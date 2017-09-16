Врач «Динамо»: «Панченко чувствует себя плохо. Это не ушиб, а сложная травма»

Врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили поделился новостями о состоянии форварда «бело-голубых» Кирилла Панченко, который получил травму коленного сустава в матче с тульским «Арсеналом»:

«Предварительный диагноз: острая травма коленного сустава. Сегодня вечером проведём обследование, завтра утром будет ясность. Если мениск, это один срок, связки — другой. Как себя чувствует Кирилл? Плохо, он сильно расстроен. Человек понимает — есть проблема. Это не какой-то ушиб, а сложная травма. Ситуация может быть чуть лучше или хуже, но всё серьёзно».

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