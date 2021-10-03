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Это написал когда счет был 2:0 Ренн-ПСЖ
Да...Ожидаемо, почему? Они победили Манчестер Сити, но не легко(потеряли энергию). А Ренн крепкая команда, дома забивают, и играют по схеме 4-4-2. В последних играх между ними всегда забивали дома. Из выше сказанных комбинируйте, и вы получите счет - 2:0(то есть победа или ничья, не обязательно 2:0)! То же самое в матче Болонья-Лацио. Лацио победил Локо(2:0), но потеряли энергию(а еще у Лацио нет стабильности(+ победили Рому, но тоже потеряли много энергии)). Сейчас счет 3:0, а еще после счета 3:0 получили красную карточку. Хотел поставить, но я колебался. Жаль...
Это зависит от этого - 1. какой был соперник 2. от статистики . 3. В каком психологическом состоянии находился команда(и физическом). Юве был на подъеме, и победил Челси, Дортмунд победил команду, которую в последних трех играх на своем стадионе побеждал. Аугсбург до этого забил 0 голов в гостях. А РБ Лейпциг победил Бохум, который также в гостях забил мало до этого матча - 1 гол. Интер победил Сассуоло, который дома забил 2 гола в 4 матчах. Статистику посмотрите и Вы поймете, что Интер в гостях у Сассуоло побеждает когда не первый тур, когда все может случиться(команды свежие). МЮ, ПСЖ, Аякс играли с такими командами - Вильярреал, Ман Сити, Бешикташ. И все победили, но потеряли много энергии. «Все команды, которые играли - или в Лиге чемпионов, или в Лиге Европы теряли очки». В этом предложении ключевое слово «играли», играли по настоящему, а не на минималке... Реалу тоже было сложно с Шерифом, а Эспаньол дома играет хорошо. В 4 матчах забили 4 гола, пропустили 3. Это значит что много(10 или 11) не пропускают в домашнем стадионе в этом сезоне. А Реал был измотан. Так что ничья в этом матче для Эспаньола был минимумом)). Ключевое слово — ИГРАЛИ!
Это написал когда счет был 2:0 Ренн-ПСЖ
Да...Ожидаемо, почему? Они победили Манчестер Сити, но не легко(потеряли энергию). А Ренн крепкая команда, дома забивают, и играют по схеме 4-4-2. В последних играх между ними всегда забивали дома. Из выше сказанных комбинируйте, и вы получите счет - 2:0(то есть победа или ничья, не обязательно 2:0)! То же самое в матче Болонья-Лацио. Лацио победил Локо(2:0), но потеряли энергию(а еще у Лацио нет стабильности(+ победили Рому, но тоже потеряли много энергии)). Сейчас счет 3:0, а еще после счета 3:0 получили красную карточку. Хотел поставить, но я колебался. Жаль...
Это зависит от этого - 1. какой был соперник 2. от статистики . 3. В каком психологическом состоянии находился команда(и физическом). Юве был на подъеме, и победил Челси, Дортмунд победил команду, которую в последних трех играх на своем стадионе побеждал. Аугсбург до этого забил 0 голов в гостях. А РБ Лейпциг победил Бохум, который также в гостях забил мало до этого матча - 1 гол. Интер победил Сассуоло, который дома забил 2 гола в 4 матчах. Статистику посмотрите и Вы поймете, что Интер в гостях у Сассуоло побеждает когда не первый тур, когда все может случиться(команды свежие). МЮ, ПСЖ, Аякс играли с такими командами - Вильярреал, Ман Сити, Бешикташ. И все победили, но потеряли много энергии. «Все команды, которые играли - или в Лиге чемпионов, или в Лиге Европы теряли очки». В этом предложении ключевое слово «играли», играли по настоящему, а не на минималке... Реалу тоже было сложно с Шерифом, а Эспаньол дома играет хорошо. В 4 матчах забили 4 гола, пропустили 3. Это значит что много(10 или 11) не пропускают в домашнем стадионе в этом сезоне. А Реал был измотан. Так что ничья в этом матче для Эспаньола был минимумом)). Ключевое слово — ИГРАЛИ!