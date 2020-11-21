|Вильярреал
|1:1
|Реал
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1 : 1
завершен
вчера, 18:15
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Стадион Эстадио де ла Серамика (Вильярреал)
|2’
|0:1
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Диас Мариано
ассистент Карвахаль Даниэль
|Морено Жерар
|1:1(П)
|76’
|68’
|Начо
|Пиньо Йереми
|90+1’
|90+3’
|Кроос Тони
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Чуквуэзе Самуэль
|Бакка Карлос
|61’
|Эступиньян Первис
|Тригерос Мануэль
|61’
|Пиньо Йереми
|Педраса Альфонсо
|61’
|65’
|Винисиус Жуниор
|Азар Эден
|65’
|Иско
|Эдегор Мартин
|85’
|Асенсио Марко
|Диас Мариано
|Пенья Рубен
|Гаспар Марио
|89’
|Кубо Такефуса
|Гомес Мойзес
|89’
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|13
|Удары по воротам
|6
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|1
|Удары в створ
|1
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|16
|Фолы
|14
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|4
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|5
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|1
|Предупреждения
|2
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С другой стороны половина игроков Реала недостойны стартового состава
С другой стороны половина игроков Реала недостойны стартового состава
Ну и конечно же желаю победы Атлетико
Ну и конечно же желаю победы Атлетико
Всего несколько часов.
Смотрите чтоб потом плакать не пришлось.
Всего несколько часов.
Смотрите чтоб потом плакать не пришлось.
А в Реале - Бензима полено.
А в Реале - Бензима полено.