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«Ахмат» — единственный клуб Премьер-Лиги, не пропускавший в этом сезоне

29 июля 2017, 23:17
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Обыграв со счетом 2:0 «Динамо» в поединке 3-го тура РФПЛ, «Ахмат» в 3-й раз за три матча сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Дружина Олега Кононова остается единственной командой чемпионата, которая в первых трех стартовых турах Премьер-Лиги не позволила соперникам отличиться.

Ранее «Ахмат» добился минимальных побед над «Амкаром» и «Ростовом».

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
31 июля 2017 в 11:19
Команда Кононова сушит и играет с 3 центральными? Бред, не может такого быть.
Деникин_А
Деникин_А ответ Alimpasha (раскрыть)
31 июля 2017 в 07:59
Да кто спорит? Лучше бы он остался быков пасти
Владимир Николаев
Владимир Николаев
30 июля 2017 в 19:56
В этом сезоне Ахматка будет чемпионом!С таким именем проигрывать нельз!Это же имя кого?!
eugen-han
eugen-han
30 июля 2017 в 09:30
,,Ахмат",как и ,,Рубин" будут обязательно в первой пятерке,если не в тройке призеров по окончании сезона,потому что необремененные кубковыми играми в европе и по этому должны ровно без каких-либо длительных спадов отыграть весь чемпионат,а вот спартак рискует даже в зону ЛЕ не попасть не через кубок ,не через первенство России......в общем конкуренция вверху выросла до двух-трех команд,включая локомотив,ко орый может потеснить лыжников и спартак.
Alimpasha
Alimpasha ответ Деникин_А (раскрыть)
30 июля 2017 в 09:13
Шамиль или кто,но тренер такой, что лучшего и не найдешь.
Alimpasha
Alimpasha
30 июля 2017 в 09:11
Пока все три центр.защитников на поле,вероятнее всего не пропустят,но они стабильно зарабатывают желтые карточки,и так может случиться что к 5-6 туру кому-то,а может и двоим сразу,придется пропустить матч,на такой случай не мешало бы проводить ротацию,хотя, пока что некем.
Деникин_А
Деникин_А
30 июля 2017 в 08:54
Ахмат Акбар! Кононов новый Шамиль.
Санчо Панса
Санчо Панса
30 июля 2017 в 05:52
Молодцы, грозненцы! Таким образом именно они стали текущим лидером РПЛ. Такой прыти от них не многие ждали, но они в итоге сделали это! Самое время, чтобы Черчесову обратить внимание на своего старого знакомого Андрея Семенова)
Давуд
Давуд
30 июля 2017 в 01:16
Терек всегда начинает хорошо, но потом бывают провальные матчи... Пора уже ставить цели хотяб зацепиться в попадение ЛЕ
Rossonerо
Rossonerо ответ protest58us (раскрыть)
30 июля 2017 в 01:01
Че решать, там сборная играла, финал кубка страны. Самый культурный регион страны. Микрофон конечно трэш,самому стыдно...
dzvinka
dzvinka
30 июля 2017 в 00:22
а это все благодаря дневникам, а вы смеялись... по всем школам намоливают карму!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ DJIIN (раскрыть)
30 июля 2017 в 00:17
Пусть инспекторы приезжают и оценивают обстановку.
А то,с чего они выводы делают ? Воочию видеть на месте
надо.а не вырезки с газет и стращаниями санкционников...
vovinho11
vovinho11
30 июля 2017 в 00:04
Лахмат
cencei
cencei
29 июля 2017 в 23:55
Ожидаемо. Они всегда сезон сильно начинают как правило, но после перерыва пыл уже пропадает.
tamerlan71
tamerlan71
29 июля 2017 в 23:54, ред.
И лучший матч пока выдал тоже Ахмат, это было в игре с Амкаром. Я впечатлен переменами в игре Ахмата. При Рахимове команда была чересчур предсказуема в своих действиях, и Кононова клуб подписал очень умно. Игроков купили качественных и амбициозных, и я уверен, что с новым именем постараются добиться лучшего в истории результата.
DJIIN
DJIIN ответ NAZAR 007 (раскрыть)
29 июля 2017 в 23:53, ред.
Нашел с кем равнять = без Папика Путина и шагу не сделают...Решалка еще не выросла..
DJIIN
DJIIN ответ Брулин (раскрыть)
29 июля 2017 в 23:52
Если в честь Поэтессы тогда согласен...)
Gunslinger
Gunslinger ответ protest58us (раскрыть)
29 июля 2017 в 23:38, ред.
Будут на английском зазывать!!! :)
mat73
mat73
29 июля 2017 в 23:38
В следующем туре Уфа распечатает!
x-x-x-x-x
x-x-x-x-x
29 июля 2017 в 23:33
то что не пропусктили и три из трех выиграли это радует но это всего лишь три тура а в переди еще 27. так что не надо забегать в перед. будем смотреть и болеть за Терек!!!!!
Брулин
Брулин
29 июля 2017 в 23:32
Клуб,названный в честь великой поэтессы Анны Ахматовой,не может играть плохо ).Ахмат не остановить..если только клуб Владимир не появится
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ protest58us (раскрыть)
29 июля 2017 в 23:26
Как Израиль решает,так и Грозный решит.
RDeanW
RDeanW
29 июля 2017 в 23:23
это хорошо. но в том году цска с амкаром тоже после 3 тура без пропущенных были. однако цска распечатали сразу же, в 4-м, а амкар, хоть и продержался до 5-го, но в нем сразу трёшку вынул.
КПР
КПР
29 июля 2017 в 23:23
Стойкие ребятишки.
protest58us
protest58us
29 июля 2017 в 23:22
Кононов сделает из этой команды участника еврокубков ps интересно как Грозный будет решать вопрос с УЕФА и если решит,то что же будет с микрофоном)
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