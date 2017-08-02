Месси попрощался с Неймаром

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в сети Instagram попрощался со своим одноклубником Неймаром, который переходит в ПСЖ:
«Было огромным удовольствием разделить с тобой все эти годы. Желаю тебе удачи в этой новой главе твоей жизни. До встречи».
Верните Рори!!!
Верните Рори!!!
Джонс достаточно будет не сильно сгонять вес,наберет к бою условные 105 кг и этого будет достаточно
Джонс достаточно будет не сильно сгонять вес,наберет к бою условные 105 кг и этого будет достаточно
Особенно последний бой Рамбла был просто смехота,до сих пор понять не могу зачем он пытался перевести Кормье в партер?!
Особенно последний бой Рамбла был просто смехота,до сих пор понять не могу зачем он пытался перевести Кормье в партер?!
Уверен что будет возвращение Рамбла,и Джонс после проведенного боя с Леснером,скорее всего дадут Рамбла
Уверен что будет возвращение Рамбла,и Джонс после проведенного боя с Леснером,скорее всего дадут Рамбла
Я за ПСЖ еслиф чо.)
Я за ПСЖ еслиф чо.)