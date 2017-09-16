Креспо: «Икарди для меня на третьем месте — после Месси и Роналду»

Бывший нападающий «Интера» Эрнан Креспо признался, что является поклонником таланта форварда «нерадзурри» Мауро Икарди:

«После Криштиану Роналду и Месси — игроков с другой планеты, из нападающих мне больше всего нравится Икарди. В свои 24 года он уже обладает менталитетом чемпиона и может стать игроком по-настоящему мирового класса.

Я слежу за Мауро с тех пор, как он впервые прибыл в Италию. Каждый год, какие бы трудности его не окружали, он постоянно прогрессирует. Это значит, что мы говорим об умном парне. Похоже, сейчас он готов для большого шага вперед.

Икарди — идеальный нападающий для дуэта с Месси. Такое мнение вызывает споры, но я никогда не сомневался в этом игроке. Икарди — тот самый центрфорвард, способный вывести нас на чемпионат мира».

Наставник «Интера» Лучано Спаллетти ранее отметил, что в контракте Икарди должна быть прописана максимально возможная сумма отступных.

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