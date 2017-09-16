Бертран: «Решение „Саутгемптона“ удержать ван Дейка не повлияло на микроклимат в команде»

Защитник «Саутгемптона» Райан Бертран сообщил о том, что решение «святых» удержать желающего покинуть клуб Вирджила ван Дейка не повлияло на атмосферу в раздевалке:

«Здорово, что нам удается удерживать игроков. Микроклимат в раздевалке не стал хуже. Каждый придерживается своего мнения и планов по жизни. Но мы выходим на поле и играем как одна команда.

Вирджил прямо сообщил, что его хотят приобрести большие клубы и он хочет уйти, совершив большой рывок в карьере. Тем не менее, у него действующий контракт с „Саутгемптоном“, так что он остался. Клуб не хочет его продавать, больше говорить не о чем. Это футбол».

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