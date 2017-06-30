Время собирать камни. «Барса» и её воспитанники

​«Барселона» воспользовалась опцией выкупа трансфера Деулофеу. «Соккер.ру» говорит о Жераре и других воспитанниках, возвращавшихся ранее, и тех, кто может сделать это будущем.

В «Барселоне» потихоньку стали забывать о том, что «Ла Масия» и ее воспитанники – главное достояние клуба? Эрнесто Вальверде большое внимание уделял работе с местной молодежью в «Атлетике» и планирует делать ставку на каталонских воспитанников в «Барселоне», чтобы больше было хороших и разных Деулофеу и как можно меньше приглашенных Гомешей. Если иностранцы – то только суперзвезды, вроде Суареса, либо игроки на проблемные позиции, которые не покрываются производством академии. На самом деле, «Барселоне» возвращала своих воспитанников всегда – вы сами знаете многих ребят, которые уходили из-за высокой конкуренции или личных обид, а потом раскрывались в других клубах. Так что возвращение Деулофеу не особенное само по себе, куда показательнее будет калибровка сита и сокращение потерь талантливых ребят в нежном возрасте. Но это в будущем, а пока поговорим о вернувшихся в альма-матер футболистах – всем ли им сопутствовал успех?

Бездарная сторона «Барселоны»?

Вчера

2000 год. Херард Лопес («Валенсия», 22 млн евро) и Иван Де Ла Пенья («Лацио», аренда). Первая ностальгическая волна новейшего времени накрыла «Барсу» в 2000 году. Херард Лопес за три года до своего возвращения покинул каталонский клуб свободным агентом, а приобретен был у «Валенсии», с которой играл в финале Лиги чемпионов, почти за 22 миллиона евро, если перевести на нынешние деньги. Солиднейшая сумма по тем временам, причем Лопес ради возвращения в родную команду отказал «Интеру», «Милану» и МЮ. Впрочем, стать звездой «Барселоны» Херард не сумел, во многом из-за травм: сыграл больше сотни матчей за пять лет. Что касается Де Ла Пеньи, то Иван уезжал в «Лацио» за хорошие деньги, но в Риме своим не стал, а во время аренды в «Барсу» никак себя проявить не смог и позже стал легендой «Эспаньола».

2008 год. Жерар Пике («Манчестер Юнайтед», 5 млн евро). Возможно, самое удачное возвращение в истории «Барсы». Пике в 17 лет откликнулся на предложение МЮ, но к 21-му году так и не заиграл у сэра Алекса, поэтому, когда Гвардиола позвал его домой, будущий президент «сине-гранатовых» сразу же согласился. И в конце первого же сезона после возвращения Жерар завоевал с каталонцами требл, причем в финале Лиги чемпионов был повержен «Манчестер Юнайтед». Пике выиграл еще уйму трофеев с «Барсой», и он вот уже девять лет в основе одного из сильнейших клубов планеты.

2011 год. Сеск Фабрегас («Арсенал», 34 млн евро). В отличие от Пике, у Сеска, тоже в юном возрасте укатившего в Англию, в лондонском «Арсенале» все получилось. «Барселона» возвращала Фабрегаса в ранге чемпиона Европы и мира, лидера «канониров». Сеск много и результативно играл за «Барселону», но за три года с ним в составе каталонцы выиграли только одну Ла Лигу и не побеждали в Лиге чемпионов, а полузащита выглядела разбалансированной. В итоге, в 2014 году Фабрегас вернулся в Англию, где присоединился к «Челси».

2012 год. Жорди Альба («Валенсия», 14 млн евро). Когда «Барселоне» понадобился сильный исполнитель на дефицитную позицию, то Альба, уже выросший в лучшего левого защитника Испании, перебрался на «Камп Ноу» из «Валенсии», где оказался еще учеником, чтобы через пять лет отправиться в Каталонию мастером. На данный момент у Жорди за плечами уже пять сезонов за «Барсу», и это, очевидно, не предел.

Сегодня

Жерар Деулофеу («Эвертон», 12 млн евро). Многие называют воспитанником «Барселоны» Дениса Суареса, но он всего лишь играл за «Барселону Б» в молодости, а своим воспитанием обязан «Сельте», поэтому сегодняшний переход Деулофеу – первый за пять лет случай возвращения воспитанника в недра «Барсы». У каталонцев было право на обратный выкуп контракта Жерара до 30 июня, и в последний день «блаугранас» воспользовались этой возможностью. С 2015 года Деулофеу выступал за «Эвертон», а весеннюю часть прошедшего сезона провел в «Милане», где проявил себя достаточно ярко. В родном клубе Жерар получит «тестовый» двухлетний контракт и возможность проявить себя под руководством Эрнесто Вальверде, который нацелен на максимальное привлечение воспитанников в главную команду.

Завтра

Понятно, что вместить всех воспитанников «Барселона» не в состоянии, и заниматься благотворительностью никто не будет, но несколько не чужих игроков в ближайшем будущем ряды каталонцев пополнить могут. Наверняка «Барсе» интересен Алькантара, которого Гвардиола перетащил в «Баварию», когда он не проходил в состав «сине-гранатовых». Переход Эктора Бельерина из «Арсенала» может состояться уже этим летом - Вальверде необходим квалифицированный правый защитник. Кстати, в этой же категории Мартин Монтойя, прибавивший в «Валенсии», но он проигрывает заочную конкуренцию по линии воспитанников Бельерину. Рано или поздно может понадобиться в центр обороны Марк Бартра, а Сандро Рамирес уже сегодня мог бы стать более эффективным сменщиком Суареса, нежели Алькасер. А еще есть Педро, Тельо, Кркич, Куэнка, Фонтас… Из воспитанников «Барселоны», играющих вне «Барселоны», можно создать весьма боеспособную команду.