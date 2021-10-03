В 13 Лопес Диего Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 95

З 24 Гомес Серхи Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

З 4 Кабрера Леандро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 23 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 95

З 3 Педроса Адриа Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 6 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 95

З 12 Хиль Оскар Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 81

П 20 Баре Кейди Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 95

П 22 Видаль Алейш Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 64

П 10 Дардер Серхи Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 82

П 14 Мелендо Оскар Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 58

Н 11 Де Томас Рауль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Выносы: 4 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 95

П 23 Эмбарба Адриан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 34 Гарсия Хон

З 17 Вила Дидач Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Минут сыграно: 14

З 15 Лопес Давид Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 13

П 19 Вадильо Альваро

П 33 Гарсия Альваро

П 32 Гори

П 21 Меламед Нико Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 31

П 6 Морланес Мануэль Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 37

Н 7 Ву Лей Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 30

Н 18 Димата Нани