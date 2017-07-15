«Зенит» приготовился к штурму

Смена руководства, живая трансферная кампания и приглашение Роберто Манчини делают «Зенит» главным претендентом на титул в РФПЛ. «Соккер.ру» - о питерской революции.

Подготовка. «Пятилетка» за два сбора

На Роберто Манчини, основательно отдохнувшего после ухода из «Интера», обрушилась лавина работы в его новом клубе. Новая метла в лице нового руководства «Зенита» принялась мести со скоростью электровеника: успевай только встречать новичков, называть имена неугодных футболистов и лепить команду в темпе вальса. Ситуация осложнялась участием в Кубке Конфедераций Юрия Жиркова и Игоря Смольникова, а также новичков – Александра Ерохина и Дмитрия Полоза, которые вскоре после международного турнира присоединились к команде. Надеюсь, у Роберто Манчини оставалось время на сон, ведь «непочатый край работы» - это про первые дни и недели, которые он провел в «Зените». Итальянский тренер оказался в команде, которая заново формировала состав, к тому же, не все футболисты оказались в его распоряжении сразу.«Зенит» провел два сбора в Австрии, причем сыграл за три недели только три товарищеских матча: уступил болгарским ЦСКА и «Лудогорцу» на первом сборе. Во время второго тренировочного съезда питерцы превзошли «Аустрию», с которой несколько лет назад играли в Лиге чемпионов.

На данном этапе «Зенит» превратился в сортировочный цех: Роберто Манчини должен был составить мнение о каждом футболисте основного состава, кроме того, он привлекал к работе молодежь. Собственно, из-за большого числа задействованных в работе футболистов было сыграно так мало контрольных матчей: «сине-бело-голубые» устраивали двусторонние сражения вдали от посторонних глаз, хотя Роберто хотел больше товарищеских матчей. Манчини комментировал происходящее в позитивном ключе: ему понравились условия, созданные клубом, новички, Роберто отвешивал комплименты руководству за трансферы и российским игрокам, на которых рассчитывает, а также назвал «Зенит» российским аналогом «Ювентусом». Футболисты получили серьезную нагрузку, а итальянец в целом выразил удовлетворение подготовкой: «Сборы – это не приятная прогулка, на них закладывается фундамент всего сезона. Мы хорошо поработали, дальше будет легче. Все ребята молодцы! Я очень доволен».

Тренер. Манчини под прицелом

«Итальянские тренеры – лучшие в мире», - заверяет Доменико Кришито. И у нас есть подтверждения этому заявлению: Каррера – действующий чемпион России, Спаллетти – единственный иностранец, дважды выигрывавший титул в РФПЛ. Настала очередь Манчини? Он не первопроходец, что несколько упрощает задачу, к тому же, у Роберто за плечами опыт побед в сложнейших чемпионатах Англии и Италии, а здесь и сейчас – лучший состав в родной для нас лиге. Ожидания от работы Манчини колоссальные, он не имеет права промахнуться, но Роберто столько повидал на своем футбольном веку, что вряд ли его смутит давление, которое могут оказать на тренера в Санкт-Петербурге. К тому же, итальянец защищен контрактом, и хотя от него ждут результата с первых же игр, время на формирование игровых связей и стиля «Зенита» в распоряжении Манчини есть.

Пока алленаторе не делал каких-то системных заявлений, но все его реплики пропитаны уверенностью: «Зенит» - самый главный клуб России», «Мои футболисты – профессионалы, в частности, много жду от Кокорина и Дзюбы, они должны забить 35 голов за сезон на двоих», «Мы сделали хорошие приобретения, но трансферное окно еще не закрыто, у нас есть время и возможности для усиления». В общем, пока подкупает та уверенность, которая исходит от Манчини, чувствуют ее и футболисты, воодушевленные изменениями в команде. Но это только начало: Роберто только предстоит нарисовать свой образ в России – результатами, которые не оставят никаких вопросов, а также реакцией на трудности, с которыми «Зенит» наверняка столкнется – это удел любого растущего и развивающегося организма.

