может сыграть в твою пользу, все всех знают и сражаются за команду, как Акинфеев в Уфе.

Показатели в атаке

Переходим к пункту, где у «Зенита» должно быть преимущество, если судить строго по количеству голов в чемпионате. Но всегда надо копать глубже и в нужном месте. Например, задайте себе вопрос, много у «Зенита» бесполезных голов из 39 забитых? Посчитали - 17 мячей, 44 % от общего количества. Эти голы не меняли результаты матчей. Или в проигранных поединках забиты, или по ходу погромов, хотя вторых не очень много, все-таки у «Зенита» даже по два гола за тур нет в среднем.

Теперь смотрим на ЦСКА – из 29 мячей, забитых до этого тура, 10 – мимо очковой кассы, 34 %. Что меньше, чем у «Зенита». Также смотрим на пять последних матчей. 10, 15, 20, 18, 21 – график армейских ударов по чужим воротам. Реализация подводит, но атака работает. У «Зенита» цифры скромнее - 19, 21, 13, 9, 9. Если не изучать факты, можно заявить, что атака Луческу точно сильнее. А на деле у них в пяти играх шесть голов, у ЦСКА до «Уфы» - восемь в тех же пяти турах, на треть больше. Разве можно сказать, что армейцы сейчас слабее в атаке?

Результат: ничья в целом, но по последним играм ЦСКА обошел «Зенит» в созидательной фазе, Дзюбе и компании тяжело даются удары в матчах с крепкими соперниками, вроде «Анжи» или «Спартака».

Сложность календаря

Нынешний «Урал», пожалуй, в лучшей форме, чем «Уфа» Семака – «Зениту» может быть сложнее, если финалист Кубка не будет дурачиться на новом стадионе. Но при этом у армейцев впереди «Локомотив», «Спартак», «Амкар» в гостях… Также «Рубин» и «Анжи» - соперники или крепкие, или злые на себя. Также некоторые из оппонентов ведут борьбу за выживание, как «Арсенал». У ЦСКА непростой календарь. А у «Зенита» на вид все немного проще. После «Урала» матчи против «Оренбурга» и «Томи» - место для разгона.

А вот финиш у «Зенита» вроде бы непростой. «Краснодар» и «Локомотив» в последних турах это как ближайшие дерби ЦСКА, только еще сложнее, если «быки» и железнодорожники будут вдруг до конца вести борьбу за еврокубки. Это произойдет, если Семин не обыграет «Урал» в финале Кубка России. В любом случае, «Терек», что «Урал», что «Крылья Советов» - тоже сложные соперники для «Зенита», который и с командами в худшей форме умудрялся терять очки. Но все-таки если ЦСКА потеряет очки в ближайшее время – календарь подарит фору Луческу.

Результат: победа «Зенита». Не намного, но их календарь проще. Кроме того, «Краснодар» может решить все вопросы до 29-го тура, как и «Локомотив» - до тридцатого.

Показатели обороны

Армейцы в пяти матчах до «Уфы» пропустили дважды – серия, которая «Зениту» нужна. Команда Луческу тоже мало пропускает, всего четыре мяча за пять туров. Но лишь однажды у вратаря «сухарь», два поражения. Редко, но метко ошибалась оборона «Зенита» весной. ЦСКА тем временем уплотнил схему, добавил еще одного центрального защитника. У них первый показатель РФПЛ по допущенным по своим воротам ударам. У армейцев больше отборов – на уровне «Спартака», и много перехватов.

«Зенит» в оборонительных таблицах восьмой по количеству допущенных ударов – ниже «Терека». Всего пятнадцатая команда по отборам за матч – хуже только «Крылья Советов». По перехватам дружина Луческу тоже не лидер – последние. Впрочем, ЦСКА тоже дает сопернику развивать атаки, предпочитая позиционную оборону. Но тут просто понять разницу. «Зенит» случайно пропускает контратаки и атаки – не идет отбор мяча и прессинг. Армейцы намеренно допускают позиционные атаки соперника. Они уверены, что Акинфеев пропустит лишь пару раз за полтора месяца.

Результат: победа ЦСКА. Было бы странно переходить на пять защитников, заставлять Витиньо и Ионова выполнять большой объем черновой работы, и в итоге проигрывать «Зениту» в этом пункте.

Тактические уловки

У Ганчаренко три центральных защитника, Фернандес, играющий то крайнего форварда, то пятого из защитников – с правого края, а у Тошича – та же роль слева. Блуждающий диспетчер Головин. Витиньо с такой же неопределенной позицией. Гастарбайтер Вернблум, цементирующий опорную зону в одиночку. Армейцев сложно пробить, они нагружают чужую оборону, у ЦСКА игра, если говорить о правильности всех фаз, получается.

А что же «Зенит»? От замены вратарей стиль не меняется. Размен Кришито в центре на высокого защитника не делает подход новым. Любой левый бек играет одинаково, разные правые – аналогично. Луческу не предлагает смелых ходов – три центральных, два высоких латераля, форвард в оттяжке. Мирча изменил только количество людей в опорной зоне. Но не потому, что так лучше, а потому что Гарсия ужасен. Кокорина не тормошит, Жулиано и Данни идеально не сработались. А ставка на опыт Мигеля – не новая тактическая уловка.

Результат: уверенная победа ЦСКА. «Зенит» хотел бы оказаться тактически непростым для соперников, но сбиваются на банальный футбол.

