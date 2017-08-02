Месси попрощался с Неймаром

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02 августа 2017, 16:31

Нападающий «Барселоны» на своей странице в сети Instagram попрощался со своим одноклубником , который переходит в ПСЖ:

«Было огромным удовольствием разделить с тобой все эти годы. Желаю тебе удачи в этой новой главе твоей жизни. До встречи».