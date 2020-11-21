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Вильярреал - Реал
Леванте - Эльче
Севилья - Сельта
Атлетико - Барселона

Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал против Реал

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    Голы
    2’ 0:1 Диас Мариано
    ассистент Карвахаль Даниэль
    Морено Жерар 1:1(П) 76’
    Наказания
    68’ Начо
    Пиньо Йереми 90+1’
    90+3’ Кроос Тони
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Чуквуэзе Самуэль Бакка Карлос 61’
    Эступиньян Первис Тригерос Мануэль 61’
    Пиньо Йереми Педраса Альфонсо 61’
    65’ Винисиус Жуниор Азар Эден
    65’ Иско Эдегор Мартин
    85’ Асенсио Марко Диас Мариано
    Пенья Рубен Гаспар Марио 89’
    Кубо Такефуса Гомес Мойзес 89’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 6
    		1 Удары в створ 1
    		16 Фолы 14
    		4 Угловые 2
    		2 Офсайды 5
    		47% Владение мячом 53%
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 02:08
    Реал Мадрид достаточно хорошо смотрелся против такого крепкого соперника в гостях, потеряв троих лидеров из каждой трети поля перед этой игрой. То есть, Рамоса-лидер защиты, Каземиро- лидер центра поля, системообразующий игрок, и Бензема- лидер атаки, который играет везде. Да и Варан с недолеченной травмой, если не ошибаюсь. Карвахаль тоже после долгого отсутствия игровой практики. Начо и Эдегор недавно вернулись. Вальверде выбыл. Куртуа конечно глупую ошибку допустил. С пенальти у Тибо очень большие проблемы. Такие простые удары не может отбить. Навас таких очень много отбивал бы. Надо ему упорно поработать над одиннадцатиметровыми ударами!
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 23:15
    Думаю интер им накидает ,реал мертвый могут и не выйти из группы
    Homelander
    Homelander
    вчера в 22:50
    Шикарно!
    BarSlona
    BarSlona
    вчера в 22:37
    Упустил ?)) Картону и не снилось победить, Вильяреал потерял очки , жаль. Каждый матч , грязная , никакущая игра с выпрашиванием пенальтей , тошнит
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 22:17
    Ну преувеличивать не надо! Эдегор, Начо и Мариано необычные для Зидана игроки в старте.
    С другой стороны половина игроков Реала недостойны стартового состава
    Ноющий Барсук
    Ноющий Барсук
    вчера в 22:08
    Чёта мне 29котно, парни. Не продуть бы матрасам. Хоть мы Суареса и подкупили, но всё же((((
    Legend 6
    Legend 6 ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    вчера в 21:29
    Костя, хватит жить по шаблону.
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 21:28
    Хороший результат для Реала. Могли и проиграть.
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 21:21
    Без Рамоса против весьма крепкой команды - нормальный результат
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    вчера в 21:20, ред.
    Аххах Упустил. Еле уполз!
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
    вчера в 21:18
    То неловкое чувство, когда глор ВАРдрида давно не смотрел таблицу ЛЧ.
    DEIVID
    DEIVID ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 21:18
    Но и в Милане не будет победы.
    Тага Дага
    Тага Дага
    вчера в 21:08
    Субмарина потеряла очки...очень жаль.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:06
    Не на такое судейство расчитывал Зизу. Поэтому и не доволен. Теперь уже одного левого гола, даже в играх с середняками Примеры, мало )
    vastudio
    vastudio
    вчера в 21:05
      Брулин
      Брулин
      вчера в 21:05
      Зидан об 1:1 с «Вильярреалом»: «Я недоволен ничьей. «Реал» заслуживал большего»
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      вчера в 21:03
      То неловкое чувство, когда болельщики клуба, которые ближе к 20му, нежели к первому месту, обсуждают игру 2 и 4 команды таблицы. Им бы обсуждать игры Леванте, Сельты и Уэски, а не это все.
      112910415
      112910415
      вчера в 20:58
      тень прежнего Реала
      ABir
      ABir
      вчера в 20:58
      Ничья в игре двух Реалов
      Sandvikens AIK
      Sandvikens AIK
      вчера в 20:51
      Судья не помог - Реал не смог. Классика.
      eleven LC
      eleven LC
      вчера в 20:44
      У Реала не было половины основного состава,поэтому и не победил,главное победить в Милане
      Ну и конечно же желаю победы Атлетико
      Bеликий Кня3ь
      Bеликий Кня3ь ответ Тео Джонс (раскрыть)
      вчера в 20:40
        Bеликий Кня3ь
        Bеликий Кня3ь
        вчера в 20:40
        Я всегда пишу, что Эрнандес Эрнандес это ручной судья барселоны. Пенка левая. Ничего, барса ответит за мошенничество. Кармические десятилетия без титулов и очередные 8:2 никто не отменял.
        Фара Миркасимов
        Фара Миркасимов ответ заDOOMчивый (раскрыть)
        вчера в 20:23
        Полено это Джерард подсказнулься и подариль Апл игрокам Сити капитанище😂😂😂
        Ruslan3132
        Ruslan3132 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
        вчера в 20:22
        Который титулованнее всего Ливерпуля за последние 30 лет ахахаахахаха
        feris1
        feris1
        вчера в 20:22, ред.
        Барсуки,вам не долго осталось радоваться.
        Всего несколько часов.
        Смотрите чтоб потом плакать не пришлось.
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый
        вчера в 20:17
        в Ливерпуле играл и Джеррард и Морено,
        А в Реале - Бензима полено.
        УЕСКА
        УЕСКА ответ eleven LC (раскрыть)
        вчера в 20:15
        Ну что показал вам Вильярреал?
        волгодон 2
        волгодон 2
        вчера в 20:15
        Вот и ладно. Нет подлого ныряльщика СРамоса-нет победы.
        Agamaga
        Agamaga
        вчера в 20:12
        Аха-ха, вот сливки отскочили. Японский Месси чуть не похоронил их
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