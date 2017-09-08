Коутиньо не сыграет с «Манчестер Сити»

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08 сентября 2017, 16:06

Тренерский штаб «Ливерпуля» решил не включать полузащитника в заявку на матч 4-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Ситуацию прокомментировал главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«Надо было принимать решение. У нас 3 игры за 7 дней, так что у Коутиньо не было бы времени восстановить кондиции.

До отъезда в расположение сборной Коутиньо не тренировался три недели. Теперь мы должны его подготовить, что довольно сложно с нашим плотным графиком.

Поэтому я решил не включать его в заявку. Мы сможем использовать эти 4 или 5 дней максимально продуктивно для восстановления Коутиньо.

Он мог бы выйти на 15 или 20 минут, но думаю, есть смысл в том, чтобы предоставить ему отдых».