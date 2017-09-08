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Коутиньо не сыграет с «Манчестер Сити»

08 сентября 2017, 16:06
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Тренерский штаб «Ливерпуля» решил не включать полузащитника Филиппе Коутиньо в заявку на матч 4-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Ситуацию прокомментировал главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«Надо было принимать решение. У нас 3 игры за 7 дней, так что у Коутиньо не было бы времени восстановить кондиции. 

До отъезда в расположение сборной Коутиньо не тренировался три недели. Теперь мы должны его подготовить, что довольно сложно с нашим плотным графиком.

Поэтому я решил не включать его в заявку. Мы сможем использовать эти 4 или 5 дней максимально продуктивно для восстановления Коутиньо.

Он мог бы выйти на 15 или 20 минут, но думаю, есть смысл в том, чтобы предоставить ему отдых».

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заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
09 сентября 2017 в 12:20
видимо питерцы совсем потеряли чувства юмора:-) главное, что бы спонсора не потеряли,а то будут десятое место полировать
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответ заDOOMчивый (раскрыть)
08 сентября 2017 в 23:31
Какую спину, какой рецедив?😁😁 ты что с луны свалился?)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
08 сентября 2017 в 22:52
нельзя в таком матче сорвать спину,рецидив опасная штука.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
08 сентября 2017 в 20:44
Скорей всего ,это воспитательная мера,да и без Коутиньо ,Ливерпуль великолепен.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
08 сентября 2017 в 17:49
Наверное , как у Сери у Коута былы травма души)
dzvinka
dzvinka
08 сентября 2017 в 17:20
да логичное решение. Клопп его сначяло поганяет на тренировках за тот месяц что он прохалявил, а место в составе надо завоевывать обратно!
En Sabah Nur
En Sabah Nur
08 сентября 2017 в 17:03
Ливер пока и без Коута справляется не плохо и это так мягко говоря)
DXTK
DXTK
08 сентября 2017 в 17:03, ред.
Что опять Барса виновата скажите вы? НЕТ!!! Клопп сам понимает, что без бразильца Ливер играет только лучше, последний матч 4-0 против Арсенала тому подтверждение. Дальше Коут только со скамейки будет выходить, думаю место в основе он уже потерял на ближайшие матчи.

PS в прошлом сезоне Мане вернулся с кубка африки и сразу отыграл в первом матче, а с бразильцем прямо возятся как с принцессой.
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
08 сентября 2017 в 16:21
Удачи Ливерпулю!
mphuZ
mphuZ
08 сентября 2017 в 16:09
Правильно. В МС есть один из выходцев из барсы, который может науськивать на переход после матча)))

Прятать нужно Коутиньо и лечить его, пока не выздоровет.
Гость
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