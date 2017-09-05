Мутко: «Готовность стадиона в Екатеринбурге выше 87 процентов»

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05 сентября 2017, 13:43

Вице-премьер РФ оценил степень готовности к ЧМ-2018 стадиона «Екатеринбург Арена».

«Степень готовности стадиона очень высокая, больше 87 процентов. Уже идет работа по отделке, монтажу слаботочных и инженерных систем. Сейчас будет небольшая корректировка проекта, в конце октября уже можно будет серьезно приступать к сдаче в эксплуатацию. В целом впечатление очень хорошее.

Видно, что проведена большая работа. Нужно отметить работу правительства области, губернатора и мэрии, вокруг стадиона создается очень комфортное пространство, чтобы можно было сюда удобно добраться. Этот стадион — исторический, расположен в центре города, он будет украшением.

Мы достаточно серьезно мониторим ход подготовки к чемпионату мира. Практически все, что есть в программе подготовки Екатеринбурга, идет в графике и даже в определенной степени с опережением».