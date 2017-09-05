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Мутко: «Готовность стадиона в Екатеринбурге выше 87 процентов»

05 сентября 2017, 13:43

Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил степень готовности к ЧМ-2018 стадиона «Екатеринбург Арена».

«Степень готовности стадиона очень высокая, больше 87 процентов. Уже идет работа по отделке, монтажу слаботочных и инженерных систем. Сейчас будет небольшая корректировка проекта, в конце октября уже можно будет серьезно приступать к сдаче в эксплуатацию. В целом впечатление очень хорошее.

Видно, что проведена большая работа. Нужно отметить работу правительства области, губернатора и мэрии, вокруг стадиона создается очень комфортное пространство, чтобы можно было сюда удобно добраться. Этот стадион — исторический, расположен в центре города, он будет украшением.

Мы достаточно серьезно мониторим ход подготовки к чемпионату мира. Практически все, что есть в программе подготовки Екатеринбурга, идет в графике и даже в определенной степени с опережением».

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Все комментарии
benderivan
benderivan
05 сентября 2017 в 20:08
мне кажется всё же 87.5 %
denmig
denmig
05 сентября 2017 в 19:34
Мы это уже проходили! Остальные 13% - непробиваемая крыша с бакланами!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответ Vadik (раскрыть)
05 сентября 2017 в 15:28
Мутко - искусственный интеллект. У него перед глазами интерфейс с полоской загрузки и процентом выполнения.
EAGinLE
EAGinLE
05 сентября 2017 в 15:27
Вот и хорошо .
Адвокат 76
Адвокат 76
05 сентября 2017 в 14:52
Мутко балабол ещё тот, что то не верю я ему, после сдачи стадиона ещё недоделки будут полгода доделывать.
Vadik
Vadik
05 сентября 2017 в 14:45
Какая точность - 87%. Интересно, а как эти проценты считались?
kamelot
kamelot
05 сентября 2017 в 14:22
И чего 87 %, Зенит Арена с готовностью 97% 10 лет простояла, так что это не показатель.
lobsterdam
lobsterdam
05 сентября 2017 в 14:13
какая точность: 87 процентов! Это сколько будет в граммах?
ДСА
ДСА
05 сентября 2017 в 13:48
Удивляет точность определения готовности.
kokshareal
kokshareal
05 сентября 2017 в 13:45
засунь свои проценты куда подальше
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