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Эспаньол - Реал
Эльче - Сельта
Хетафе - Реал Сосьедад
Вильярреал - Бетис
Гранада - Севилья

Протокол матча Эспаньол против Реал

Эспаньол Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона) 2:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Эспаньол
2 : 1
завершен
вчера, 17:15
Стартовый состав
Цена (млн. €): 44 - 415
Очков за игру в нац. чемп.: 0.9 - 2.4
Средний возраст: 27.8 - 27.6
Средний рост: 179.2 - 181.6
Легионеров: 2 - 9
Схемы: 4-1-4-1 - 4-1-3-2
Реал
Испания. Примера 2021/2022, 8 тур
Стадион Корнелья-Эль Прат
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.354.161.68
Мелбет 5.87 4.11 1.62
1XBET 5.87 4.11 1.62
    Еще
     
    11' Эмбарба Адриан (23)
     
    17' (1:0) Де Томас Рауль (11) (Эмбарба Адриан (23))
     
    58' Мелендо Оскар (14) уходит с поля, Морланес Мануэль (6) вышел на поле
     
    60' (2:0) Видаль Алейш (22) (Баре Кейди (20))
     
    64' Видаль Алейш (22) уходит с поля, Меламед Нико (21) вышел на поле
     
    65' Эмбарба Адриан (23) уходит с поля, Ву Лей (7) вышел на поле
     
    79' Хиль Оскар (12)
     
    81' Хиль Оскар (12) уходит с поля, Вила Дидач (17) вышел на поле
     
    82' Дардер Серхи (10) уходит с поля, Лопес Давид (15) вышел на поле
     
    29' Камавинга Эдуардо (25)
     
    46' Камавинга Эдуардо (25) уходит с поля, Родриго (21) вышел на поле
     
    2
    62' Модрич Лука (10) уходит с поля, Йович Лука (16) вышел на поле
    62' Кроос Тони (8) уходит с поля, Каземиро (14) вышел на поле
     
    71' (2:1) Бензема Карим (9) (Йович Лука (16))
     
    72' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Азар Эден (7) вышел на поле
    Голы
    Де Томас Рауль
    ассистент Эмбарба Адриан     		1:0 17’
    Видаль Алейш
    ассистент Баре Кейди     		2:0 60’
    71’ 2:1 Бензема Карим
    ассистент Йович Лука
    Наказания
    Эмбарба Адриан 11’
    29’ Камавинга Эдуардо
    Хиль Оскар 79’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Родриго Камавинга Эдуардо
    Морланес Мануэль Мелендо Оскар 58’
    62’ Йович Лука Модрич Лука
    62’ Каземиро Кроос Тони
    Меламед Нико Видаль Алейш 64’
    Ву Лей Эмбарба Адриан 65’
    72’ Азар Эден Винисиус Жуниор
    Вила Дидач Хиль Оскар 81’
    Лопес Давид Дардер Серхи 82’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 17
    		4 Удары в створ 4
    		12 Фолы 13
    		2 Угловые 7
    		1 Офсайды 4
    		35% Владение мячом 65%
    		3 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Beekeeper
    Beekeeper
    сегодня в 10:38
      S.L.I.P.
      S.L.I.P. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 00:46
      После 8 туров Реал Анчелотти идёт на первом месте.
      Не формируйте впечатление по одной-двум играм, так можно потерять удовольствие от просмотра футбола, где Эспаньол - тоже команда, и тоже может быть неплох.
      протон
      протон
      вчера в 23:50
      Всё нормально , ЛИДЕРЫ во всех чемпионатах проиграли , тем интереснее станет футбол .
      протон
      протон
      вчера в 23:49
      Бензема , дриблинг, удар ,пасы. Чтооо, что за гигантище!
      протон
      протон
      вчера в 23:48
      А вы тоже помните начало десятых, когда хейтеры называли Бензема деревом и дали ему обидную кличку "бревнзема"? Вы просто посмотрите на его технику, он там чуть-ли не марсельские рулетки крутит
      vadik_7070
      vadik_7070
      вчера в 21:58
        LaFur1aRoja
        LaFur1aRoja
        вчера в 21:44
          Nazi
          Nazi ответ gentlewolf (раскрыть)
          вчера в 21:40
          Я тоже так думал, когда в Париж переходили Ней, Мбаппе, ДиМа лейси, но не все так просто..
          Crooclin
          Crooclin
          вчера в 21:39
          Реал после ухода Рамоса потерял гораздо больше, чем после ухода Роналду - вместо него феерит Бензема, а вот вместе с Рамосом ушёл и Варан...
          goalaktika
          goalaktika
          вчера в 21:36
          В лалиге все будет переди . За титул будут бороться скорее всего Реал и Матрасники. А в первой четверке могут оказаться кто-то из Реал Сосьедад, Севилья и Атлетик из Бильбао. Барсу не хочется списывать, но ей сильно придется постараться
          barcamilan
          barcamilan
          вчера в 21:30
            Agamaga........
            Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
            вчера в 21:23
            "Надеюсь, что летом в Реал Мадрид перейдут: Мбаппе, Холанд, Погба, Рюдигер" 😂 а что Азар, Алаба, Камавинга, Каземиро уже не тянут? 😂
            Анчи уже по возрасту плохо соображает, ему нужны советчики чтобы говорили кого на какую позицию ставить. 😀
            gentlewolf
            gentlewolf ответ Nazi (раскрыть)
            вчера в 21:19
            С Мбаппе и Холландом можно и клоуна в защите потерпеть.
            Тем более вернется Менди, автронегр в центр перейдет.
            Вернувшийся_Князь
            Вернувшийся_Князь ответ Илья Пыркин (раскрыть)
            вчера в 21:16, ред.
              Илья Пыркин
              Илья Пыркин ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
              вчера в 21:12
              Не, АПЛ
              goalaktika
              goalaktika
              вчера в 21:10
              Алаба и в Баварии бил стандарты. У него не плохой поставленный удар
              steel900
              steel900
              вчера в 21:00
              Я бы уже в прошлом году поставил памятник Бензема "на Родине героя".
              Metz57100
              Metz57100
              вчера в 20:33
              Ничего кроме бессмысленного контроля мяча в этой игре я не видел, но думаю всё исправится совсем скоро!
              Nazi
              Nazi
              вчера в 20:23
              Закончился медовый месяц Анчи с Реалом и пошли поражения.

