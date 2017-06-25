Реанимация к ЧМ-18. Что реально сделать за год?

«Соккер.ру» предлагает отказаться от фантазий – Черчесов и Мутко останутся главными в сборной до ЧМ-18, и проанализировать, как можно улучшить команду за год?

О чем надо забыть

Бессмысленно вспоминать об отставке Черчесова, о приходе Бердыева, гениальных тактических ходах, отсутствии ошибок из-за потери концентрации. Роста мастерства тоже не будет, за год игроки, которым немало лет, редко меняются. Психология будет как есть. Акинфеев и его коллеги не запуганные, а наоборот – Черчесов сумел убедить команду, что они не хуже «каких-то» мексиканцев и чилийцев.

Игрокам сборной России плевать на мнения со стороны. Наставник команды непрошибаемый. Футболисты критику воспринимают как обидчивые дети. Как и глава РФС. Аргументировать важный выбор и решения для вас никто не будет. Вы не дождетесь анализа от Черчесова. Не барское это дело объяснять алгоритмы работы сборной. Значит, все сами – предлагаем, что не сработало и что реально сделать за год.

Изменение № 1. Нанять сильных аналитиков

Первая проблема команды Черчесова – понятия не имеет о соперниках. Вслепую играют. Сборную России всегда отличало неуважение к оппонентам, но перешли грань между наглостью и тупостью. Как думаете, Черчесов назовет стартовый состав Мексики по фамилиям? Влет скажет, правша Лайюн или левша? А ведь у команды Осорио столько минусов! Россия использовала один раз самый очевидный – привычку прижиматься к воротам Очоа.

Сборной нужен консультант (может, и не один) по разбору соперников и тактике. Тренер будет старым, а подход – 21 века. Схему консультанта обкатали в том же «Ростове». Бердыева не было на бровке, но подметить важные детали и разобрать игру соперников. Схема помощи аналитиков работает во всех ведущих клубах. Зидану приносят в офис глубокую аналитику по соперникам и собственной команде. Сейчас есть компании, которые делятся выводами за деньги. Не факт, что Черчесов послушает умных людей, но глупо не попытаться.

Изменение №2. Перестроить опорную зону

Самая сложная задача, но за год ее можно решить, даже зная, что опорников мало. Иностранец Фернандо страхует Глушакова в «Спартаке». Вернблум и Натхо помогают Головину не тратить время на опорную зону в ЦСКА – высокий прессинг у него получается, но позиционно в защите слаб. Гацкан и Нобоа подтянули Ерохина до заявки сборной – опять же, Александр не разрушитель в «Ростове». Газинскому помогает Каборе, Тарасову – Денисов.

Получается, никого, кто реально отвечает за опорную зону и ее успешность в ведущих клубах, в сборной нет. Теперь или надеяться, что Игорь Денисов вдруг проведет шикарный сезон и Черчесов по приказу Мутко пригласит опытного разрушителя в состав. Или полузащиту, которая провела три плохих матча в разрушении, перестроят, распределив обязанности иначе, чем на Кубке Конфедераций. Опорник Глушаков – похороны надежд сборной.

Изменение №3. Отказаться от любимчиков

Еще одно важное и реальное изменение. Самедов и Жирков через год будут на год старше. Джикия не станет правшой и российским Паоло Мальдини за одиннадцать месяцев. И даже необязательно будет основным защитником «Спартака». Хотя если бы Георгий играл вместо Кудряшова слева, где ему удобнее – могло получиться. Ведь Федор как был фланговым защитником, который вынужденно играет в центре – так и остался. Выше головы не прыгнул ни один возрастной игрок из заявки, особенно Шишкин.

Проблема футболистов? Но даже ответ Черчесова на вопрос об ошибке Акинфеева – наставник соврал, что не видел эпизод, выдает коренной минус Станислава Саламовича. Ставит в основу «своих людей», выгнал из сборной Дзюбу, отказался от Мамаева, Шатова, Денисова и остальных. То есть состав и заявку формируют по прихоти наставника, не исходя из потребностей команды. Фернандеса – второго Головина по качеству, к слову, Черчесов тоже может невзлюбить. Караваева – не замечать дальше. А вторым вратарем останется Габулов, чтобы Акинфееву спокойнее спалось.

Изменение №4. Не копировать клубы

Перспективная идея, но попробовали – не получилось. Без Бердыева игроки «Ростова» - Ерохин, Бухаров, Кудряшов и Полоз, не такие продуктивные, как с ним. Сборную России на треть составили из футболистов одной сыгранной команды, но забыли про Нобоа, Наваса, Гацкана, Азмуна и Калачева. Их в сборной быть не может, и без такой солидной поддержки тренер неудачно использовал сильные стороны добротных, но средних игроков.

Бухаров играл без мяча и навесов, Полоз – без пространства, Кудряшов – без поддержки левого латераля, опорника и Наваса, Ерохин – без Нобоа и Гацкана. Не принесли пользы. Сборная России Черчесова стала ухудшенной копией «Ростова» с форвардом «Краснодара» в атаке. Копии редко лучше оригиналов. Черчесову надо придумать свою тактику и свой подход. И тогда, возможно, Ерохин, Кудряшов, Полоз и Бухаров в основе лишние. Или нужен только Дмитрий, если сохранит форму.

