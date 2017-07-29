«Ахмат» — единственный клуб Премьер-Лиги, не пропускавший в этом сезоне

Обыграв со счетом 2:0 «Динамо» в поединке 3-го тура РФПЛ, «Ахмат» в 3-й раз за три матча сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Дружина Олега Кононова остается единственной командой чемпионата, которая в первых трех стартовых турах Премьер-Лиги не позволила соперникам отличиться.
Ранее «Ахмат» добился минимальных побед над «Амкаром» и «Ростовом».
А то,с чего они выводы делают ? Воочию видеть на месте
надо.а не вырезки с газет и стращаниями санкционников...
А то,с чего они выводы делают ? Воочию видеть на месте
надо.а не вырезки с газет и стращаниями санкционников...