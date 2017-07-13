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«Локомотив» представил форму для Лиги Европы

Соккер.Ру // Лига Европы 2017/2018, Россия: события, Локомотив М, Денисов Виталий
Сегодня, 20:16 | Источник: Твиттер ФК "Локомотив" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Локомотив» представил специальный комплект формы, в котором команда будет выступать в Лиге Европы. В качестве модели выступил защитник «железнодорожников» Виталий Денисов. В дизайне экипировки преобладает серый цвет. По краю рукава футболки идут красная и чёрная вставки, а на груди нанесён графичный принт - чередующиеся серые и чёрные линии. 

Ранее новую форму представил «Спартак».

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