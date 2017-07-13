«Локомотив» представил форму для Лиги Европы

«Локомотив» представил специальный комплект формы, в котором команда будет выступать в Лиге Европы. В качестве модели выступил защитник «железнодорожников» Виталий Денисов. В дизайне экипировки преобладает серый цвет. По краю рукава футболки идут красная и чёрная вставки, а на груди нанесён графичный принт - чередующиеся серые и чёрные линии.

Виталий Денисов презентует третий комплект формы для игры в Европе. Больше подробностей на https://t.co/gfwArcMkJt pic.twitter.com/g73ef1lbAV — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 13 июля 2017 г.

Ранее новую форму представил «Спартак».