Изменение №5. Ставить на Головина и Зобнина

Кто молодой и живой – от того и плясать. До Кубка Конфедераций доказывали, что эти ребята – самые крутые российские полузащитники здесь и сейчас. Травма помешала Роману показать себя, но Александр в двадцать один год был смелее и качественнее, чем напарники по сборной на Кубке Конфедераций. Глобально это конечно позор, что лучшему игроку двадцать один год, но Головин – козырь на будущее.

Общий плюс молодых Головина и Зобнина – универсальность. Конечно, если примерять их к уровню «Арсенала» и «Ромы», то отсутствие выработанного амплуа – минус, но оба могу закрыть дыры в сборной. Также за сезон к этой двойке могут добавить Миранчука, если Алексей возьмется за ум. Вчера хавбек был в заявке, а вышел Канунников – угловатый человек без паса. При лимите пошел отказ от подготовки техничных футболистов. В результате в обводку в сборной шли Жирков, Головин и изредка Смолов. Эффективным был только Александр.

Изменение №6. Каждую атаку завершать ударом

Великий английский тренер Брайан Клафф, работая со средними деревянными футболистами, стал чемпионом Англии и дважды выиграл Кубок чемпионов. Когда он только пришел в «Ноттингем Форрест», то приказал каждую атаку завершать ударом. Звучит смешно, словно ребенок рекомендует? Игроки тоже смеялись, но нет ударов в створ – нет голов. Россия за три матча на Кубке Конфедераций имела 9 ударов в створ, семь из них – в победном матче с Новой Зеландией. Разве непонятно, что нельзя Мексику и Португалию обыграть без ударов?

Игроки сборной России разучились ставить акценты в атаках, они боятся бить. Целый год в товарищеских матчах каждая атака должна завершаться ударом. У «Спартака» сработало, к слову, Каррера именно выстрелами перекрыл минусы. Поначалу такой подход вызовет смех – будут часто бить по воробьям, но со временем увидим не один хороший удар Смолова за матч, а двадцать от всех вместе. Пока же за три часа нанесли два удара, забив один гол. Было бы десять точных выстрелов – могло быть три мяча, и двух ничьих хватало для выхода в полуфинал.

Изменение №7. Делать ставку на командную работу

Надо продолжать выбранную линию, только сделать все тоньше и умнее. Акинфеев снова повлиял на результат? Но на поле было больше десятка разных футболистов, у них хватало времени и с португальцами, и с мексиканцами, чтобы перекрыть промахи вратаря. Ни в коем случае не нужно защищать Игоря, объявляя безгрешным, ведь тут критика по делу, как и с Южной Кореей. Но почему разовые личные ошибки снова перевесили командную игру?

Сборная России совершала примитивные ошибки, значит, их не так трудно исправить. Глобальные вещи – неумение контролировать мяч, играть резко, думать быстро, не изменишь, а вот не оставлять свободных нападающим во время забросов и не выходить из ворот, когда видно, что нападающему будет сложно пробить ногой – только головой с линии штрафной, можно. Расстояние между защитой и хавбеками тоже можно сократить – достаточно поставить опорника в центр.

Изменение №8. Использовать кадровые резервы

Если вдруг Василий Березуцкий сыграет лучше Васина, причем заметно, и будет на пике формы, то его нужно вызывать. Если Манчини воскресит карьеру Кокорина – не забудем, но простим. Надо помнить, что резервы есть. Если справа будет Фернандес, в центре – Зобнин, Глушаков и Дзагоев, слева – Головин, раз Ганчаренко держит в уме превращение Александра в левого латераля, а вместо Бухарова – Дзюба, который вам может не нравиться, но он моложе и выше классом как футболист, то сборная на ЧМ-18 сыграет сильнее.

Вдруг Лунев за год прибавит так, как прибавил Головин? Тогда и по вратарю появятся перспективные варианты. Плюс Кутепову и другим центральным защитникам грех отдавать места в основе нынешней тройки. Согласитесь, Фернандес, Дзагоев, Дзюба, Зобнин, Лунев, тот же Шатов и Миранчук, сообща могут усилить сборную. И это семь человек, не двое. Значит, что все отсылки к отсутствию вариантов и выбора не что иное как поиск дешевых оправданий. Даже вчерашний состав не сыграл на 100 %, ведь прилично отработал один Головин. Был заметно интереснее коллег, значит, они недоработали.

Просто очередной не великий тренер не смог сделать то, что удалось разок у Хиддинка – заставить невероятно самоуверенных футболистов среднего, но приличного уровня сыграть вместе лучшие матчи в жизни. Не десять подряд, одного или двух хватит. В сборной для почета и успеха важнее всего именно умение прыгнуть выше головы. Например, Исландия могла обыграть вчерашнюю Мексику. И Россия могла. Кто считает иначе – не обратил внимания на количество недоработок у Черчесова. Времени мало, работы много, пора тренеру перейти от слов к делам.