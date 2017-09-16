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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 сегодня Ливерпуль -:- Бернли
17:00 сегодня Уотфорд -:- Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Майнц
16:30 сегодня Вердер -:- Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 сегодня Кротоне -:- Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 сегодня ЦСКА -:- Ростов
19:00 сегодня Анжи -:- Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 Матч завершен Луч-Энергия 1:1 Зенит-2
14:00 сегодня Томь -:- Спартак-2
18:00 сегодня Крылья Советов -:- Балтика
18:00 сегодня Кубань -:- Факел
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18:00 сегодня Монако -:- Страсбур
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Бертран: «Решение „Саутгемптона“ удержать ван Дейка не повлияло на микроклимат в команде»

сегодня, 11:10

Защитник «Саутгемптона» Райан Бертран сообщил о том, что решение «святых» удержать желающего покинуть клуб Вирджила ван Дейка не повлияло на атмосферу в раздевалке:

«Здорово, что нам удается удерживать игроков. Микроклимат в раздевалке не стал хуже. Каждый придерживается своего мнения и планов по жизни. Но мы выходим на поле и играем как одна команда.

Вирджил прямо сообщил, что его хотят приобрести большие клубы и он хочет уйти, совершив большой рывок в карьере. Тем не менее, у него действующий контракт с „Саутгемптоном“, так что он остался. Клуб не хочет его продавать, больше говорить не о чем. Это футбол».

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