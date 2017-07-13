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«Локомотив» представил форму для Лиги Европы
Сегодня, 20:16 | Источник: Твиттер ФК "Локомотив" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Локомотив» представил специальный комплект формы, в котором команда будет выступать в Лиге Европы. В качестве модели выступил защитник «железнодорожников» Виталий Денисов. В дизайне экипировки преобладает серый цвет. По краю рукава футболки идут красная и чёрная вставки, а на груди нанесён графичный принт - чередующиеся серые и чёрные линии.
Ранее новую форму представил «Спартак».
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