              Надо срочно покупать Мбаппе с Холландом, а то в защите некому пахать..
              Gor Ter-Aristacessian
              Gor Ter-Aristacessian ответ 88_DEIVID (раскрыть)
              вчера в 20:11
              Если сомневаетесь - пусть будет так. Доброй ночи.
              gentlewolf
              gentlewolf ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
              вчера в 20:11, ред.
              Если все эти люди перейдут в Реал, тренировать можешь и ты:)
              Анчелотти слабовато работает.
              У Зизу с полутравмированным тем же самым составом лучше получалось.
              Не смотря на усталость от некоторых игроков.

              И еще. Азар жирная кю, гори в аду, из за тебя ( все средства сожрал) профукан такой период, когда можно было собрать кучу призов.
              RaulReal
              RaulReal ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
              вчера в 20:10
              Каждый год все ждут лето ради отдыха , а мы ждем когда же Реал возмет Мбаппе и еще пару заезд 🤣. А теперь еще и защитника будем ждать.
              88_DEIVID
              88_DEIVID ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
              вчера в 20:09
              Я всё и прочитал и опроверг.
              протон
              протон
              вчера в 20:08
              Что вы хотите от Реала? Он все силы оставил в матче с молдавским Шерифом! ))
              И мертвая на сегодня Барса не сильно то и отстает.
              Брулин
              Брулин
              вчера в 20:07
              Да пусть уже этот Реал с Барсой создают Суперлигу,там не будет Эспаньолов и Шерифов,там они будут королями,мажоры хреновы
              Hamman
              Hamman
              вчера в 20:06
              Очень жаль что у Реала только один Бензема, а не 10...
              Gor Ter-Aristacessian
              Gor Ter-Aristacessian ответ 88_DEIVID (раскрыть)
              вчера в 20:04, ред.
              Вы просто одно слово читаете, и зацикливаетесь на этом - «все», «минималках». А я написал целый анализ. Посмотрите на мои ставки, и вы поймете, что я больше выигрывал, чем проиграл в этом месяце. Для Юве в этом случае главнее было то, что они были на подъеме. Да, на минималках не играли, но здесь скорее и + ошибка Тухеля, когда он выбрал тактику. Так мы можем долго говорить об этом. А я устал...Прочтите внимательнее, а не одно слово...
              Вернувшийся_Князь
              Вернувшийся_Князь
              вчера в 20:01
              И Реал плывёт. Ну ничего, не долго атлетам пировать осталось. Это по ходу последний перестроечный сезон Реала. Барса тоже подтянется. Сейчас Ла Лига как Франция или Германия. По ходу Серия А становится снова самой сильной лигой.
              88_DEIVID
              88_DEIVID ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
              вчера в 19:58, ред.
              Сомневаюсь, что Аякс потерял много энергии со слабым Бешикташем. Просто Утрехт ни раз в последние годы вставлял палки в колёса клубу из Амстердама.
              Bom Bom
              Bom Bom
              вчера в 19:56
              Хоть одной каталонской команде Реал по силам
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