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Месси попрощался с Неймаром

02 августа 2017, 16:31

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в сети Instagram попрощался со своим одноклубником Неймаром, который переходит в ПСЖ:

«Было огромным удовольствием разделить с тобой все эти годы. Желаю тебе удачи в этой новой главе твоей жизни. До встречи». 

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Все комментарии
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
03 августа 2017 в 21:17
Он молод ещё,сейчас пару боев в блеваторе и станет чемпионом,там тупо бойцы не его уровня и вернется блудный сын,да наведет порядок в дивизионе
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
03 августа 2017 в 21:09
Кстати да,я и совсем забыл про него
Верните Рори!!!
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
03 августа 2017 в 20:55
Да будет так,не нравится мне этот сыкунок-чемпион,весь бой сушить-это не дело,он не настолько гениален как Мейвезер,чтобы восхищаться его стилем))
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
03 августа 2017 в 20:31, ред.
Ты мне лучше скажи,каковы шансы у Лоулера против сыкуна Вудли,если устроят бой?Твое мнение
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
03 августа 2017 в 20:20
Возможно,но и Миочич не тянет по борьбе с Кормье,а Джонс при первом сближении с Мио сразу будет валить его
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
03 августа 2017 в 20:16
Джонс солиднее Паука,у бразила ещё до ЮФСи были поражения,а Джонс в свои 30 перебил всех
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
03 августа 2017 в 20:12
Это не говорит о том что он его боится,это говорит о том что он хочет для начала попробовать себя в новом весе и заодно баблинские заработать
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
03 августа 2017 в 20:11, ред.
Не используют поскольку затратно по силам,возраст уже,да и не того они уровня,чтобы Джонсу противостоять(я про борьбу)
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
03 августа 2017 в 17:15
Все из перечисленных не обладают хорошей борьбой и не так сильны в партере,так что есть шанс завалить и сделать свое дело,а это Джонс умеет,помимо высокого роста,он и многих превосходит в размахе рук,есть 2 соперника с которыми у него возникли бы серьезные проблемы это Вердум и Веласкес(в оптимальных кондициях)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
03 августа 2017 в 06:41, ред.
Ушел из семьи, дятел, что сказать, лучше Барсы врядли что есть :)
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
03 августа 2017 в 00:59
Джонс - 193 см,тот же Стипе - 193 см,Веласкес вообще - 185 см,ДДС - 193 см
Джонс достаточно будет не сильно сгонять вес,наберет к бою условные 105 кг и этого будет достаточно
Ismadiyar
Ismadiyar
02 августа 2017 в 22:56
Барса была сильна до него и будет после, а Неймару пожелаем удачи, но чувствую что с таким аппетитом отца карьеру он закончит в Китае
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2017 в 22:36
Ты ошибаешься)
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2017 в 22:31
Боя скорее всего не будет,а ЕСЛИ будет,то на Джонса(без обид)
Apsny
Apsny
02 августа 2017 в 21:32
Это не конец жизни, а каждый выбирает дорогу себе сам.
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2017 в 20:52
Не могу сказать,что он бы точно победил,но то что мог провести бой куда лучше,чем провел - это точно
Шишанутый
Шишанутый ответ Ikarus74 (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2017 в 20:34
А Рон ей восемь забет и потом из ЛЧ ПСЖ выкенет и снова ЛЧ третий год подряд затащит! А еще ЧМ с Португалей выграет. Рон лучше во всем!
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2017 в 20:10
Согласен
Особенно последний бой Рамбла был просто смехота,до сих пор понять не могу зачем он пытался перевести Кормье в партер?!
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2017 в 20:01
Не станет он чемпионом,пока есть Джонс,он там ни кому не даст житья
Уверен что будет возвращение Рамбла,и Джонс после проведенного боя с Леснером,скорее всего дадут Рамбла
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2017 в 19:51
Ну там больше сказалась подготовка к бою у Джонса,который настолько был уверен в своей победе,что аж тренился спустя рукава,сейчас этого не будет,он его уделает уверенно
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2017 в 19:46
Это была потрясающая победа,ждем возвращение Рамбла
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2017 в 19:43
Лучший за всю историю и я ни чуть не преувеличиваю,он реально крут
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Nazi (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2017 в 19:33
Если денег предложат больше, любой пойдет. А эти...))))Патриоты работ. В кредит берут и мечтают о зарплате побольше )))
KaZёL
KaZёL ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2017 в 19:25
ну да,но в кулуарах уже вовсю обсуждают,дыма без огня не бывает
Шишанутый
Шишанутый ответ Ахад (раскрыть)
02 августа 2017 в 19:18, ред.
У Барселонаны будет ПМС (Паулино Месська Суарес)
Шишанутый
Шишанутый
02 августа 2017 в 19:16
ПСЖ и без Неймара рвал Барселену 4-0 а с ним в составе 7-0 будет. И за Барсу в ответке не кому отыгроваться будет гном нече не сможет. Он сдулся уже давно. Рон его обойдет по Златым мечам в этом сезоне 6-5 Рон победит!
el barsa
el barsa
02 августа 2017 в 19:13
дибала коут дембеле - посмотрим что произойдет
Ахад
Ахад
02 августа 2017 в 19:11
MS?...новое трио барсы)
milanetto10
milanetto10
02 августа 2017 в 19:10
желаем Неймару побед в чемпионате Франции и в кубке Франции больше он там не выиграет ничего
Тар-off
Тар-off
02 августа 2017 в 19:06
Только что ушёл лучший тренер Барселоны за всю историю - Энрике, и на тебе, новая потеря, Лучший игрок за всю историю клуба - Неймар.)
Я за ПСЖ еслиф чо.)
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