Коутиньо не сыграет с «Манчестер Сити»

Тренерский штаб «Ливерпуля» решил не включать полузащитника Филиппе Коутиньо в заявку на матч 4-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Ситуацию прокомментировал главный тренер «красных» Юрген Клопп.
«Надо было принимать решение. У нас 3 игры за 7 дней, так что у Коутиньо не было бы времени восстановить кондиции.
До отъезда в расположение сборной Коутиньо не тренировался три недели. Теперь мы должны его подготовить, что довольно сложно с нашим плотным графиком.
Поэтому я решил не включать его в заявку. Мы сможем использовать эти 4 или 5 дней максимально продуктивно для восстановления Коутиньо.
Он мог бы выйти на 15 или 20 минут, но думаю, есть смысл в том, чтобы предоставить ему отдых».
PS в прошлом сезоне Мане вернулся с кубка африки и сразу отыграл в первом матче, а с бразильцем прямо возятся как с принцессой.
PS в прошлом сезоне Мане вернулся с кубка африки и сразу отыграл в первом матче, а с бразильцем прямо возятся как с принцессой.
Прятать нужно Коутиньо и лечить его, пока не выздоровет.
Прятать нужно Коутиньо и лечить его, пока не выздоровет.