Текущая форма команд

Берем пять последних матчей «Зенита» и пять игр ЦСКА без учета «Уфы», чтобы было справедливо. Учитываем, что «Урал» на «Крестовском» может повлиять на эту борьбу. Получается, армейцы набрали 11 пунктов из 15, «Зенит» - 7 из 15 на том же отрезке туров. Проще говоря, с середины марта Луческу подарил Ганчаренко четыре очка разницы, но белорус подобрал лишь один пункт. У команды из Санкт-Петербурга плохая форма. В трех последних поединках – два удаления. И сразу два поражения, а третье могло быть, ведь «Анжи» наработал в большинстве на три очка.

«Зениту» легко забить. Не сложно добраться до их ворот, даже если играют неплохо – как против «Спартака» на отдельных отрезках матча. ЦСКА, невзирая на проблему возвращения в защиту при высокой линии обороны, явно смотрится солиднее. И соперники у них непростые. Суммарно перебьют «Анжи», «Спартак», «Рубин», «Арсенал» и «Амкар», с которыми сыграл «Зенит». Также обратите внимание на одну любопытную деталь – ЦСКА сейчас не сильно отстает от чемпионских графиков разных лет. Это говорит о стабильности, о которой «Зенит» может лишь мечтать. Как и о таком количестве чемпионских титулов в новом веке.

Арифметика армейских чемпионств

Результат: победа ЦСКА, Ганчаренко поставил рекорд клуба – не проиграл в семи первых матчах на посту, начал лучше Газзаева и Жорже.

Судейство в чемпионате

Позвонил Луческу, и на чистом русском языке потребовал включить этот пункт. Может, когда хочет, и по-русски говорить, и не говорить о судействе – если руководители «Зенита» попросят. Но румын, так или иначе, возвращает нас к своей любимой теме. В матче со «Спартаком» увидел два не назначенных пенальти. В первом случае, когда Иванович и Таски держали друг друга за майки на стандарте, Луческу ошибается – это не повод для пенальти.

Во втором эпизоде, когда мяч нашел руку Комбарова, можно было поставить пенальти. У ЦСКА в матчах, где Ганчаренко играл вничью, таких эпизодов не было. А если и были, то Виктор Михайлович не голосит по поводу арбитража. При этом не сказать, что армейцы в последнее время балуются сериями пенальти. К слову, по количеству пробитых одиннадцатиметровых «Зенит» впереди со счетом 7:3. Ни в каком смысле ЦСКА арбитры не помогают. Хотя порой мешают Луческу, даже если отбросить скандальные заявления - ляпы арбитров были.

Результат: победа ЦСКА. Им сейчас не помогают, но одновременно армейцы никогда и не страдали от рефери. А вот некоторые неоднозначные решения арбитров не в пользу «Зенита» - объективная реальность сезона.

Состоятельность в Европе

Наконец, когда определяем команду, которая, если «Спартак» не провалится, будет драться за выход в группу Лиги чемпионов в квалификации, хорошо поставить на коллектив, который умеет это делать. «Зенит» в Лигу чемпионов не всегда заходит уверенно, но в целом в Европе принес за пять последних сезонов для России целых 87 пунктов. Это уровень современных «Манчестер Юнайтед», «Наполи» и «Шахтера» - достойно.

У ЦСКА не настолько крепкие позиции. Были европейские провалы. Всего 39 пунктов за пять последних сезонов. Конечно, фанаты армейцев отметят, что сложнее играть против «Баварии» и «Манчестер Сити», но надо делать отсылку также в опытности москвичей. Команда, которую столько лет собирали с помощью идей одного тренера, должна выходить хотя бы в плей-офф Лиги Европы и там себя показывать. Так что «Зенит», набрав 87 пунктов, не может быть ниже ЦСКА, у которого почти на 50 пунктов меньше.

Результат: победа «Зенита», взяли для России намного больше пунктов за последние годы – тут приносят пользу, и могут быть уместнее в главном турнире.

Общий счет. ЦСКА 6:3 «Зенит»

Пять побед у армейцев, две – у соперника, одна ничья, дающая каждой стороне по одному пункту. И счет не удивляет. Пусть у ЦСКА и «Зенита» новые тренеры, но новый футбол только у Ганчаренко, вернее, обновленный. Не всегда идеально смотрятся в атаке, но в защите подстраховали себя и нужна грубая ошибка, чтобы Акинфеев геройствовал, как против «Уфы». А Луческу удивительным образом ходит по граблям, разложенным Виллаш-Боашем и Спаллетти. Игровые проблемы «Зенита» в защите, в центре, в атаке, в раздевалке – все из прошлого. И раз армейцы идут в будущее, пускай осторожно, как привыкли, с согласием на ничьи, а «Зенит» застрял во времени, набрав немало новых исполнителей, то счет в сравнении отражает игру.

ЦСКА обычно хорошо финиширует в сезоне, и в нынешнем обличии должен брать реванш за прошлое и ужасную серию обороны в ЛЧ. Армейцам нужен турнир не меньше, чем «Зениту», и хотя изначально команда Луческу была фаворитом – их тренер пришел летом и обыграл первым делом армейцев Слуцкого, сейчас ситуация изменилась. Действующий чемпион России играет без феерии, с ошибками, но берет очки. Тогда как «Зенит» даже на новом стадионе всегда рискует неприятно удивить поклонников, собравших аншлаг. Так что место питерцев в ЛЧ скорее зависит от «Локомотива» и «Спартака» - у них дерби с ЦСКА впереди, нежели только от них самих. За шесть туров до конца «Зенит» уступает армейцам.