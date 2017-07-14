Последний шанс Юрия Павловича

«Локомотив» должен еще раз попасть в Лигу Европы, чтобы Геркус не заменил опытного Семина. «Соккер.ру» предлагает оценить шансы москвичей на успех в РФПЛ.

Сборы. Легкая разминка ветеранов

У Семина итальянский подход, как у Манчини и Карреры – «Локомотив» сыграл всего три матча на сборах, заметно меньше, чем большинство клубов РФПЛ – там от 5 до 9. «Спартак» в своих матчах одержал две победы, «Зенит» - два раза проиграл, а «Локомотив» собрал полную коллекцию результатов. Забили десять мячей в ворота «Анкарана», но когда встречали более сильных соперников – получалось не так весело.

Впрочем, когда выборка настолько маленькая, а в стартовом составе фактически ни единого существенного изменения – Медведев и Корян вряд ли сразу окажутся в основе, то фактически говорим не о перезагрузке состава или тактики, а просто о разминке для проверенных кадров. Скорее надо отметить, что Виталий Денисов и Чорлука не играли на сборах – потери на старте сезона. Впрочем, глубины состава для Суперкубка и старта хватит, а дальше нужны точечные покупки.

Тренер. Семин понимает, что его могут уволить

Юрий Павлович – легенда «Локомотива», но у него нет иммунитета Венгера. Невзирая на победу в Кубке России, мог уступить место Бердыеву, если бы не вмешался «Рубин». Понятно, что Курбан Бекиевич в состоянии с «Локомотивом» сделать то же самое, что с «Ростовом», так что стандарт задан. Если Семин хочет к кубковому успеху добавить сильный сезон в чемпионате – нужно заставить опытных, то есть стареющих игроков правильно распределить силы.

Семин способен выстроить четкую тактику – видели не только в Москве, но и в Саранске, настроить на отдельный матч. У него понимающий тренерские задачи коллектив. В обороне Чорлука и Виталий Денисов здорово поднимали уровень линии. В центре поля новый капитан Игорь Денисов – важная фигура, отвечает за перевод мяча от защитников до Фернандеша. Миранчук, Фарфан и Ари тоже помогут Семину реализовать задачу – снова попасть с «Локомотивом» в Лигу Европы, но уже через чемпионат.

Состав и трансферы. Нужен защитник и форвард

Обратите внимание, что за последние три года «Локомотив» делал по одному трансферу за неплохие деньги – Хенти, Портнягин и Кверквелия, и набирал свободных агентов – Игорь Денисов, Корян, Медведев, делая небольшие исключения для аренды Ари и выкупа Маргасова. Громкими трансферами не баловали, Семин работает со знакомым костяком, но потеря Самедова, Янбаева, Шишкина и Логашова – четверо человек, которые играли в своей жизни справа в защите, выводит на приоритетную покупку.

Когда Чорлука вернется, то вместе с Кверквелией может составить пару в центре, Михалик – подстраховка в центре обороны и полузащитники, Пейчинович – на любой позиции в обороне. Но этого набора мало. Не хватает еще одного человека, ведь и Виталий Денисов не молодеет. Кроме того, потеряв за два неполных межсезонья девять людей с российскими паспортами, «Локомотив» немного скован в плане лимита – команде не помешает не только Корян с нужным паспортом, пускай он в «Витессе» сидел на скамейке, но и еще один молодой человек в атаку.

Неудача с Портнягиным отпугнула, но надо найти местного игрока – Фарфан не молодой, Майкона отпустили. Есть Касаев, но давно Алан считается мощным результативным вингером? Амир Натхо пока травмирован, но тоже не готовый лидер команды. Рынок пустоватый, но если Ари не получит российское гражданство – постоянно об этом говорит, то «Локомотиву» для оптимального состава нужен если не вингер, то хотя бы местный защитник. Правый бек в исполнении хавбека Игнатьева не обязательно порадует в сложных матчах. Вспоминают Набабкина и Новосельцева – может получиться интересно, хотя Кирилл на правом краю – странная ставка, а с Иваном надо переходить на «3-5-2».

Оптимальный состав «Локомотива» без учета будущих покупок: Гильерме (Медведев) – Игнатьев (Пейчинович), Чорлука, Кверквелия, В. Денисов – Тарасов, И. Денисов – Фарфан (Касаев), Фернандеш, Миранчук – Ари.

Качество игры. Где «Локомотив» недобрал?

Финиш ниже «Уфы» на восьмом месте, 8 поражений – вдвое больше, чем у ЦСКА, и сразу 12 ничьих – на одну больше только у «Краснодара». Прошлый чемпионат завершился для железнодорожников неудачно. Но это плюс, ведь парадоксально сочетается умение оградить Гильерме от ударов по его воротам – по этому показателю вторые после ЦСКА, выше «Ростова», и количество пропущенных мячей – целых 27 против 18 у ростовчан.

Зато «Локомотив» можно похвалить за нацеленность на чужие ворота – результативность на уровне «Краснодара», как и количество ударов за игру. В принципе, если бы не привычка собирать ничьи, то могли уже в прошлом сезоне быть намного выше. Например, размен даже четырех из двенадцати мировых на победы позволял стать четвертыми, набрав 50 пунктов – на один больше, чем у «Краснодара».

Команде с высокой точностью паса – в районе 80 %, ударным Фернандешем и приличной опорной зоной только высокого прессинга не хватило, чтобы не уступить многим лидерам, а порой и обойти «Спартак» и «Зенит». У железнодорожников слишком сильные показатели для команды, которая заняла восьмое место. Значит ли это, что в будущем финишируют выше? Если иначе сыграют по правому флангу, сохранят свежесть центрбеков и добавят командную игру впереди – точно улучшат показатели.

Цели и задачи. Выход в Лигу Европы

«Локомотив» гарантировал себе место в группе Лиги Европы – даже стадион под это дело обновляют, ждут гостей. Но важно не упустить параллельную игру на три фронта, и пускай в этот раз на Кубок России вряд ли сделают основную ставку, показательно, что железнодорожники так долго думали, менять ли им тренера?

Амбиции есть, невзирая на отсутствие трансферов за деньги, поскольку костяк у команды из качественных футболистов. Какие претензии к классу Гильерме, Чорлуки, Кверквелии, двух Денисовых, Фернандеша или Ари? Перед вами еще один претендент на первую пятерку – гарантированное место в Лиге Европы, или шестое место – оно станет еврокубковым, если Кубок России достанется призеру РФПЛ.

В любом случае, «Локомотив» играл качественно, хотя и есть вопросы по отдельным позициям – хочется увидеть сильного правого защитника или латераля (если перейдут на схему с тремя центральными), и необходимо подстраховать Ари – бразилец вряд ли отыграет весь сезон на одном дыхании. Зато «Спартаку» любит забивать и может начать уже сегодня. У «Локомотива» крепко сбитый и опытный костяк, могут решить задачу руководства и еще раз сыграть в Лиге Европы осенью 2018 года.

Прогноз «Соккер.ру»: 4-6 место. В РФПЛ дефицит свежих кадров не приговор – пример ЦСКА, а опытный тренер влияет – Бердыев, Тарханов, Гаджиев. Поэтому поверим в «Локомотив» Семина - могут снова зайти в Лигу Европы, но уже через двери чемпионата.