Состав и трансферы. Отделение зерен от плевел

По окончании прошлого сезона «Зенит» на правах свободных агентов покинули Николас Ломбертс и Мигель Данни. Роберт Мак, Артур Юсупов, Евгений Чернов и Александр Рязанцев тоже покинули команду – им не суждено выдержать конкуренцию. Завершил карьеру легендарный Александр Кержаков. Наверняка это далеко не полный список прощаний, впереди новые расставания: скорее всего, состоится уход Джорджевича, вряд ли задержится в «Зените» Молло, может уйти Эрнани. Однако и трансферный список «на вход» рано закрывать. Выделяются в нем два аргентинца – Паредес и Дриусси, которые обошлись в сумму порядка 40 миллионов евро. Перешел из «Терека» Далер Кузяев, а также пополнила команду великолепная четверка из «Ростова»: Нобоа, Полоз, Ерохин и Терентьев. Повторюсь, рано ставить точку в процессе формирования нового «Зенита», но уже собралась весьма приличная команда, способная наводить страх на соперников по РФПЛ. Очевидно, в летних играх Манчини будет много экспериментировать с составом и тактикой (на сборах наигрывались разнообразные схемы – и с тремя защитниками, и с двумя форвардами), так что готовимся увидеть несколько разновидностей «Зенита». А пока предположим, как могут выглядеть питерцы в завтрашней игре в Хабаровске.

Вариант №1 (4-3-3): Лунев (Лодыгин) - Лунев (Лодыгин) – Смольников, Иванович, Кришито, Жирков – Паредес, Нобоа, Шатов - Дриусси, Полоз, Кокорин.

Вариант №2 (3-4-3): Лунев (Лодыгин) – Иванович, Нету, Кришито – Смольников, Паредес, Хави Гарсия, Шатов, Жирков – Дриусси, Жулиано, Дзюба.

Вариант №3 (4-4-2): Лунев (Лодыгин) – Смольников, Иванович, Кришито, Жирков – Паредес, Нобоа, Жулиано, Шатов - Кокорин, Дзюба.

Цели на сезон. Быть первым во всем

С задачами «Зенита» все просто: питерцы будут стремиться к максимуму во всех турнирах. Главная задача – завоевание чемпионства, но глубина и качество состава позволят побороться за победы в Кубке России и в Лиге Европы, где «Зенит» будет одним из самых статусных клубов наравне с лондонским «Арсеналом». Лучше Сергея Фурсенко и не скажешь: «Во-первых, нам надо завоевать чемпионство. Мы строим практически новую команду с новым главным тренером и новыми амбициями. Главное – показывать футбол, за который нам будут аплодировать, это самое важное для болельщиков. Именно сейчас нужно доказать болельщику, что „Зенит“ - самый популярный клуб в России и, думаю, в скором времени и в Европе. Также мы очень постараемся выиграть еврокубок. Верю, что у нас все получится. Но в первую очередь мы хотим победить в чемпионате России. Лига Европы – сложный турнир, который приобрел большое значение за последние годы. Нам нужна целеустремлённая, профессиональная, мощная команда, которая будет биться до последней капли крови за наш город, болельщиков, которые любят нашу команду по всей стране и за рубежом. В таком случае никто не бросит в камень. Впрочем, я верю, что мы станем чемпионами уже в этом году».

Прогноз «Соккер.ру»: говорим только о РФПЛ. В футболе кадры решают многое, если не все, а у «Зенита» будет самый сильный состав в России. И тренер, который выигрывал топовые чемпионаты. Питерцам по зубам в первый сезон после перестройки выиграть чемпионство, ведь наш чемпионат не самый темповой, что дает преимущество и время на раскачку классной, но не вполне сыгранной в начале сезона команде. Ставим на первое место «Зенита», и точно не боимся оказаться в одиночестве.

Делайте ваши ставки! Итоговая таблица РФПЛ 2017/18