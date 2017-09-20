Павлюченко: «„Зенит“ сейчас в порядке, поэтому и „Спартаку“ стало тяжелее»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в эфире передачи «Футбол России» выразил мнение, что его бывшая команда не идёт в лидерах РФПЛ из-за того, что основные конкуренты красно-белых в этом сезоне стали сильнее:

«Хочу сказать, что прошлый сезон и „Зенит“, и ЦСКА выглядели очень плохо, поэтому за счёт этого „Спартак“ стал чемпионом. Не знаю, что сегодня происходит в команде, не возьмусь судить. Хотя красно-белые показывают хороший футбол, много моментов. Но „Зенит“ сейчас в порядке, поэтому и „Спартаку“ стало тяжелее».

На данный момент «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице РФПЛ. В 10-м туре подопечные Массимо Карреры упустили победу над «Тосно» (2:2).

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