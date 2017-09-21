Каррера: «Промес и Педро Роша могут пропустить какое-то количество матчей»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о потерях, которые понесли «красно-белые» в матче 1/16 финала Кубка России против «Кубани»:
«Педро Роша почувствовал дискомфорт в икроножной мышце в матче с „Кубанью“. Сейчас мы проведем обследование и поймем, сможет ли он принять участие в ближайших играх. Это же касается и Промеса. Надеемся, что травмы несерьезные, но, возможно, им придется пропустить какое-то количество матчей».
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За свой табун так переживай!!
За свой табун так переживай!!
Я молчу. Всех благ.
Я молчу. Всех благ.
«Пятка болит у Гондураса», как Валерию говорили))
«Пятка болит у Гондураса», как Валерию говорили))
вместе со своим клубом
вместе со своим клубом
Мельгарехо, Зе Луиш, Давыдов, Промес, Роша - с травмами... один Адриано остается... даже фланги закрыть некем?(
Мельгарехо, Зе Луиш, Давыдов, Промес, Роша - с травмами... один Адриано остается... даже фланги закрыть некем?(