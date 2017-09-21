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Каррера: «Промес и Педро Роша могут пропустить какое-то количество матчей»

сегодня, 15:41

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о потерях, которые понесли «красно-белые» в матче 1/16 финала Кубка России против «Кубани»:

«Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с „Кубанью“. Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей».

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Все комментарии
Алексей Буренин
сегодня в 16:50
Это будет большая потеря для них
Pan43r zzzz
сегодня в 16:49
Единственный кого действительно нужно вытаскивать из лазарета как можно быстрее это Зобнин . Остальные сидящие там пусть там и сидят.
FROLL 001 ответил RussianHorse
сегодня в 16:40
RussianHorse:
Самый кадр это, конечно, Зе луиш, который «надорвал» мышцы живота и выбыл на пол месяца. Но на самом деле мы понимаем, что ему надоел этот проект и уже придумал себе отмазку нелепую. «Пятка болит у Гондураса», как Валерию говорили))
Это тот форвард, который по забитым голам догнал Реброва?
ABir
сегодня в 16:39
Сколько же здесь болел за "ПротивСпартака". Им совсем не интересны результаты и проблемы своих команд, а вот поучаствовал в обсуждении новостей про КБ - значит день прожил не зря.
FROLL 001
сегодня в 16:38
За негра можно не волноваться. Он всех перебегает. Сколько уж раз отправляли его в лазарет. А он через день уже в обойме. А вот за Педру тревожно. Необъезжаный еще бегунок.
PROMES ответил cska plus
сегодня в 16:36
cska plus:
Ахахах! Спартак2, а спартачок главный, блин организовали секту по всей тарасовке.
    ABir ответил спартак 1987
    сегодня в 16:35
    спартак 1987:
    По тому что видел в игре анжи-краснодар,команду с кавказа мы должны обыгрывать дома любым составом,а вот к ливерпулю из лазарета нужно возвращять Педро Рошу,Промеса,Зе Луиша и Глушакова,без них ловить в лч нам будет нечего против англичан
    И не говорите: весь основной состав к матчу с Ливером в лазарете. А еще перед англами игра с Анжи. Там бы хоть никого дополнительно не потерять.
    Дед за ЦСКА ответил cska plus
    сегодня в 16:29
    cska plus:
    Этой игрой в кубке, макарон спас задницу свою и тренерского штаба.
    Привет Дмитрий+++!!!
    Я молчу. Всех благ.
    makkie ответил cska plus
    сегодня в 16:27
    cska plus:
    Самый ценный игрок в спартаке это Зобнин, все остальные пустое место, промес и вся остальная фигня из пальца высосанные с помощью приближённых к хрюшам СМИ.
      cska plus ответил time out
      сегодня в 16:24
      time out:
      Что ты тут извелся, ты за свой позор беспокойся, а не за спартаковский. У нас Спартак-2 лучше сыграет чем ваши конские развалины. Или вам не играть в Лиге чемпионов? Вот и переживай за своих коней.
      Ахахах! Спартак2, а спартачок главный, блин организовали секту по всей тарасовке.
      RussianHorse
      сегодня в 16:22
      Самый кадр это, конечно, Зе луиш, который «надорвал» мышцы живота и выбыл на пол месяца. Но на самом деле мы понимаем, что ему надоел этот проект и уже придумал себе отмазку нелепую.
      «Пятка болит у Гондураса», как Валерию говорили))
      cska plus ответил за
      сегодня в 16:21
      за:
      старей молча вместе со своим клубом
        за ответил cska plus
        сегодня в 16:18
        cska plus:
        Я херею, мы вообще молчим.
          Zayac_65
          сегодня в 16:15
          это неприятная новость..
          time out ответил cska plus
          сегодня в 16:12
          cska plus:
          Начало положено, это подготовка отговорок к позору от Анжи и Ливерпуля.
            Jum13 ответил makkie
            сегодня в 16:12
            makkie:
            Проблемы продолжаются... кому в атаке то играть? Мельгарехо, Зе Луиш, Давыдов, Промес, Роша - с травмами... один Адриано остается... даже фланги закрыть некем?(
            Какие проблемы? Были бы проблемы - разве поехал бы основной состав на КР, за 3 дня до игры с Анжи и за неделю до Ливерпуля? Все нормально
            cska plus
            сегодня в 16:08
            Самый ценный игрок в спартаке это Зобнин, все остальные пустое место, промес и вся остальная фигня из пальца высосанные с помощью приближённых к хрюшам СМИ.
            cska plus ответил Дед за ЦСКА
            сегодня в 16:00
            Дед за ЦСКА:
            Жаль, а на носу игры в ЛЧ. Получается, что Кубок России для Спартака дорого обошёлся.
            Этой игрой в кубке, макарон спас задницу свою и тренерского штаба.
            Дед за ЦСКА
            сегодня в 15:59
            Жаль, а на носу игры в ЛЧ. Получается, что Кубок России для Спартака дорого обошёлся.
            спартак 1987
            сегодня в 15:59
            По тому что видел в игре анжи-краснодар,команду с кавказа мы должны обыгрывать дома любым составом,а вот к ливерпулю из лазарета нужно возвращять Педро Рошу,Промеса,Зе Луиша и Глушакова,без них ловить в лч нам будет нечего против англичан
            cska plus ответил makkie
            сегодня в 15:58
            makkie:
            Проблемы продолжаются... кому в атаке то играть? Мельгарехо, Зе Луиш, Давыдов, Промес, Роша - с травмами... один Адриано остается... даже фланги закрыть некем?(
            Я херею, мы вообще молчим.
            cska plus
            сегодня в 15:53
            Начало положено, это подготовка отговорок к позору от Анжи и Ливерпуля.
            ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
            сегодня в 15:51
            КАРЕРА И ТАК ДАЛЕКО УЕХАЛ НА ЧУЖОМ БАГАЖЕ ))))
            makkie
            сегодня в 15:49
            Проблемы продолжаются... кому в атаке то играть?
            Мельгарехо, Зе Луиш, Давыдов, Промес, Роша - с травмами... один Адриано остается... даже фланги закрыть некем?(
            Sergeika
            сегодня в 15:47
            Пора Каррере задуматься - скоро и играть будет не кому. Полный лазарет - это либо некомпетентность тренеров по физухе или заговор.
            311
            сегодня в 15:46
            Развалилась командочка (с)
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